Окупанти випустили майже десяток ракет по Запоріжжю, зруйновано багатоповерхівку

Росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха, секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Ворог продовжує тероризувати місто Запоріжжя. Майже десяток нових приходів ракет. Наслідки встановлюються", - написав Старух.

За словами Куртєва, внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. Виникла пожежа.

Пізніше Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки ворога зруйновано багатоповерхівку і є постраждалі.

Згодом Куртєв додав, що попередньо є інформація про чотирьох постраждалих. Також пошкоджень зазнали інші багатоквартирні будинки та будинки приватного сектора міста.

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