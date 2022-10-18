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Україна буде ініціювати ембарго на російські добрива, - Мінекономіки

добрива

Україна буде наполягати, щоб у наступний пакет санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу Кабміну, про це повідомила за підсумками онлайн-зустрічі з асоціаціями хімічної промисловості перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Ми будемо ініціювати через МЗС включення до наступного пакету санкцій ЄС проти рф заборони на купівлю російських добрив. Європа діє в цьому напрямку послідовно, але все ще недостатньо рішуче", – заявила Свириденко, яка також очолює Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

На її думку, тільки повна заборона російського експорту може зупинити війну проти України.

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Автор: 

мінеральні добрива (69) ембарго (305) Свириденко (312)


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Топ коментарі
+5
Мені здається, що кацапські добрива підв'язані до зернових угод, тому їх торгівлю не обмежать
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18.10.2022 01:52
+3
Санкції з добрив ЗНЯЛИ за "зерновий коридор".
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18.10.2022 02:45
+2
менi також зерновi угоди будуть 2023
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18.10.2022 01:56
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Мені здається, що кацапські добрива підв'язані до зернових угод, тому їх торгівлю не обмежать
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18.10.2022 01:52 Відповісти
менi також зерновi угоди будуть 2023
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18.10.2022 01:56 Відповісти
В Николаеве нет эелектричества, что-то взорвалось.
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18.10.2022 01:59 Відповісти
Санкції з добрив ЗНЯЛИ за "зерновий коридор".
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18.10.2022 02:45 Відповісти
недогнав.

росія дозволила експорт нашого зерна з одеси за умови що ми закриваємо очі на те, що туреччина купить крадене українське зерно в путіна на півмільярда доларів і на те, що експорт добрив росії буде дозволено.

тепер ми передумали?

отже, завтра росія заявить що виходить з зернової угоди.

ну, і по факту хто на цьому заробив окрім хитрих турків?
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18.10.2022 02:47 Відповісти
шо за дурне питання?
заробив найвеличніший говнокомандувач з Дєрьмаком та Хламідією.

Та й мудрий нарід не забули - кожен день шоу з показом по Г+Г відпливаючих кораблів й бравадами про мудрість народу.
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18.10.2022 05:36 Відповісти
Це не пройде. "Договорнячок" за зерно. Адже Африку треба годувати, - це для оон найголовніше!
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18.10.2022 07:30 Відповісти
Надо не только из кацапии, а еще из бульборейха запретить экспорт их калийных удобрений, для картофельного дуче это будет ощутимый удар.
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18.10.2022 07:41 Відповісти
Так для української ОП і МЗС білорашка не є агресор, тому санкції до них держава не застосує
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18.10.2022 09:28 Відповісти
Вже ж було ембарго, але ви його скасували в зернових угодах.
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18.10.2022 08:02 Відповісти
Фіг вийде.
Парашка так само як бульбостан будуть все одно продавати, нехай через посередників.
Ця схема не нова..
Звичайно проблеми для них будуть чималі..
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18.10.2022 09:02 Відповісти
 
 