Абсолютна більшість російських ракетних ударів - по цивільній інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив і своїм традиційним зверненням до українців ввечері 9 жовтня.
Як інформух Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.
А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари.
Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях.
Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.
Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.
Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку. Вічна памʼять усім жертвам російського терору", - зазначаєтьтся у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/i/status/1579200657533603841
Заметьте не 300 юристов( с Гарвардом и Елем),а 300 барыг с рожами шире жопы.
Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.
Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні - це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.
Когда Украина признала Россию террористом?
Визжать не надо,работать надо,а не видосики нам тут пихать.
Линия по производству корпусов Леклерк закрыта в 2010 году. Корпуса для Абрамс берутся из старых складских запасов. Кстати, гаубица три топора тоже снята с производства ...
такие вот дела ....
Германия тратит на оборону страны в среднем 50 Миллиардов в год(2022-109Млр),войны нет 70 лет считай
Но Вовуся пацифист решил эти деньги себе в карман положить.
Спасибо пацифисту огромное!!!
1. https://twitter.com/i/status/1579072564223414273 https://twitter.com/i/status/1579072564223414273
2. https://twitter.com/i/status/1579072610737868800 https://twitter.com/i/status/1579072610737868800
3. https://twitter.com/i/status/1529888550833078272 https://twitter.com/i/status/1529888550833078272
так как весомых фактов конечно же не будет, то скажу что вскармливали Европейцы, в первую очередь немцы, французы и итальянцы ... Европа коррумпирована насквозь ... только коррупция это больше внешняя, когда они за деньги закрывают глаза на выходки людоедов ... например ЧМ в Катаре пролоббировали Блаттер и Платини (это уже потом подсуетились англичане и американцы, и этих барыг в итоге закрыли) ... за большие бабки себе в карман и за подряды для европейских компаний ... если посмотреть подрядчиков, кто занимался инжинирингом и возведением объектов в Катаре - это Франция, Италия, Германия, Австрия - эти же страны вскормили ***** ....
...
Я вот и думаю почему Меркель в 2'х комнатной квартире после 17 лет канцлером живёт и кошельки у неё воруют в магазине.
Так вот ты какая корупция,дай бог её
в таком виде в Украину.
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