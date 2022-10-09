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Окупанти випустили майже десяток ракет по Запоріжжю, зруйновано багатоповерхівку

запоріжжя

Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Майже десяток нових приходів ракет. Наслідки встановлюються", - написав Старух.

За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа.

Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.

Згодом Куртєв додав, що попередньо є інформація про чотирьох постраждалих. Також пошкоджень зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста.

Читайте також: У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару спалахнула пожежа, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+5
Геноцид та етноцид йде повним ходом, а ці гниди кацапи в Європє, Америці та усюди досих пір в безпеці та теплі, час це змінювати
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09.10.2022 06:44
+5
Нет, не 10, а 16 тяжелых ракет, не считая первых трех чуть раньше. В Запорожье армагеддон, бл... Кто-нибудь покроет, наконец, то место, откуда это летит?
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09.10.2022 07:54
+3
Люди хотят покинуть город, но Укрзализниця уже ликвидировала эвакуационные поезда. А не у всех людей есть деньги даже на билеты.
Если кто из ответственных лиц ОП прочтет этот комментарий, верните эвакуационный поезд из Запорожья!!!
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09.10.2022 08:04
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Геноцид та етноцид йде повним ходом, а ці гниди кацапи в Європє, Америці та усюди досих пір в безпеці та теплі, час це змінювати
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09.10.2022 06:44 Відповісти
Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектора міста,- повідомляє Анатолій Куртєв.

За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало.
На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним.
Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.

Відео
https://t.me/etozp/15612
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09.10.2022 06:53 Відповісти
да, но и эта неполная инфа
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09.10.2022 08:01 Відповісти
Нет, не 10, а 16 тяжелых ракет, не считая первых трех чуть раньше. В Запорожье армагеддон, бл... Кто-нибудь покроет, наконец, то место, откуда это летит?
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09.10.2022 07:54 Відповісти
7 многоэтажек разрушено двумя днями ранее, и этой ночью, не знаю, сколько, но далеко не один дом. Эта устарелая информация.
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09.10.2022 07:59 Відповісти
Люди хотят покинуть город, но Укрзализниця уже ликвидировала эвакуационные поезда. А не у всех людей есть деньги даже на билеты.
Если кто из ответственных лиц ОП прочтет этот комментарий, верните эвакуационный поезд из Запорожья!!!
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09.10.2022 08:04 Відповісти
А в Киеве тоже в рестораны ходят........
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09.10.2022 10:20 Відповісти
Як діяти мешканця будинку по вул

Гоголя 163 Кв.13 м.Запоріжжя , якщо наш підвал в приватній власності . Нас в підвал власник не пускає , а куди біжать , якщо спочатку прилльоти , а потім повітряна тривого ???
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09.10.2022 12:31 Відповісти
 
 