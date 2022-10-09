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Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 9 жовтня о 02:00 ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У результаті атаки зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 8 поверх і приватні домоволодіння в обласному центрі.

"Станом на 08:00 на місці працюють усі екстрені і профільні служби міста. Співробітники психологічної служби ГУ ДСНС також працюють зараз на місці, надаючи допомогу постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Від ГУ ДСНС Зааоріжжя для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 24 одиниці спеціальної техніки і 110 чоловік особового складу.

Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя 01
Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя 02
Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя 03
Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя 04
Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару спалахнула пожежа, - ОВА

"У зв'язку із загрозою повторних обстрілів закликаємо людей утриматися від відвідування місць, де наразі спеціалізовані служби проводять аварійно-рятувальні роботи", - зазначають у ДСНС.

Як повідомлялось, росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, щонайменше 17 осіб загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) ракети (4014) ДСНС (5095)


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Топ коментарі
+33
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·
20 год
Обратите внимание. Украина самые яркие удары нанесла по военным и инфраструктурным объектам - крейсеру москва, аэродрому в Новофедоровке, Керченскому мосту, без ущерба для гражданских. А россия занимается терроризмом, убивая мирных жителей, лишая их электричества, воды и тепла.
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09.10.2022 08:32
+19
кацап-м'ясник і цим все сказано...
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09.10.2022 08:37
+14
З якою ж насолодою я буду робити все теж саме з лаптеногімі тваринами на їх землі
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09.10.2022 08:30
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З якою ж насолодою я буду робити все теж саме з лаптеногімі тваринами на їх землі
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09.10.2022 08:30 Відповісти
Вал Мишель
@VALMICHEL7
·
20 год
Обратите внимание. Украина самые яркие удары нанесла по военным и инфраструктурным объектам - крейсеру москва, аэродрому в Новофедоровке, Керченскому мосту, без ущерба для гражданских. А россия занимается терроризмом, убивая мирных жителей, лишая их электричества, воды и тепла.
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09.10.2022 08:32 Відповісти
кацап-м'ясник і цим все сказано...
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09.10.2022 08:37 Відповісти
За міст стверджувати не можна, вірогідно його москалі самі підірвали...Для провокації...
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09.10.2022 08:42 Відповісти
який сенс цієї провокації ?
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09.10.2022 08:44 Відповісти
Це внутрішня війна між силовими відомствами *********. Хтось когось підставляє.
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09.10.2022 09:11 Відповісти
А бавовна на росіских підприємствах то теж справа конкуруючих відомств ********* ?
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09.10.2022 09:22 Відповісти
Я кажу за конкретний випадок. Інформація про внутрішню боротьбу силовиків у россії вже існує давно. Там свої окремі цілі та амбіції. По перше - це був не ракетний удар по мосту (як по стратегічним підприємствам ворога). Це був дійсно вибух вантажівки. Друге - тобто таку кількість вибухівки треба було знайти в россії та транспортувати її територію, так як вантажівка заїхала на міст з боку россії. Й по третє - навіть легковий транспорт проходить перевірку перед перетинанням цього мосту. А тут велика вантажівка так просто заїхала на міст та щей до цього проїхала, завантаженна вибухівкою N-у відстань територію россії.
Якщо це операція наших спеціалістів, то , або вони майже Джеймс Бонди, або серед силовиків россії ціла купа зрадників. Але це дуже малоймовірно.
Я користуюсь принципом "бритви Оками". Якщо міст легше було зруйнувати тим, хто його охороняє, то, мабуть, так воно й є.
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09.10.2022 10:09 Відповісти
На підприємствах так само були вибухи, а не ракетні удари. Горіло далеко від нас.
Думаєте там легко щось підірвати ?
До речі, офіційно москалі нас не винуватять, якщо ви не помітили, а шукають винних всередині. Чи можна вірити подібним сценаріям ? В те що ***** наказав підірвати міст. Ну реально..
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09.10.2022 10:13 Відповісти
А ось тут головна помилка. Чому ви думаєте, що це могли зробити за наказом *****, а не в нього за спиною?
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09.10.2022 10:18 Відповісти
Щоби що ? Простимулювати лошариків до мобілізації ?
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09.10.2022 11:01 Відповісти
Ось за цим https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/8/7370932/ посиланням Подоляк озвучив подібну думку. Я розумі, що він може й не авторитет. Але подібне казав не тільки він.
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09.10.2022 12:44 Відповісти
Наприклад:
1) Згуртувати і мотивувати кацапів, які не хочуть воювати.
2) Вкинути у західні ЗМІ, що "Україна" діє нібито "терористичними" методами, а від вибуху загинули водій вантажівки і ті, хто були у легковику поряд із вантажівкою, тобто формально - цивільні.

