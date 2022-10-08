Війська РФ вдарили по Запоріжжю, - ОВА

Війська РФ вдарили по Запоріжжю.

Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак", - написав він у дописі.

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В місті було чути гучні вибухи, потім спрацював сигнал повітряної тривоги, пише Укрінформ.