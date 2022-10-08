У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару спалахнула пожежа, - ОВА

Ворог поцілив ракетою по Запоріжжю. В місті виникла пожежа.

Про це у телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Будьте пильними. Зберігається ризик повторних атак", - написав Старух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ вдарили по Запоріжжю, - ОВА