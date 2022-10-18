Рашисти вдарили "Градами" та важкою артилерією по Нікопольському району, - ОВА
Усю ніч окупанти тримали у напрузі Нікопольський район.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кілька ворожих атак і збитий дрон-камікадзе…Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район. Били "Градами" та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах. Попередньо, люди не постраждали", - зазначає він.
За словами Резніченка, пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку - понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів.
Опівночі військові з повітряного командування "Схід" знищили один ворожий дрон-камікадзе "Shahed -136".
"Зараз нова атака на область. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Бережіть себе!", - резюмує Резніченко.
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