Ліквідація наслідків масованої ракетної атаки на Запоріжжя. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків масованої ракетної атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 9 жовтня о 02:00 ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У результаті атаки зруйновано під'їзд багатоповерхового житлового будинку з 1 по 8 поверх і приватні домоволодіння в обласному центрі.

"Станом на 08:00 на місці працюють усі екстрені і профільні служби міста. Співробітники психологічної служби ГУ ДСНС також працюють зараз на місці, надаючи допомогу постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Від ГУ ДСНС Зааоріжжя для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 24 одиниці спеціальної техніки і 110 чоловік особового складу.











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"У зв'язку із загрозою повторних обстрілів закликаємо людей утриматися від відвідування місць, де наразі спеціалізовані служби проводять аварійно-рятувальні роботи", - зазначають у ДСНС.

Як повідомлялось, росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, щонайменше 17 осіб загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.