Окупанти випустили майже десяток ракет по Запоріжжю, зруйновано багатоповерхівку
Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Майже десяток нових приходів ракет. Наслідки встановлюються", - написав Старух.
За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа.
Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.
Згодом Куртєв додав, що попередньо є інформація про чотирьох постраждалих. Також пошкоджень зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста.
Топ коментарі
+5 Mikhail Saveliev
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За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало.
На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним.
Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.
Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів.
Відео
https://t.me/etozp/15612
Если кто из ответственных лиц ОП прочтет этот комментарий, верните эвакуационный поезд из Запорожья!!!
Гоголя 163 Кв.13 м.Запоріжжя , якщо наш підвал в приватній власності . Нас в підвал власник не пускає , а куди біжать , якщо спочатку прилльоти , а потім повітряна тривого ???