Окупанти обстрілюють визволені села на Луганщині, - Гайдай

Звільнені від окупантів села на Луганщині знов потерпають від вогню росіян, зі Старобільська окупанти випускають виключно за перепусткою, на кордоні з рф митний контроль всупереч обіцянкам не відмінили.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія не припиняє обстрілювати села, з яких її нещодавно відтиснули ЗСУ. Більш того, ворогу відомо, в яких саме районах цих населених пунктів залишилося мирне населення, тому свій тиск окупанти спрямовують саме туди", - зазначає він.

За словами Гайдая, 17 жовтня на Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка.

На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки.

Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку.

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