Оккупанты выпустили почти десяток ракет по Запорожью, разрушена многоэтажка

Россияне выпустили почти десяток ракет по Запорожью - разрушена многоэтажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха, секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Почти десяток новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", - написал Старух.

По словам Куртева, в результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар.

Позже Старух сообщил, что в результате ракетной атаки врага разрушена многоэтажка и есть пострадавшие.

Впоследствии Куртев добавил, что предварительно есть информация о четырех пострадавших. Также повреждения получили другие многоквартирные дома и дома частного сектора города.

Читайте также: Российский обстрел Запорожья 6 октября: под завалами найдены уже 19 погибших