Україна буде ініціювати ембарго на російські добрива, - Мінекономіки
Україна буде наполягати, щоб у наступний пакет санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
"Ми будемо ініціювати через МЗС включення до наступного пакету санкцій ЄС проти рф заборони на купівлю російських добрив. Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче", – заявила Свириденко, яка також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.
На її думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України.
Топ коментарі
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росія дозволила експорт нашого зерна з одеси за умови що ми закриваємо очі на те, що туреччина купить крадене українське зерно в путіна на півмільярда доларів і на те, що експорт добрив росії буде дозволено.
тепер ми передумали?
отже, завтра росія заявить що виходить з зернової угоди.
ну, і по факту хто на цьому заробив окрім хитрих турків?
заробив найвеличніший говнокомандувач з Дєрьмаком та Хламідією.
Та й мудрий нарід не забули - кожен день шоу з показом по Г+Г відпливаючих кораблів й бравадами про мудрість народу.
Парашка так само як бульбостан будуть все одно продавати, нехай через посередників.
Ця схема не нова..
Звичайно проблеми для них будуть чималі..