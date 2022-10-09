Ликвидация последствий массированной ракетной атаки на Запорожье. ФОТОрепортаж

В Запорожье продолжается ликвидация последствий массированной ракетной атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 9 октября в 02:00 враг нанес ракетные удары по Запорожью. В результате атаки разрушен подъезд многоэтажного жилого дома с 1 по 8 этаж и частные домовладения в областном центре.

"По состоянию на 08:00 на месте работают все экстренные и профильные службы города. Сотрудники психологической службы ГУ ГСЧС также работают сейчас на месте, оказывая помощь пострадавшим", – говорится в сообщении.

От ГУ ГСЧС Запорожья для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 24 единицы специальной техники и 110 человек личного состава.









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"В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы", - отмечают в ГСЧС.

Как сообщалось, россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка. По предварительным данным, по меньшей мере 17 человек погибли в результате вражеских ракетных обстрелов Запорожья.