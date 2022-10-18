Україна буде ініціювати ембарго на російські добрива, - Мінекономіки

Україна буде наполягати, щоб у наступний пакет санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Ми будемо ініціювати через МЗС включення до наступного пакету санкцій ЄС проти рф заборони на купівлю російських добрив. Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче", – заявила Свириденко, яка також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

На її думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України.

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