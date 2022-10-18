Через війну та мобілізацію на РФ чекає наймасштабніша демографічна криза, - Bloomberg

Багатотисячні втрати на полі бою, залучення додатково 300 000 тис. резервістів до війни і втеча людей за кордон призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

У планах влади РФ була мета зупинити скорочення чисельності населення 2022 року, перш ніж 2030 року має відновитися зростання. Однак за кілька тижнів до оголошення про мобілізацію у вересні у внутрішньому звіті, підготовленому для закритого висновку, повідомлялося, що ці цілі були нереалістичними.

За словами дослідника та фахівця з демографії з Інституту Гайдара в Москві Ігоря Єфремова, продовження війни та мобілізації до кінця наступної весни будуть "катастрофічним", оскільки за 12 місяців до середини 2024 року народжуваність, ймовірно, знизиться до 1 мільйона. За його словами, коефіцієнт народжуваності може становити 1,2 дитини на одну жінку, що в Росії спостерігалося лише один раз у 1999-2000 роках.

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Якщо військові дії продовжаться найближчими місяцями, як очікується, наступного року в Росії може народитися менше 1,2 мільйона людей, що є найнижчим показником у сучасній історії.

Загальна кількість смертей у Росії в середньому наближається до 2 мільйонів на рік, хоча під час пандемії їхня кількість збільшилася і наблизилася до 2,5 мільйона минулого року.