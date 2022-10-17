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Новини Санкції проти Росії
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Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму

європарламент

Європейський парламент схвалив запит групи Європейських консерваторів і реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Про це в коментарі PAP у понеділок сказав депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

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"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньца.

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Автор: 

Європарламент (1045) росія (65002) санкції (11790) тероризм (2865) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+13
Тероризм. Власний.
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17.10.2022 23:58
+12
Визнання реФе державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах
Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк заявляла про те, що Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення такого статусу для реФе.
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18.10.2022 00:04
+6
Нажаль, в міжнародній юриспруденції немає визначення "держава-терорист". Це мені пояснили юристи (не такі, як на Банковій, а нормальні). Тому, на даний час, це максимальне тавро для країни. А от з наслідками там я так і не зрозумів. Дуже накручене там усе.
Дипломатія - то така вигрібна яма, що заляпатись можна навіть проходячи повз.
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18.10.2022 00:00
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Крига скресла, панове.
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17.10.2022 23:52 Відповісти
Мабуть провалять, якщо так поспішають...
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17.10.2022 23:57 Відповісти
Логіку вивчав на курсах обдристовича?
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18.10.2022 00:14 Відповісти
А Україна коли проголосує ?
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17.10.2022 23:53 Відповісти
Прокинувся, ще в травні прийняли.
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18.10.2022 00:15 Відповісти
Дивне визначення. Кого вона спонсорує? Огласіте весь спісок пжлст.
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17.10.2022 23:54 Відповісти
Тероризм. Власний.
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17.10.2022 23:58 Відповісти
Нажаль, в міжнародній юриспруденції немає визначення "держава-терорист". Це мені пояснили юристи (не такі, як на Банковій, а нормальні). Тому, на даний час, це максимальне тавро для країни. А от з наслідками там я так і не зрозумів. Дуже накручене там усе.
Дипломатія - то така вигрібна яма, що заляпатись можна навіть проходячи повз.
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18.10.2022 00:00 Відповісти
Визнання реФе державою - спонсором тероризму спричинить санкції для країн, які співпрацюють з нею в будь-яких сферах
Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк заявляла про те, що Сполучені Штати всерйоз розглядають питання про оголошення такого статусу для реФе.
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18.10.2022 00:04 Відповісти
Ого! Дякую. Просто і доступно (це я про наслідки оголошення держави спонсором тероризму).
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18.10.2022 00:15 Відповісти
Законопроект вже в Конгресі США, тому що Байден надто довго розглядав свої шкарпетки.
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18.10.2022 00:18 Відповісти
"Американцы очень серьезно относятся к законам. Если бы рф была объявлена террористом, по законам они бы завтра должны были бы накладывать санкции на своих союников -и не
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18.10.2022 01:08 Відповісти
Так і мало бути. Спочатку Конгрес, потім Байден.
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18.10.2022 04:10 Відповісти
Не так. Байден давно міг своїм указом оголосити балалайню спонсором тероризму, але було повідомлення адміністрації президента, що він цього не робитиме. Тому в конгрес внесли законопроект від обох партій - і тепер похер на думку президента.
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18.10.2022 13:57 Відповісти
Байден міг. Але не був зобов'язаний. Та головне, мав зважати на обставини. І навіть після конгресу саме цей акт має підписати президент. Про за минулий час обставини змінились. І підписання відбудеться у належних умовах.
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20.10.2022 00:09 Відповісти
Бла-бла-бла. ))
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20.10.2022 00:22 Відповісти
Не одразу упізнав бла-бла-лаєшника.
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20.10.2022 00:32 Відповісти
Гальмуєш навіть перед дзеркалом. ))
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20.10.2022 00:47 Відповісти
У вас є ще щось дотепне? Пишіть ще, це не соромно.
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20.10.2022 00:50 Відповісти
Не плачте, може хтось колись зацінить вашу нескінченну тупу нудоту. ))
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20.10.2022 00:55 Відповісти
Десь писали , що визнання США кацапів країною спонсором тероризму дуже вплине на відносини США-Китай.Начебто Китай тоді не в змозі купляти у каців енергоресурсів ( які вони зараз купують дешево).
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18.10.2022 00:15 Відповісти
так никто не сможет покупать. И мы их газ и нефть. И ГТС нашей хана...
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18.10.2022 00:36 Відповісти
Не хана. Для внутрішніх потреб маємо свій газ.
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18.10.2022 00:42 Відповісти
его не хватит. Плюс мы имели прибыль как транзитеры. Странно что до сих пор все это продолжается, но мы и европа до сих пор закупаем у них газ
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18.10.2022 00:57 Відповісти

В Министерстве энергетики Украины призвали европейские страны использовать украинские подземные хранилища газа для хранения запасов газа на зиму
Мы должны объединиться, чтобы уничтожить возможность шантажа и манипуляций со стороны России. Только вместе мы можем победить в этой войне. Следующая зима должна стать последней, когда Россия еще сможет выдвигать свои требования в газовой сфере",
У нас есть самые большие ПХГ в Европе. Они безопасны, и хранить в них газ коммерчески выгодно", - заявил глава Минэнерг( 20 ИЮЛЯ 2022)
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18.10.2022 00:49 Відповісти
вопрос не в хранении, а в самом газе. Если его нет, то что хранить...
почему европа (и все мы) так тяжело слезаем с их иглы. Заменить сложно....
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18.10.2022 00:59 Відповісти
Хорошей новостью является то, что при плюсовой температуре расход газа уменьшается
Азербайджан и Алжир будут наращивать экспорт газа в Евросоюз США Норвегия - крупнейший поставщик газа в Европе(Премьер Норвегии подчеркнул, что после нападения россии на Украину производство уже увеличилось почти на 10%.

УКРАIНА 2517днів не iпортуемо газ iз росii
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18.10.2022 01:51 Відповісти
не импортируем....но берем по реверсу от европы, которая брала от россии
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18.10.2022 01:53 Відповісти
а вы докажите что газ рюський ОТОЖ может другой страны Алжир Норвегии Азербайджана Украини


Пока в Европе стремительно растут цены на энергоносители Россия сжигает огромное количество природного газа. Изучив спутниковые снимки, аналитическая компания Rystad Energy сделала вывод, что российский завод по производству сжиженного природного газа около границы с Финляндией, каждый день сжигает топлива примерно на 10 млн долларов. Как считают эксперты, ранее этот газ экспортировался в Германию.

Анализ Rystad Energy показывает, что на новом заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Газпром СПГ Портовая", расположенном к северо-западу от Санкт-Петербурга, ежедневно сжигается на факелах около 4,34 миллиона кубометров газа.
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18.10.2022 02:11 Відповісти
Оце діло! Добрі новини!
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18.10.2022 00:35 Відповісти
 
 