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Зеленський про атаку росіян на Запоріжжя: "Абсолютна підлість. Абсолютне зло"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний удар військ РФ по житлових кварталах Запоріжжя, внаслідок якого загинули 12 цивільних українців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал президента.

"Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, в ніч з 8 на 9 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю ракетами. Загинули 12 людей, ще 49 у лікарні, зокрема і 6 дітей.

Також дивіться: Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2262) Зеленський Володимир (23729) обстріл (28316)


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Топ коментарі
+17
абсолютне зло...з яким хотіли домовлятись..щоб "сохраніть ліцо" злу
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09.10.2022 10:53
+13
Ну-ка, детальніше, хто запустив орків через Перекоп і Чонгар аж в Мелітополь, Енергодар, Василівку, Токмак, звідки орки стріляють по Запоріжжю?
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09.10.2022 11:06
+11
Просто надо перестать стрелять. Пля, слов нет
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09.10.2022 10:56
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абсолютне зло...з яким хотіли домовлятись..щоб "сохраніть ліцо" злу
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09.10.2022 10:53 Відповісти
влада хоч би молодь і дітей евакуювала із Запоріжжя...бідосік мля
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09.10.2022 10:54 Відповісти
какая влада? Из Запорожья свободный выезд, кто угодно может забрать семью и детей и эвакуироваться. А принудительно забирать у наших людей молодежь и детей, ты в своём уме? Как ты это себе представляешь? Там почти никто не отдаст.
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09.10.2022 11:07 Відповісти
задрав подібний пердьож в калюжу... - гидко.
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09.10.2022 11:27 Відповісти
Просто надо перестать стрелять. Пля, слов нет
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09.10.2022 10:56 Відповісти
Просто надо пАсматреть в глаза этому злу. Пля, слов нет
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09.10.2022 12:23 Відповісти
Загинуло не 12, а більше, багато під завалами.
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09.10.2022 10:57 Відповісти
пишуть про тих, тіла яких виявлені, невже до цього часу подібного не усвідомив???
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09.10.2022 11:28 Відповісти
Треба в Москві те саме робити...
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09.10.2022 10:58 Відповісти
Здав південь, а тепер коментує. Казьол.
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09.10.2022 11:03 Відповісти
Абсолютне зло це ти Вова ...на тобі вся відповідальність за ці смерті і каліцтва бо ти шашлички закликав жарити та крав бабло на дорогах замісь підготовки війська до оборони...це ти все натворив..
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09.10.2022 11:05 Відповісти
Ну-ка, детальніше, хто запустив орків через Перекоп і Чонгар аж в Мелітополь, Енергодар, Василівку, Токмак, звідки орки стріляють по Запоріжжю?
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09.10.2022 11:06 Відповісти
Когда ответа будет?
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09.10.2022 11:08 Відповісти
Завтра будут другие города. Завтра зима. Что нам терять---- мы потеряли почти все. Только срочно свое Яо! Они не остановятся.
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09.10.2022 11:08 Відповісти
начинай разрабатывать прямой сейчас, ты явно гений, советы ведь гениальные даёшь. Как разработаешь одну ракетку сразу пуляй. В ответ прилетит пару тысяч боеголовок, но зато ух как покажем, ох и чепушилы тут советчики...
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09.10.2022 11:10 Відповісти
Чем так отреагировать, лучше вообще молчать. Никополь уже два месяца с землей ровняют, а наш президент только видосики пилит. Киев прекрасно живет, там вообще войны не чувствуется. Власть у нас может только видосики пилить.
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09.10.2022 11:39 Відповісти
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09.10.2022 12:44 Відповісти
путін - це абсолютне зло
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09.10.2022 13:13 Відповісти
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09.10.2022 13:33 Відповісти
Треба було знести той міст к чортям. Шкода, що весь не впав.
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09.10.2022 18:00 Відповісти
 
 