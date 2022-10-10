Президент Європарламенту Мецола: "Росія буде нести відповідальність за ці злочини"
Президент Європейського парламенту Роберта Мецола назвала масовані бомбардування українських міст Росією злочином, за який винних буде покарано.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Twitter президента Європартаменту.
"Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, що націлюється без розбору. Той, що обрушує жах і смерть на дітей. Це злочинно. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться", - написала Мецола.
Топ коментарі
+22 Максім ХОЙ #398010
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+15 Bronya Bronya
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+14 Sophia-Maria Duglass
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а Россія - здохне!!!!!
Просто если сравнить с другими консервами типа Курца (выродка-газонюха), то там люди на деле довольно умные, полезные, делают конкретные вещи, но завербованы и максимально выполняют волю хозяев. И посты самые высокие.
Кацапы просто умеют продвигать в дамки свои консервы. Они искусственно создают ситуацию, которая прокачивает репутацию своей консервы (который заранее дал такие-то прогнозы и все они сбылись), при этом трупы и экономические убытки их народа их не волнуют. Все видят, какой вот сотрудник квалифицированный, всегда прав, давайте его повысим. Но прав он был лишь за счет того, что ему сливали кацапы все что надо и подгоняли ситуацию в эти рамки. Консерва повышена, есть власть, есть репутация, его слушают. Так они и проталкивали своих людей. Наивные европейцы не понимают, как это государство может само сдать 2 своих граждан как преступников, убить кого-то типа посла, развалить целую компанию и выкинуть 5000 человек как безработных. Для кацапов это проще простого и они это десятки раз делали, но тупые европейцы даже не учитывают такого рода спецоперации по закачке консервы на высокие посты. И это помимо обычного шантажа конкурентов у консервы, непосредственной накачки деньгами его и его людей, плюс хорошей базы по ИПСО и также знания языка иностранного, т.к. русский язык в Европе знают крайне мало людей, а вот наоборот кацапские агенты прекрасно знают все основные языки и это жесткий просчет ЕС в плане разведки.
їх треба знищіти усіх, усю націю за те , що вони зробили
Всі ці заяви - пусте,тре допомагати Україні зброєю! А наші бійці,знають,що з нею робити.
І *********** побільше,будь ласка.