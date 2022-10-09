РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4523 посетителя онлайн
Новости Война
3 193 25

Зеленский об атаке россиян на Запорожье: "Абсолютная подлость. Абсолютное зло"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар войск РФ по жилым кварталам Запорожья, вследствие которого погибли 12 гражданских украинцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на телеграм-канал президента.

"Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ, и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми", - написал Зеленский.

Как сообщалось, в ночь с 8 на 9 октября россияне ударили по Запорожью ракетами. Погибли 12 человек, еще 49 в больнице, в том числе и 6 детей.

Смотрите также: Ликвидация последствий массированной ракетной атаки на Запорожье. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2648) Зеленский Владимир (20268) обстрел (26995)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
абсолютне зло...з яким хотіли домовлятись..щоб "сохраніть ліцо" злу
показать весь комментарий
09.10.2022 10:53
+13
Ну-ка, детальніше, хто запустив орків через Перекоп і Чонгар аж в Мелітополь, Енергодар, Василівку, Токмак, звідки орки стріляють по Запоріжжю?
показать весь комментарий
09.10.2022 11:06
+11
Просто надо перестать стрелять. Пля, слов нет
показать весь комментарий
09.10.2022 10:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
абсолютне зло...з яким хотіли домовлятись..щоб "сохраніть ліцо" злу
показать весь комментарий
09.10.2022 10:53 Ответить
влада хоч би молодь і дітей евакуювала із Запоріжжя...бідосік мля
показать весь комментарий
09.10.2022 10:54 Ответить
какая влада? Из Запорожья свободный выезд, кто угодно может забрать семью и детей и эвакуироваться. А принудительно забирать у наших людей молодежь и детей, ты в своём уме? Как ты это себе представляешь? Там почти никто не отдаст.
показать весь комментарий
09.10.2022 11:07 Ответить
задрав подібний пердьож в калюжу... - гидко.
показать весь комментарий
09.10.2022 11:27 Ответить
Просто надо перестать стрелять. Пля, слов нет
показать весь комментарий
09.10.2022 10:56 Ответить
Просто надо пАсматреть в глаза этому злу. Пля, слов нет
показать весь комментарий
09.10.2022 12:23 Ответить
Загинуло не 12, а більше, багато під завалами.
показать весь комментарий
09.10.2022 10:57 Ответить
пишуть про тих, тіла яких виявлені, невже до цього часу подібного не усвідомив???
показать весь комментарий
09.10.2022 11:28 Ответить
Треба в Москві те саме робити...
показать весь комментарий
09.10.2022 10:58 Ответить
Здав південь, а тепер коментує. Казьол.
показать весь комментарий
09.10.2022 11:03 Ответить
Абсолютне зло це ти Вова ...на тобі вся відповідальність за ці смерті і каліцтва бо ти шашлички закликав жарити та крав бабло на дорогах замісь підготовки війська до оборони...це ти все натворив..
показать весь комментарий
09.10.2022 11:05 Ответить
Ну-ка, детальніше, хто запустив орків через Перекоп і Чонгар аж в Мелітополь, Енергодар, Василівку, Токмак, звідки орки стріляють по Запоріжжю?
показать весь комментарий
09.10.2022 11:06 Ответить
Когда ответа будет?
показать весь комментарий
09.10.2022 11:08 Ответить
Завтра будут другие города. Завтра зима. Что нам терять---- мы потеряли почти все. Только срочно свое Яо! Они не остановятся.
показать весь комментарий
09.10.2022 11:08 Ответить
начинай разрабатывать прямой сейчас, ты явно гений, советы ведь гениальные даёшь. Как разработаешь одну ракетку сразу пуляй. В ответ прилетит пару тысяч боеголовок, но зато ух как покажем, ох и чепушилы тут советчики...
показать весь комментарий
09.10.2022 11:10 Ответить
Чем так отреагировать, лучше вообще молчать. Никополь уже два месяца с землей ровняют, а наш президент только видосики пилит. Киев прекрасно живет, там вообще войны не чувствуется. Власть у нас может только видосики пилить.
показать весь комментарий
09.10.2022 11:39 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2022 12:44 Ответить
путін - це абсолютне зло
показать весь комментарий
09.10.2022 13:13 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2022 13:33 Ответить
Треба було знести той міст к чортям. Шкода, що весь не впав.
показать весь комментарий
09.10.2022 18:00 Ответить
 
 