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Японія допоможе Україні відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

галущенко

17 жовтня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міненерго

Під час зустрічі були обговорені систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань. А також напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

"Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування", – йдеться у повідомленні.

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Автор: 

допомога (8321) енергетика (2582) Японія (1199) Галущенко Герман (529)


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Топ коментарі
+10
це просто неймовірний шанс оновити критичну інфраструктуру, відповідно до ******** стандартів.
головне - щоб наші політики не ******** знову зі своїми понтами та задротами
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18.10.2022 10:02
+7
Ці відновлені об'єкти будуть сто разів пошкоджені знову. ATACMS буде кращою допомогою.
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18.10.2022 10:06
+6
ありがとう (дякуємо)
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18.10.2022 10:00
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18.10.2022 10:00 Відповісти
どう致しまして (не за что)
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18.10.2022 10:11 Відповісти
це просто неймовірний шанс оновити критичну інфраструктуру, відповідно до ******** стандартів.
головне - щоб наші політики не ******** знову зі своїми понтами та задротами
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18.10.2022 10:02 Відповісти
100%
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18.10.2022 10:05 Відповісти
Ці відновлені об'єкти будуть сто разів пошкоджені знову. ATACMS буде кращою допомогою.
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18.10.2022 10:06 Відповісти
Це точно , спочатку в бійці треба вгамувати негідника , а потім наводити " марафет" . То ж поки не буде симетричної відповіді , мокшандія не зупиниться . Зараз звісно , треба робити швидкий (примітивний) ремонт всього , що пошкоджено , а все інше після закінчення бійки.
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18.10.2022 10:21 Відповісти
Елементарні речі. Ці пацюки у владі керуються не раціо, а політичними дивідендами. Один триндить після першої атаки, що москалям не вдалося створити енергетичний колапс, другий - про відновлення пошкоджених об'єктів. Бо, як вони не триндітимуть, про них можуть забути.
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18.10.2022 10:28 Відповісти
Так , мене від ціх " триндунів " з команди боневтіка , які в черзі по колу піаряться , вже нудить .
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18.10.2022 11:25 Відповісти
"Занепокоєння" по-японськи виглядає доволі реальним.
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18.10.2022 10:23 Відповісти
Бридко дивитись на цього Галущенка! Таке враження, що воно щойно з окопу вилізло на зустріч і зразу після зустрічі знову в окоп. Соромно дивитись на цих потенційних монаківців, Пілять, перейдіть вже на діловий стиль... "воїни"
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18.10.2022 11:23 Відповісти
Зеленский заключит союз с Японией.
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18.10.2022 11:51 Відповісти
Який?
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18.10.2022 12:39 Відповісти
Дякуємо
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18.10.2022 12:37 Відповісти
И там бендеровцы?
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18.10.2022 14:28 Відповісти
 
 