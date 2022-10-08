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Війська РФ вдарили по Запоріжжю, - ОВА

запоріжжя

Війська РФ вдарили по Запоріжжю.

Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак", - написав він у дописі.

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В місті було чути гучні вибухи, потім спрацював сигнал повітряної тривоги, пише Укрінформ.

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+18
Тут нужно Маска спросить. Только он может обяснить зачем РФ уничтожила или выгнала 80% населения и сровняла ихние дома с землей, местных жителей которые якобы хотят присоедениться к раzzее.
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08.10.2022 22:56
+12
Подождите. Если РФ приняли закон что Запорожье ето территория РФ, то получается что росийские войска обстреливают росию и рузких? Ето разве не преступление согласно законам РФ?
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08.10.2022 22:49
+9
Клоун не вартий щоб вибачатись після всього що він натворив. Його чекає трибунал.
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08.10.2022 23:15
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Бо не було повномасштабного вторгнення,і Порох сам запровадив ракетну программу по озброєнню ЗСУ,але Зе та його компания служок ,відразу закрили ту програму як прийшли до влади,і фінансування арміі скоротили, бо"не вистачить на велике будівницьтво", країна була не озброєна, путлер знав це ,тому при Пороху не починав повномасштабного вторгнення, а коли це непорозуміння-Зелемойський мало того що поклав на ЗСУ,та ще відпустив вагнерівців, розмінував Чонгар, тоді і почали допомогати партнери, не завдяки Зе,а заради допомоги України ,Порох особисто просив їх допомогти, інакше би ворог був у Києві,на Хрещатику! Вам нагадати, що зараз на генерала Кривоноса заведена кримінальна справа зеленими,за те що той організував захист Жулян?Пашинський під слідством у Зе,за те що купив та розвіз по частинах ракетні установки ,щоб було чим відбиватися, генерал Марченко під слідством за те, що обороняв Миколаєв?Для вас це новина?
А тоді коли закардоні партнери волали що путлер зібрав війська біля нашіх кордонів,і почали добровільно слати зброю в Україну,що Зе казав? -"ненагнітайте! ми їдемо на шашликі! Мільярд дерев нам посадити треба! ?"
Вже мочить з цім Зе, те що він пиариться на перемогах ЗСУ і Залужного,не значить що Україна йому вибачила те ,що він фактично здав Південь України,тисячи смертей на руках цього Напальончика,і відповідати він буде свого часу- обов,язково.
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09.10.2022 03:18 Відповісти
"ві всє вреті", десь ми вже чули це. От тому ти за Зе ,а я за Пороха,бо навіть як би ви на нього не бріхали,а покарати його не маєте за що,ось такі справи,тролику...бачиш,краще би ті не писав, а то тільки антіагітація виходить
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09.10.2022 11:21 Відповісти
так выходи с дивана и сбивай ракеты а не языком трепись
или попроси твоего зе-презедента шашлыки тебе приготовить
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09.10.2022 07:22 Відповісти
а ты сам собрался воевать с ракетами? типа научится пользоваться Иглой и сидеть в засаде в одиночку ждать пролетающую мимо шнягу?
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09.10.2022 18:03 Відповісти
Ну ,поклонники бывшего президента беды не сделают,при нем путлер боялся начать полномасштабную войну,но жаль что поклонники нынешнего президента спят когда остреливают Запорожье, вы сссск... выбрал этого афериста что в 2015 танцевал с сепарпами в обнимку в Донецке, Зеленка сдавала позиции ЗСУ в инете ,а теперь делает грусно- патриотическое лицо?
НЕТ,КАК ВАМ СПИТЬСЯ ,ПОКЛОННИКИ НЫНЕШЕНГО ПРЕЗИДЕНТА,КОГДА БОМБЯТ ЗАПОРОЖЬЕ А ВАШ ... ЗАКРЫЛ РАКЕТНУЮ ПРОГРАММУ НА ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ВОЙНЫ И ДОРОГИ СТРОИЛ ЧТОБЫ НА ШАШЛЫКИ ЕЗДИТЬ!!!
КАК ВАМ СПИТЬСЯ ЗЕЛЕБОБИКИ,КОГДА ГИБНУТ ДЕТИ В ЗАПОРОЖЬЕ,ПОСЛЕ ТОГО КАК ВАШ ЗЕ РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР И СДАЛ ФАКТИЧЕСКИ ЮГ УКРАИНЫ,ВАМ ***...И КРОВАВЫЕ МАЛЬЧИКИ НЕ СНЯТЬСЯ?
Он еще тут будет манипулировать Запорожьем и бывшим президентом,к чему это,придурок? Уже четвертый год мучаемся с тем, кого ты выбрало,причем сейчас Порох, существо?
Я скажу кому выгодна война,нет, не Пороху, а твоему ЗЕ,потому что во первых он не может быть переизбран, во вторых он избегат наказания за свои злодеяния и бесчинства.
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09.10.2022 11:34 Відповісти
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