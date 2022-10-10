Президент Європарламенту Мецола: "Росія буде нести відповідальність за ці злочини"

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола назвала масовані бомбардування українських міст Росією злочином, за який винних буде покарано.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Twitter президента Європартаменту.

"Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, що націлюється без розбору. Той, що обрушує жах і смерть на дітей. Це злочинно. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться", - написала Мецола.

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