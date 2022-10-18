Через війну та мобілізацію на РФ чекає наймасштабніша демографічна криза, - Bloomberg
Багатотисячні втрати на полі бою, залучення додатково 300 000 тис. резервістів до війни і втеча людей за кордон призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
У планах влади РФ була мета зупинити скорочення чисельності населення 2022 року, перш ніж 2030 року має відновитися зростання. Однак за кілька тижнів до оголошення про мобілізацію у вересні у внутрішньому звіті, підготовленому для закритого висновку, повідомлялося, що ці цілі були нереалістичними.
За словами дослідника та фахівця з демографії з Інституту Гайдара в Москві Ігоря Єфремова, продовження війни та мобілізації до кінця наступної весни будуть "катастрофічним", оскільки за 12 місяців до середини 2024 року народжуваність, ймовірно, знизиться до 1 мільйона. За його словами, коефіцієнт народжуваності може становити 1,2 дитини на одну жінку, що в Росії спостерігалося лише один раз у 1999-2000 роках.
Якщо військові дії продовжаться найближчими місяцями, як очікується, наступного року в Росії може народитися менше 1,2 мільйона людей, що є найнижчим показником у сучасній історії.
Загальна кількість смертей у Росії в середньому наближається до 2 мільйонів на рік, хоча під час пандемії їхня кількість збільшилася і наблизилася до 2,5 мільйона минулого року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
потом рогозин на батуте соскочит с куйловского куйла
а еще Маск своих марсиан подтянет для решения
и кем надо бьіть, чтоб хотеть повторить ЭТО?
конченное население одной восьмой части суши, просто конченные рашане
ну еще лада и водка
Але мені просто смішно коли пишуть про якісь демографічні проблеми в раші, а про наші замовчують. У нас ситуації НАБАГАТО гірше. Але всі стараються про це мовчати. Я нагадаю, що в 2021 році співвідношення смертності до народжуваності було 2.5 рази. Це вже була катастрофа, а те що буде зараз із-за війни, інакше як вимирання не назвеш.
Так, в Україні є купа проблем у зв'язку з вибором у квітні 2019-го інфантильного ідіота презом, а ще у нас війна. Однак є і хороша новина - чим більше довпойопів звалить, тим швидше буде країна рухатися у правильному напрямку.
До речі, Канада одна із найбільших країн у світі за своєю територією, однак там проживає всього 38 млн. Так що не все так погано як тобі здається.
Честно говоря, я надеюсь на мигрантов после нашей победы. Это выход.
Украина победит! Точка!
Переживала,что город останется без молодежи и у нашего города в перспективе печальное будущее...Так было тоскливо...Но прошло немного времени и наши улицы заполнила молодежь, много маленьких деток. И,когда я вижу деток в колясках, радуюсь как будто вижу своих внучат. Город живет и у него есть будущее. И это на границе с оркам, а в центре Украины должна быть ситуация с молодым поколением лучше. Все у нас будет хорошо! ☺️
тебе ж написано - руцкие - тоесть ты - вымирающий вид
Відмовлять Україні у постачанні зброї? А навіщо їм воювати самим з рашкою?? Нічого не буде, вони тільки посилять постачання зброї!!
Так , що пізно пити боржомі. Все вже почалося
Всі вернуться з баблом, дітьми до України, що перемогла і стала країною ЄС.
Так що чоловiки не переживайте-вистачить вам своiх половинок!☺️
дебиловманьяков.
Україна ДОПОМОЖЕ! 😉👍
А нам буде не вистачати жінок, не буде кому народжувати дітей. Молоді солдати повернуться с фронту, не буде на кому одружуватися. Про це зеленій владі треба думати вже зараз..