ФСБ в минулому влаштувало вибухи житлових будинків на росії, це їх стиль. На додачу, одна з силових служб могла це зробити, щоб прибрати до рук більше влади - заявити, що конкуруюча служба, яка займається безпекою, прої6@ла і тому саме вони відтепер повинні відповідати за цей сегмент безпеки. Або одна зі спецслужб так підставляє самого путлера. Варіантів безліч.
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09.10.2022 09:16 Відповісти
Кацапи більше панікують і зневірюються.
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09.10.2022 09:21 Відповісти
Цивільні кацапи не лише панікують, але й переповнюються злістю, при чому не на куйла, а на Україну, тому замість демонстрацій проти куйла і війни вони навпаки, будуть гнати своє м'ясо до України на священну війну проти "фашистів". Нещодавно, ще до вибуху вантажівки, бачив відео від блогера, який ходить по вулицях і питає звичайних кацапів, що вони думають про війну, так от всіляки жіночки віком десь біля 50-60 років казали, що всі ті сцикливі чоловіки з кацапії мусять не ховатися, як пси (?), а йти воювати проти "фашистів"-"бандер", тому що інакше росію розірвуть на шматки кляті американці. А тут ФСБ влаштовує вибух вантажівки і всілякі ходячі сміттєзвалища розкривають пельки і називають це терактом і звинувачують Україну. Нехай би це дійсно зробила Україна, але не обов'язково у цьому зізнаватись, у гру "нас там немає" можна грати удвох.
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09.10.2022 09:44 Відповісти
Сумніваюсь. Кацапи терпіти не можуть прояви слабкості. Вони нападають на слабких. Їхня злість повернеться проти *****.
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09.10.2022 09:49 Відповісти
Кончайте гнать про одну из спецслужб в фашистской России. В таких условиях возможен только заговор одиночек, вот только во властной верхушке РФ. Вот только таких как Клаус Шенк фон Штауффенберг в России нет с 1917 года. Даже Рокоссовский простил Сталину побитые ребра и выбитые зубы.
А в конспирации действует правило, что секрет, который знают трое, уже не секрет.
Поэтому не засирайте украинцам мозги теорией заговора. Это равносильно тому, что ВСУ сама нанесла удар по колонии в Оленевке или инсценировали убийства в Буче. Из той же оперы ухи!
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09.10.2022 09:25 Відповісти
Почитайте про "рязанский сахар" и как ФСБ взрывало жилые дома на россии.
В отличие от россии, Украина таким никогда не занималась, потому совершенно не понимаю притянутую за уши аналогию с Еленовкой и Бучей.
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09.10.2022 09:47 Відповісти
Версия о причастности ФСБ к подрыву моста:
1. Абсолютно ничем не доказана и является плодом воображения человеческого ума.
2. Вселяет "розовые мечты" про слабость российского режима и расслабляет решимость сражаться в надежде, что само собой как-то случиться в России переворот и нефиг сейчас собой жертвовать
3. Бросает тень на способность украинцев проводить диверсионные операции.
4. Попытка запугать общество типа "ой, Россия обидется и шо нам за это будет"
В общем, если бы при Сталине, то вы уже на 25 лет без права переписки наговорили тут.
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09.10.2022 11:35 Відповісти
1. Как и причастность Украины.
2. В эти же дни кацапы продолжают убивать мирных жителей ракетами, пытать их на оккупированных территориях. Как на этом фоне можно ослабить решимость сражаться тем, что фуру взорвали сами кацапы, а не СБУ?
3. ...и подрывает веру украинцев в свои возможности? Может, в этом что-то и есть. Тогда можно было обойтись классическим троллингом про непотушенный окурок - и не признали, и не опровергли, и нашим всё понятно.
4. россия уже обижена на весь мир и что бы она не сделала, даже ядерный удар - это только повысит мотивацию ВСУ. Наряду с этим, если удастся развалить единство их гнилой системы чужими руками - это демотивирует врага и ВСУ победит быстрее. Не знаю, что в этом плохого.

Я переживаю только за информационный фон в западных СМИ, который пытаются активно заспамить мирными инициативами всякие Папы Римские, Илоны Маски и прочие Трампы, и за поддержку Украины среди рядовых граждан стран НАТО. По моему мнению, взорванный грузовик может несколько ухудшить этот и так не слишком благоприятный фон. Могу и ошибаться.
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09.10.2022 12:02 Відповісти
Я маю переживати за вбивць і ворогів, які напали на мою державу ?
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09.10.2022 09:54 Відповісти
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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09.10.2022 08:36 Відповісти
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
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09.10.2022 08:43 Відповісти
Белгород ничего не решает, а от удара по Белгороду ничего не зачешется у жителей Воронежа. Даже наоборот, появится повод отметить удачное географическое положение города Воронежа. А Воркута вообще в запой уйдет на всю полярную зиму.
К сожалению, нам ничего не остается кроме как каждый день упорно и настойчиво перемалывать эту орду, пока у них на генном уровне не выработается животный страх от мысли умереть в Украине. А к сожалению это к тому, что на войне и наши солдаты будут гибнуть. Но лучше умереть в бою, чем быть забитым кацапскими битами, как домашний рабочий скот - рожденный свободным под ордой не выживет!
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09.10.2022 09:33 Відповісти
бєлгород наш
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09.10.2022 10:06 Відповісти
під міст підплив човен з вибухівкою і підірвав його , перекриття від вибуху підялось вверх і впало
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09.10.2022 08:51 Відповісти
Шо тільки непридумують.
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09.10.2022 08:57 Відповісти
А пиарасты Зеленского (от слова "пиар", PR, а не то, что вы подумали) не могут наснимать слезливых фото и видео и вбросить в западные СМИ?

