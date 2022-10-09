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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Абсолютна більшість російських ракетних ударів - по цивільній інфраструктурі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив і своїм традиційним зверненням до українців ввечері 9 жовтня.

Як інформух Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Удари цієї ночі продовжили серію російських ракетних ударів по Запоріжжю, які лише цього тижня, за час із 3 жовтня, забрали життя вже щонайменше 43 людей.

А ще були удари по Харкову, по містах Донбасу, по інших містах України... Ще були удари іранськими безпілотниками, авіаудари.

Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі України, по цивільних людях.

Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.

Терор – це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.

Я дякую всім, хто допомагає нам протистояти терору. Дякую всім, хто воює та працює заради повернення Україні миру і кожному українцю – гарантій права на життя й безпеку. Вічна памʼять усім жертвам російського терору", - зазначаєтьтся у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про атаку росіян на Запоріжжя: "Абсолютна підлість. Абсолютне зло"

Автор: 

Зеленський (23653) звернення (596) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+12
Це так ти три роки готувався до війни.
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09.10.2022 23:05
+9
Не думаю,що відосики мають якусь користь,коштів вони Україні явно не приносять, оптимізму також,а тільки досада і сум,що Україна має такого типу президента на фоні сильної Армії.
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09.10.2022 23:21
+7
"Зеленский хотел выступить в роли пацифиста"-в смысле терпилы?
Германия тратит на оборону страны в среднем 50 Миллиардов в год(2022-109Млр),войны нет 70 лет считай
Но Вовуся пацифист решил эти деньги себе в карман положить.
Спасибо пацифисту огромное!!!
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09.10.2022 23:30
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Це так ти три роки готувався до війни.
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09.10.2022 23:05 Відповісти
та мы в курсе , не в полше и не в чехии сидим , а в бомбоубежищах , востановленные своими руками , к стати , как там 95 квартал поживает , медальки получают и спят сладко в европе.?
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09.10.2022 23:09 Відповісти
Луцк. 5 октября. Город встречает погибших на фронте Героев.
https://twitter.com/i/status/1579200657533603841
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09.10.2022 23:15 Відповісти
А шо там 300 архитекторов всё еще в Буче,ждут бабло?
Заметьте не 300 юристов( с Гарвардом и Елем),а 300 барыг с рожами шире жопы.
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09.10.2022 23:17 Відповісти
Треба постійно нагадувати у лоб цим Щольцам, Трампистав МАСКвічів, Ердоганів, міністрів оборони Румунії тощо які в унісон заспівали !

Постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів.
Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні - це один із найжахливіших міжнародних злочинів, який загрожує не лише комусь одному у світі, але й усій міжнародній спільноті.



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09.10.2022 23:19 Відповісти
Доказательства,адвокаты с мозгами и за деньги.
Когда Украина признала Россию террористом?
Визжать не надо,работать надо,а не видосики нам тут пихать.
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09.10.2022 23:25 Відповісти
Ви нагадати повинні в лоб не кому іншому як Зеленському. Повторюсь, Київ евакуацію провів, кожного другого жителя,ППО навіть нові там ,а не в Запоріжжі, Армія для охорони бункера там,а не в Бахмуті. Невже яневтік має більше вагу чим хтось інший?
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09.10.2022 23:50 Відповісти
Не думаю,що відосики мають якусь користь,коштів вони Україні явно не приносять, оптимізму також,а тільки досада і сум,що Україна має такого типу президента на фоні сильної Армії.
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09.10.2022 23:21 Відповісти
оказывается, единственный действующий завод по производству танковых корпусов в пределах всего НАТО находится в Греции (sic!), где производятся корпуса для танка Леопард 2. То есть это даже не производство полного цикла ....

Линия по производству корпусов Леклерк закрыта в 2010 году. Корпуса для Абрамс берутся из старых складских запасов. Кстати, гаубица три топора тоже снята с производства ...

такие вот дела ....
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09.10.2022 23:23 Відповісти
ну все верно..скажу 5 копеек в Защиту Зеленского да у него много вещей с которым надо и будем разбираться после войны... но задам вопрос кто 22 года вскармивал Россию и демона в обличье Путина? правильно США Британия НАТО Евросоюз и онные страны- имея свои интересы- как они говорят- экономического характера.. да это кусок лайно в их огород и слава Богу они быстро переоделись в полете...и начали осозновать *** а что же мы то наделали... Зеленский хотел выступить в роли пацифиста -что в принципе заслуживает уважения..стремление к миру, решения споров и конфликтов переговорами и компромиссами похвально...если бы не НО... то что Путин тот еще выродок и действия Путина и его страны просто на голову не налазят- даже в страшных фантастических триллерах ужастиках... этого...что имеем на сегодня-- никто не мог бы разглядеть... и только ВОЙНА РАСКРЫЛА ВСЮ СУЩНОСТЬ - что было скрыто от очевидности всего мира 22 года....и лежало на поверхности..по сути 2 Мировые войны и тысячи локальных не научили человечество не нраступать каждый раз на те же грабли забытые кем то в тени-- возле разрушенного сарая с надписью ВОЙНА на покосившейся дверце..галюна...
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09.10.2022 23:25 Відповісти
"Зеленский хотел выступить в роли пацифиста"-в смысле терпилы?
Германия тратит на оборону страны в среднем 50 Миллиардов в год(2022-109Млр),войны нет 70 лет считай
Но Вовуся пацифист решил эти деньги себе в карман положить.
Спасибо пацифисту огромное!!!
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09.10.2022 23:30 Відповісти
про пацифізм Зеленського під час війни, який на вашу думку заслуговує на повагу👇

