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Новини Війна
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У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару спалахнула пожежа, - ОВА

запоріжжя

Ворог поцілив ракетою по Запоріжжю. В місті виникла пожежа.

Про це у телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Будьте пильними. Зберігається ризик повторних атак", - написав Старух.

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Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) пожежа (4316) Старух Олександр (199)


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Кацапи , заспокойтесь , бо ще раз заху@ римо по Керченському мосту 😡
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09.10.2022 01:24 Відповісти
А потом еще 16 ракет прилетело.
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09.10.2022 02:55 Відповісти
Коли ж ракети в дикунів закінчаться??? Росіяни їх з повітря беруть? Прилітають десятками кожного дня, щоб на їх села й міста так рясно летіло.
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09.10.2022 03:11 Відповісти
Не закінчаться, поки в відповідь, не буде прилітати . А навіщо є другани, Китай та с Корея
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09.10.2022 05:59 Відповісти
 
 