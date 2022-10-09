Зеленский об атаке россиян на Запорожье: "Абсолютная подлость. Абсолютное зло"
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар войск РФ по жилым кварталам Запорожья, вследствие которого погибли 12 гражданских украинцев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал президента.
"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - написал Зеленский.
Как сообщалось, в ночь с 8 на 9 октября россияне ударили по Запорожью ракетами. Погибли 12 человек, еще 49 в больнице, в том числе и 6 детей.
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