Оккупанты выпустили почти десяток ракет по Запорожью, разрушена многоэтажка
Россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха, секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.
"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Почти десяток новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", - написал Старух.
По словам Куртева, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар.
Позже Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага разрушена многоэтажка и есть пострадавшие.
Впоследствии Куртев добавил, что предварительно есть информация о четырех пострадавших. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.
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За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало.
На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним.
Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.
Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.
Відео
https://t.me/etozp/15612
Если кто из ответственных лиц ОП прочтет этот комментарий, верните эвакуационный поезд из Запорожья!!!
Гоголя 163 Кв.13 м.Запоріжжя , якщо наш підвал в приватній власності . Нас в підвал власник не пускає , а куди біжать , якщо спочатку прилльоти , а потім повітряна тривого ???