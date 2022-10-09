Ликвидация последствий массированной ракетной атаки на Запорожье. ФОТОрепортаж
В Запорожье продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 9 октября в 02:00 враг нанес ракетные удары по Запорожью. В результате атаки разрушен подъезд многоэтажного жилого дома с 1 по 8 этаж и частные домовладения в областном центре.
"По состоянию на 08:00 на месте работают все экстренные и профильные службы города. Сотрудники психологической службы ГУ ГСЧС также работают сейчас на месте, оказывая помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.
От ГУ ГСЧС Запорожья для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 24 единицы специальной техники и 110 человек личного состава.
"В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы", - отмечают в ГСЧС.
Как сообщалось, россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка. По предварительным данным, по меньшей мере 17 человек погибли в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@VALMICHEL7
·
20 год
Обратите внимание. Украина самые яркие удары нанесла по военным и инфраструктурным объектам - крейсеру москва, аэродрому в Новофедоровке, Керченскому мосту, без ущерба для гражданских. А россия занимается терроризмом, убивая мирных жителей, лишая их электричества, воды и тепла.
Якщо це операція наших спеціалістів, то , або вони майже Джеймс Бонди, або серед силовиків россії ціла купа зрадників. Але це дуже малоймовірно.
Я користуюсь принципом "бритви Оками". Якщо міст легше було зруйнувати тим, хто його охороняє, то, мабуть, так воно й є.
Думаєте там легко щось підірвати ?
До речі, офіційно москалі нас не винуватять, якщо ви не помітили, а шукають винних всередині. Чи можна вірити подібним сценаріям ? В те що ***** наказав підірвати міст. Ну реально..
1) Згуртувати і мотивувати кацапів, які не хочуть воювати.
2) Вкинути у західні ЗМІ, що "Україна" діє нібито "терористичними" методами, а від вибуху загинули водій вантажівки і ті, хто були у легковику поряд із вантажівкою, тобто формально - цивільні.
ФСБ в минулому влаштувало вибухи житлових будинків на росії, це їх стиль. На додачу, одна з силових служб могла це зробити, щоб прибрати до рук більше влади - заявити, що конкуруюча служба, яка займається безпекою, прої6@ла і тому саме вони відтепер повинні відповідати за цей сегмент безпеки. Або одна зі спецслужб так підставляє самого путлера. Варіантів безліч.
А в конспирации действует правило, что секрет, который знают трое, уже не секрет.
Поэтому не засирайте украинцам мозги теорией заговора. Это равносильно тому, что ВСУ сама нанесла удар по колонии в Оленевке или инсценировали убийства в Буче. Из той же оперы ухи!
В отличие от россии, Украина таким никогда не занималась, потому совершенно не понимаю притянутую за уши аналогию с Еленовкой и Бучей.
1. Абсолютно ничем не доказана и является плодом воображения человеческого ума.
2. Вселяет "розовые мечты" про слабость российского режима и расслабляет решимость сражаться в надежде, что само собой как-то случиться в России переворот и нефиг сейчас собой жертвовать
3. Бросает тень на способность украинцев проводить диверсионные операции.
4. Попытка запугать общество типа "ой, Россия обидется и шо нам за это будет"
В общем, если бы при Сталине, то вы уже на 25 лет без права переписки наговорили тут.
2. В эти же дни кацапы продолжают убивать мирных жителей ракетами, пытать их на оккупированных территориях. Как на этом фоне можно ослабить решимость сражаться тем, что фуру взорвали сами кацапы, а не СБУ?
3. ...и подрывает веру украинцев в свои возможности? Может, в этом что-то и есть. Тогда можно было обойтись классическим троллингом про непотушенный окурок - и не признали, и не опровергли, и нашим всё понятно.
4. россия уже обижена на весь мир и что бы она не сделала, даже ядерный удар - это только повысит мотивацию ВСУ. Наряду с этим, если удастся развалить единство их гнилой системы чужими руками - это демотивирует врага и ВСУ победит быстрее. Не знаю, что в этом плохого.
Я переживаю только за информационный фон в западных СМИ, который пытаются активно заспамить мирными инициативами всякие Папы Римские, Илоны Маски и прочие Трампы, и за поддержку Украины среди рядовых граждан стран НАТО. По моему мнению, взорванный грузовик может несколько ухудшить этот и так не слишком благоприятный фон. Могу и ошибаться.
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
К сожалению, нам ничего не остается кроме как каждый день упорно и настойчиво перемалывать эту орду, пока у них на генном уровне не выработается животный страх от мысли умереть в Украине. А к сожалению это к тому, что на войне и наши солдаты будут гибнуть. Но лучше умереть в бою, чем быть забитым кацапскими битами, как домашний рабочий скот - рожденный свободным под ордой не выживет!
Или пусть западное информационное пространство заполняется взрывом грузовика, авторство которого уже приписали Украине, хотя загружен он был на территории россии и по дороге никто не обнаружил, что у него за груз, не смотря на беспрецедентную защиту этого грёбанного моста? Рашистским спецслужбам что, впервой устраивать взрывы на своей территории? Но всё повесили на Украину, а теперь скажут, что Запорожье - это "ответка" за гражданских, взорвавшихся в проезжавшей мимо легковушке.
Мы очень зависим от процента поддержки нас гражданами стран НАТО, потому каждый комментарий нужно тысячу раз взвесить именно с оглядкой на то, как на это посмотрят обычные люди на Западе. Даже если этот взрыв - дело рук Джеймсов Бондов из СБУ, на то она и секретная служба, чтобы о ней не знали все подряд.
Это несправедливо, конечно, но тут игра ассоциаций - обычный ракетный удар или минирование воспримут спокойно, потому что это война, но если кто-то придёт на мост со здоровенным поясом смертника и мешком взрывчатки и сделает такой же взрыв - возникнут ассоциации сами-знаете-с-кем. Потому идиоту Подоляку надо думать головой, а не жопой, и только потом что-то писать в твиттере.
В остальном - без изменений. Про жертвы среди гражданских украинцев нужно попросту орать, показывать фото, видео, брать интервью у тех, кто готов их дать после такого. Когда западные СМИ последний раз взрывались от кровавых новостей войны путлера против гражданских? Периодически надо им напоминать, что путлер - это кровожадная низкорослая плешивая гнида, это перебьёт опасный фон от его проституток из Турции и от некоторых республиканцев. Проиграть информационную войну - лишиться поставок вооружений и в итоге проиграть всю войну.
"... 9 жовтня о 02:00 ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю"
Задача Украины - не переубедить идиотов и продажных тварей, а воздействовать на тех, кто может им поверить. Потому малоэффективно спорить с тем же Эрдоганом, взамен нужно всему миру показывать, что такое путлер, чтобы никто на слова Эрдогана не повёлся.
1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.