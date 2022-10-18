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Новини Війна
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Збито 5 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими ворог вночі атакував Миколаївщину

дрон

Уночі, з 17 на 18 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Південь".

Як зазначається, чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони.

Також читайте: Повітряні сили ввечері збили вісім дронів-камікадзе "Шахед"

Автор: 

Миколаївська область (2264) знищення (7172) дрони (4648) Повітряні сили (2610)


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іран дає рашке цю хрєнь не просто так, іран мріє про ядерну зброю
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18.10.2022 06:47 Відповісти
Частина Миколаївської області і сам Миколаїв залишилися без електропостачання
https://i.ibb.co/G3Rst4r/Screenshot-2022-10-18-03-46-05-387.jpg
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18.10.2022 06:49 Відповісти
Наше Минобороны убедительно просило не выкладывать фото сбитых кацапских шахидов. Что, некоторых это не касается?
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18.10.2022 07:28 Відповісти
Лахта вже на роботі?
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18.10.2022 10:35 Відповісти
 
 