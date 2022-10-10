УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10888 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 252 32

Президент Європарламенту Мецола: "Росія буде нести відповідальність за ці злочини"

метсола

Президент Європейського парламенту Роберта Мецола назвала масовані бомбардування українських міст Росією злочином, за який винних буде покарано.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Twitter президента Європартаменту

"Те, що відбувається зараз у Києві, викликає огиду. Це знову показує світові режим, з яким ми стикаємося: той, що націлюється без розбору. Той, що обрушує жах і смерть на дітей. Це злочинно. Їх буде притягнуто до відповідальності. Україна переможе. Європа не відвернеться", - написала Мецола.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Абсолютна більшість російських ракетних ударів - по цивільній інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Європарламент (1041) обстріл (28171) Мецола Роберта (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+22
Україна -переможе!!!
а Россія - здохне!!!!!
показати весь коментар
10.10.2022 13:47
+15
Яку відповідальність? Що вона понесла за ці всі роки? За.бали
показати весь коментар
10.10.2022 13:47
+14
показати весь коментар
10.10.2022 13:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Україна -переможе!!!
а Россія - здохне!!!!!
показати весь коментар
10.10.2022 13:47 Відповісти
нехай путін, цей сморчок, як ленін зісохне
показати весь коментар
10.10.2022 14:26 Відповісти
Яку відповідальність? Що вона понесла за ці всі роки? За.бали
показати весь коментар
10.10.2022 13:47 Відповісти
Зніміть обмеження по зброї.
показати весь коментар
10.10.2022 13:49 Відповісти
Наша пісня гарна й нова ..........
показати весь коментар
10.10.2022 13:50 Відповісти
пусть или реально помогают или скажут прямо что на стороне *****. а то они еще лет 20 так будут помогать пока нас всех ***** не **********
показати весь коментар
10.10.2022 13:51 Відповісти
Не бзди...
показати весь коментар
10.10.2022 13:53 Відповісти
залишилось ще разок заслухати пана Столтенберга, який в 100500 раз скаже, що НАТО не сторона конфлікту
показати весь коментар
10.10.2022 13:52 Відповісти
Считаю его купленным с самого начала. 90%, что это так. 5% еще, что он просто дебил, а вот его советник как раз куплен.

Просто если сравнить с другими консервами типа Курца (выродка-газонюха), то там люди на деле довольно умные, полезные, делают конкретные вещи, но завербованы и максимально выполняют волю хозяев. И посты самые высокие.

Кацапы просто умеют продвигать в дамки свои консервы. Они искусственно создают ситуацию, которая прокачивает репутацию своей консервы (который заранее дал такие-то прогнозы и все они сбылись), при этом трупы и экономические убытки их народа их не волнуют. Все видят, какой вот сотрудник квалифицированный, всегда прав, давайте его повысим. Но прав он был лишь за счет того, что ему сливали кацапы все что надо и подгоняли ситуацию в эти рамки. Консерва повышена, есть власть, есть репутация, его слушают. Так они и проталкивали своих людей. Наивные европейцы не понимают, как это государство может само сдать 2 своих граждан как преступников, убить кого-то типа посла, развалить целую компанию и выкинуть 5000 человек как безработных. Для кацапов это проще простого и они это десятки раз делали, но тупые европейцы даже не учитывают такого рода спецоперации по закачке консервы на высокие посты. И это помимо обычного шантажа конкурентов у консервы, непосредственной накачки деньгами его и его людей, плюс хорошей базы по ИПСО и также знания языка иностранного, т.к. русский язык в Европе знают крайне мало людей, а вот наоборот кацапские агенты прекрасно знают все основные языки и это жесткий просчет ЕС в плане разведки.
показати весь коментар
10.10.2022 14:15 Відповісти
А точнiше,смiшнi санкцii?
показати весь коментар
10.10.2022 13:53 Відповісти
Плешивая балуба прекрасно знала, что вы помогать твитерами только будете.... Вы пля даже некритические для Европы поставки кацапам перекрыть не можете....
показати весь коментар
10.10.2022 13:55 Відповісти
Добре бути толерантними і стриманими , коли не біжиш з немовлям у сховище, не ховаеш загиблого родича, не бачиш зруйнований ворожою ракетою будинок, на який все життя заробляв кошти. Коли ж ця відповідальність настане ?
показати весь коментар
10.10.2022 13:56 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 13:59 Відповісти
файна карта
показати весь коментар
10.10.2022 14:01 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 14:01 Відповісти
Угорці не відмічені.
показати весь коментар
10.10.2022 14:03 Відповісти
І Казахстан даремно до уйобків занисли. Казахи дуже й дуже нормально себе поводять.
показати весь коментар
10.10.2022 14:11 Відповісти
Так.
показати весь коментар
10.10.2022 14:17 Відповісти
Грузини теж !
показати весь коментар
10.10.2022 15:36 Відповісти
Найкраща відповідальність - західні танки, винищувачі і ракети дальністю десь біля 500 км з погодженням використання проти об'єктів на території паРаши. Вас не просять втручатися і направляти сюди армії, дайте зброю, а людей для керування нею і так вдосталь. Скажіть про розширення постачання зброї у Рамштайні, скажіть про це Салівану, Шольцу. Скільки ще ті під@роси повинні зруйнувати цивільних об'єктів в Україні, щоб нам передали абрамси, леопарди, ф-16 і атакмс?
показати весь коментар
10.10.2022 14:01 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2022 14:02 Відповісти
Папе Римскому раскажите про *****
показати весь коментар
10.10.2022 14:04 Відповісти
А Азабочєнность на ліцє була? Ми це суємо ще з 2014 року
показати весь коментар
10.10.2022 14:06 Відповісти
Яка відповідальність
їх треба знищіти усіх, усю націю за те , що вони зробили
показати весь коментар
10.10.2022 14:11 Відповісти
Последнее китайское предупреждение
показати весь коментар
10.10.2022 14:11 Відповісти
Вот тоже интересно , когда ( дата ) , кто будет нести ответственность и в чем конкретно это будет выражаться?
показати весь коментар
10.10.2022 14:22 Відповісти
Дата на тех мешках,которые такие как она может быть когда-нибудь будут ворочать вместо того,чтобы пи#деть.
показати весь коментар
10.10.2022 14:50 Відповісти
Ой як Росія злякалася Європи яка знову стурбована. А ті нікчемні санкції в восьми пакетах злякали хіба що пару кремлівських мишей.Росія як заробляла на енергоносіях,так і продовжує заробляти завдяки беззубій,інертній і безхребетній Європі
показати весь коментар
10.10.2022 14:36 Відповісти
Кожен з європолітиків вважає за потрібне перднути в бочку в Твіттері. А по факту-все херня.
показати весь коментар
10.10.2022 14:41 Відповісти
Ми не можем діждатись - коли вона понесе відповідальність?
Всі ці заяви - пусте,тре допомагати Україні зброєю! А наші бійці,знають,що з нею робити.
І *********** побільше,будь ласка.
показати весь коментар
10.10.2022 15:46 Відповісти
Президент Європейського парламенту Роберта Метсола назвала масовані бомбардування українських міст Росією злочином, за який винних буде покарано.********* сіє злочини кроваві десятки років, і ніхто її до сьогодні не покарав.Все це є бла бла бла європейських.і натівських толерастів, як і американських ,котрі толерують рашистському злочинцю
показати весь коментар
10.10.2022 16:39 Відповісти
 
 