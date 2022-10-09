Зеленський про атаку росіян на Запоріжжя: "Абсолютна підлість. Абсолютне зло"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар військ РФ по житлових кварталах Запоріжжя, внаслідок якого загинули 12 цивільних українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал президента.

"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, в ніч з 8 на 9 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. Загинули 12 людей, ще 49 у лікарні, зокрема і 6 дітей.

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