1. https://twitter.com/i/status/1579072564223414273 https://twitter.com/i/status/1579072564223414273


2. https://twitter.com/i/status/1579072610737868800 https://twitter.com/i/status/1579072610737868800


3. https://twitter.com/i/status/1529888550833078272 https://twitter.com/i/status/1529888550833078272

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09.10.2022 23:34 Відповісти
США вскармливали росию Хйула? ... факты в студию, как говорится ....

так как весомых фактов конечно же не будет, то скажу что вскармливали Европейцы, в первую очередь немцы, французы и итальянцы ... Европа коррумпирована насквозь ... только коррупция это больше внешняя, когда они за деньги закрывают глаза на выходки людоедов ... например ЧМ в Катаре пролоббировали Блаттер и Платини (это уже потом подсуетились англичане и американцы, и этих барыг в итоге закрыли) ... за большие бабки себе в карман и за подряды для европейских компаний ... если посмотреть подрядчиков, кто занимался инжинирингом и возведением объектов в Катаре - это Франция, Италия, Германия, Австрия - эти же страны вскормили ***** ....

...
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09.10.2022 23:35 Відповісти
То есть бюрократия и корупция это одно и то же?
Я вот и думаю почему Меркель в 2'х комнатной квартире после 17 лет канцлером живёт и кошельки у неё воруют в магазине.
Так вот ты какая корупция,дай бог её
в таком виде в Украину.
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10.10.2022 00:40 Відповісти
виродок Zелений, де українські новітні ракетні комплекси ППО? В асфальті? А откати з асфальту де? В оманському офшорі?
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10.10.2022 00:32 Відповісти
Досягення Зе команди
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10.10.2022 01:56 Відповісти
Краще оголосив би свої досягнення за три роки

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ, натомість закатування грошей ЗСУ в асфальт (Велике Будівництво)
6) Ігнорування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета - звинувачення патріотам України Андрію Антоненко, Юлії Кузьменко, Яні Дугарь
8) Підготоівка суспільства України для змоги подачі води у Крим (референдум)
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Спроби знищити енергосистему України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов ). Співробітництво Венедиктової з Портновим. "Списки Портнова" у які він заніс всіх патріотів України, учасників АТО, ТРО і по яким потім розтрілювали людей у Бучі, Ірпені і затримували на окупованому півдні Україні
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року (Pandora Papers)
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Ігнорування 28 звітів (!) складених розвідуправліннями США і Великобританії про неминучий напад росії на Україну
34) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
35) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі всередині травня 2022го. Це він назвав "Порятунком наших захисників з Азовсталі".
36) Створення Єрмаком "Агенства Обороних Закупівель" яке монопольно займається продажом всієї зброї України. Директором цього підприємства призначений бізнес партнер Єрмака Деніс Шарапов який повязаний зі спецслужбами РФ у лиці Рахаміма
Емануілова. Батько Андрія Єрмака є співробітником ГРУ у відставці.
37) Розкрадання запоріжською Зе владою гуманітарної допомоги Заходу у Запоріжжі і реалізація цієй продукції через сітку маркетів АТБ і Сільпо.
38) Зняття Арахамієй (Зе влада) частини санкцій з авіапарка Росії, запчастини для літаків Боїнг. Робота Арахамії по зняттю санкцій з Абрамовіча який є фінансовою кишенею Путіна і інших російських олігархів ("фонд покаяння" для російських олігархів).
39) Привласнення Зеленським перемог ЗСУ виключно собі і своїй Зе владі. Цькування і ігнорування Головнокомандуючого ЗСУ Залужного і спроби відсторонити його від посади.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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10.10.2022 01:58 Відповісти
Запад будет и дальше смотреть, как Украину бомбят или даст ПВО достаточно???
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10.10.2022 09:30 Відповісти
Так, к Западу надо обращаться и еждневно, а не сопли жевать. Почему молчат депутатьІ ? Почему молчит правительство?
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10.10.2022 09:32 Відповісти
 
 