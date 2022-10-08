Війська РФ вдарили по Запоріжжю, - ОВА
Війська РФ вдарили по Запоріжжю.
Про це в телеграмі повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Висока ймовірність повторних атак", - написав він у дописі.
В місті було чути гучні вибухи, потім спрацював сигнал повітряної тривоги, пише Укрінформ.
Топ коментарі
+18 FT FT
показати весь коментар08.10.2022 22:56
+12 Valter Valter
показати весь коментар08.10.2022 22:49
+9 5 копійок
показати весь коментар08.10.2022 23:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тоді коли закардоні партнери волали що путлер зібрав війська біля нашіх кордонів,і почали добровільно слати зброю в Україну,що Зе казав? -"ненагнітайте! ми їдемо на шашликі! Мільярд дерев нам посадити треба! ?"
Вже мочить з цім Зе, те що він пиариться на перемогах ЗСУ і Залужного,не значить що Україна йому вибачила те ,що він фактично здав Південь України,тисячи смертей на руках цього Напальончика,і відповідати він буде свого часу- обов,язково.
или попроси твоего зе-презедента шашлыки тебе приготовить
НЕТ,КАК ВАМ СПИТЬСЯ ,ПОКЛОННИКИ НЫНЕШЕНГО ПРЕЗИДЕНТА,КОГДА БОМБЯТ ЗАПОРОЖЬЕ А ВАШ ... ЗАКРЫЛ РАКЕТНУЮ ПРОГРАММУ НА ЧЕТВЕРТОМ ГОДУ ВОЙНЫ И ДОРОГИ СТРОИЛ ЧТОБЫ НА ШАШЛЫКИ ЕЗДИТЬ!!!
КАК ВАМ СПИТЬСЯ ЗЕЛЕБОБИКИ,КОГДА ГИБНУТ ДЕТИ В ЗАПОРОЖЬЕ,ПОСЛЕ ТОГО КАК ВАШ ЗЕ РАЗМИНИРОВАЛ ЧОНГАР И СДАЛ ФАКТИЧЕСКИ ЮГ УКРАИНЫ,ВАМ ***...И КРОВАВЫЕ МАЛЬЧИКИ НЕ СНЯТЬСЯ?
Он еще тут будет манипулировать Запорожьем и бывшим президентом,к чему это,придурок? Уже четвертый год мучаемся с тем, кого ты выбрало,причем сейчас Порох, существо?
Я скажу кому выгодна война,нет, не Пороху, а твоему ЗЕ,потому что во первых он не может быть переизбран, во вторых он избегат наказания за свои злодеяния и бесчинства.