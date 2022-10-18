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Окупанти обстрілюють визволені села на Луганщині, - Гайдай

луганщина,кадіївка

Звільнені від окупантів села на Луганщині знов потерпають від вогню росіян, зі Старобільська окупанти випускають виключно за перепусткою, на кордоні з рф митний контроль всупереч обіцянкам не відмінили.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія не припиняє обстрілювати села, з яких її нещодавно відтиснули ЗСУ. Більш того, ворогу відомо, в яких саме районах цих населених пунктів залишилося мирне населення, тому свій тиск окупанти спрямовують саме туди", - зазначає він.

За словами Гайдая, 17 жовтня на Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка.

На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки.

Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові мінують об’їзні дороги в бік Сватового та Кремінної

Автор: 

обстріл (28303) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Говорив учора з сусідом Розказав, що в Якутії за мобілізованих картоплю дають сім"ям Сусід спитав: "А скільки їм треба картоплі, щоб вони своїх придурків сюди не пустили? У мене в погребі більше двох тон лежить - віддам! Не жалко!"
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18.10.2022 08:14 Відповісти
Зараз наприклад в Херсоні тиша. Тільки викинуть звідти "асвабадітєлєй" то відразу почнуться обстріли міста зі всього підряд. Принцип ведення бойових дій "па-рускі".
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18.10.2022 08:32 Відповісти
 
 