Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму
Європейський парламент схвалив запит групи Європейських консерваторів і реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.
Про це в коментарі PAP у понеділок сказав депутат Європарламенту від Польщі Боґдан Жоньца, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції до дебатів, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.
"Ми раді, що дискусія відбудеться, і що в листопаді ми голосуватимемо за цю резолюцію, що дозволить представити справжні відносини між Росією та ЄС і покаже варварство Путіна та його оточення, а також тих із Західної Європи, які мають з ним бізнес", – прокоментував Жоньца.
Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.
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