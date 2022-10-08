У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару спалахнула пожежа, - ОВА
Ворог поцілив ракетою по Запоріжжю. В місті виникла пожежа.
Про це у телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Будьте пильними. Зберігається ризик повторних атак", - написав Старух.
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Amber
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