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Оккупанты выпустили почти десяток ракет по Запорожью, разрушена многоэтажка

запоріжжя

Россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха, секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Почти десяток новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", - написал Старух.

По словам Куртева, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар.

Позже Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага разрушена многоэтажка и есть пострадавшие.

Впоследствии Куртев добавил, что предварительно есть информация о четырех пострадавших. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.

Читайте также: Российский обстрел Запорожья 6 октября: под завалами найдены уже 19 погибших

Автор: 

Запорожье (2648) обстрел (26995) Старух Александр (145)


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Топ комментарии
+5
Геноцид та етноцид йде повним ходом, а ці гниди кацапи в Європє, Америці та усюди досих пір в безпеці та теплі, час це змінювати
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09.10.2022 06:44
+5
Нет, не 10, а 16 тяжелых ракет, не считая первых трех чуть раньше. В Запорожье армагеддон, бл... Кто-нибудь покроет, наконец, то место, откуда это летит?
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09.10.2022 07:54
+3
Люди хотят покинуть город, но Укрзализниця уже ликвидировала эвакуационные поезда. А не у всех людей есть деньги даже на билеты.
Если кто из ответственных лиц ОП прочтет этот комментарий, верните эвакуационный поезд из Запорожья!!!
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09.10.2022 08:04
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Геноцид та етноцид йде повним ходом, а ці гниди кацапи в Європє, Америці та усюди досих пір в безпеці та теплі, час це змінювати
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09.10.2022 06:44 Ответить
Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста,- повідомляє Анатолій Куртєв.

За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало.
На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним.
Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.

Відео
https://t.me/etozp/15612
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09.10.2022 06:53 Ответить
да, но и эта неполная инфа
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09.10.2022 08:01 Ответить
Нет, не 10, а 16 тяжелых ракет, не считая первых трех чуть раньше. В Запорожье армагеддон, бл... Кто-нибудь покроет, наконец, то место, откуда это летит?
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09.10.2022 07:54 Ответить
7 многоэтажек разрушено двумя днями ранее, и этой ночью, не знаю, сколько, но далеко не один дом. Эта устарелая информация.
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09.10.2022 07:59 Ответить
Люди хотят покинуть город, но Укрзализниця уже ликвидировала эвакуационные поезда. А не у всех людей есть деньги даже на билеты.
Если кто из ответственных лиц ОП прочтет этот комментарий, верните эвакуационный поезд из Запорожья!!!
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09.10.2022 08:04 Ответить
А в Киеве тоже в рестораны ходят........
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09.10.2022 10:20 Ответить
Як діяти мешканця будинку по вул

Гоголя 163 Кв.13 м.Запоріжжя , якщо наш підвал в приватній власності . Нас в підвал власник не пускає , а куди біжать , якщо спочатку прилльоти , а потім повітряна тривого ???
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09.10.2022 12:31 Ответить
 
 