Збито 5 дронів-камікадзе "Shahed-136", якими ворог вночі атакував Миколаївщину
Уночі, з 17 на 18 жовтня ворог атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Південь".
Як зазначається, чотири дрони збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", ще один воїнами Сил територіальної оборони.
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