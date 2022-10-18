Японія допоможе Україні відновити пошкоджені енергетичні об’єкти

17 жовтня міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Під час зустрічі були обговорені систематичні атаки, які здійснюються російськими військами на об’єкти української енергетичної інфраструктури та наслідки руйнувань. А також напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

"Окрему увагу на зустрічі було приділено готовності японської сторони допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування", – йдеться у повідомленні.

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