Или пусть западное информационное пространство заполняется взрывом грузовика, авторство которого уже приписали Украине, хотя загружен он был на территории россии и по дороге никто не обнаружил, что у него за груз, не смотря на беспрецедентную защиту этого грёбанного моста? Рашистским спецслужбам что, впервой устраивать взрывы на своей территории? Но всё повесили на Украину, а теперь скажут, что Запорожье - это "ответка" за гражданских, взорвавшихся в проезжавшей мимо легковушке.

Мы очень зависим от процента поддержки нас гражданами стран НАТО, потому каждый комментарий нужно тысячу раз взвесить именно с оглядкой на то, как на это посмотрят обычные люди на Западе. Даже если этот взрыв - дело рук Джеймсов Бондов из СБУ, на то она и секретная служба, чтобы о ней не знали все подряд.

Это несправедливо, конечно, но тут игра ассоциаций - обычный ракетный удар или минирование воспримут спокойно, потому что это война, но если кто-то придёт на мост со здоровенным поясом смертника и мешком взрывчатки и сделает такой же взрыв - возникнут ассоциации сами-знаете-с-кем. Потому идиоту Подоляку надо думать головой, а не жопой, и только потом что-то писать в твиттере.
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09.10.2022 09:06 Відповісти
Согласен, да уже можно каждий день закидивать видео с обстрелами мирних людей, но почему то Зебик не делает єтого
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09.10.2022 09:11 Відповісти
Да ладно - не на одних зеленых журнашлюгах мир стоит. У буржуев здесь полно своих журналистов, которые все снимают, все описывают. и которым у них дома больше верят чем Наташе Влащенко и Арестовичу. Арестович вообще продукт исключительно для трускавецкого потребления - под водичку и шаурму...
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09.10.2022 09:42 Відповісти
Запоріжжя було раніше.
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09.10.2022 09:15 Відповісти
Тогда моё сообщение можно читать без «а теперь скажут, что Запорожье - это "ответка"...».
В остальном - без изменений. Про жертвы среди гражданских украинцев нужно попросту орать, показывать фото, видео, брать интервью у тех, кто готов их дать после такого. Когда западные СМИ последний раз взрывались от кровавых новостей войны путлера против гражданских? Периодически надо им напоминать, что путлер - это кровожадная низкорослая плешивая гнида, это перебьёт опасный фон от его проституток из Турции и от некоторых республиканцев. Проиграть информационную войну - лишиться поставок вооружений и в итоге проиграть всю войну.
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09.10.2022 09:24 Відповісти
І Ви теж не помітили, що в цій темі йдеться мова про новий удар по Запоріжжю, який стався сьогодні вночі, а не той, що 6-го жовтня. Тому Ваше припущення цілком вірне.
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09.10.2022 11:46 Відповісти
Здається, Ви не помітили, що в цій темі обговорюється сьогоднішній нічний удар по Запоріжжю. Попередній з теж тяжкими наслідками, який Ви маєте на увазі, був 6 жовтня.

"... 9 жовтня о 02:00 ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю"
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09.10.2022 09:59 Відповісти
Пофигизм, фанфаронство и коррупция способны творить чудеса! Забыл уже, как кацапы за ночь прошли через минные поля Чонгара и Перекопа и заняли Новую Каховку с Херсоном?
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09.10.2022 09:37 Відповісти
Где , ***** ,этот ****** Маск , пусть смотрит скотина , как ***** любит ,по самые помидоры, рускоязычное население
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09.10.2022 09:21 Відповісти
Нужно ему в Твиттер закинуть фотки с кратким описанием, тогда и его подписчики всё увидят.

Задача Украины - не переубедить идиотов и продажных тварей, а воздействовать на тех, кто может им поверить. Потому малоэффективно спорить с тем же Эрдоганом, взамен нужно всему миру показывать, что такое путлер, чтобы никто на слова Эрдогана не повёлся.
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09.10.2022 12:10 Відповісти
Кацапье -дожно быть уничтожено, от слова "совсем"!!!
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09.10.2022 09:50 Відповісти
Око за око. Надо бить по куску, Воронежу и Белгороду. Пленных не брать особенно пилотов. Относиться к пленным заркально путинской свор
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09.10.2022 10:23 Відповісти
не пишіть дурню. ніякий бєлгород нічого не змінить. нам треба перестати буксувати а напористо вимітати цю сволоту з нашої хати.
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09.10.2022 10:27 Відповісти
конечно белгород не изменит. Москва должна быть сожжена, как заведовал классик руzzкой литературы.
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09.10.2022 11:25 Відповісти
<*********** :

1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.

ДАЛІ МОЖНО НЕ ПРОДОВЖУВАТИ.
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09.10.2022 19:08 Відповісти
 
 