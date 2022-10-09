Абсолютна більшість російських ракетних ударів - по цивільній інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив і своїм традиційним зверненням до українців ввечері 9 жовтня.

Як інформух Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.

А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари.

Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях.

Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.

Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку. Вічна памʼять усім жертвам російського терору", - зазначаєтьтся у повідомленні.

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