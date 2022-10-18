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Через війну та мобілізацію на РФ чекає наймасштабніша демографічна криза, - Bloomberg

діти,путін

Багатотисячні втрати на полі бою, залучення додатково 300 000 тис. резервістів до війни і втеча людей за кордон призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

У планах влади РФ була мета зупинити скорочення чисельності населення 2022 року, перш ніж 2030 року має відновитися зростання. Однак за кілька тижнів до оголошення про мобілізацію у вересні у внутрішньому звіті, підготовленому для закритого висновку, повідомлялося, що ці цілі були нереалістичними.

За словами дослідника та фахівця з демографії з Інституту Гайдара в Москві Ігоря Єфремова, продовження війни та мобілізації до кінця наступної весни будуть "катастрофічним", оскільки за 12 місяців до середини 2024 року народжуваність, ймовірно, знизиться до 1 мільйона. За його словами, коефіцієнт народжуваності може становити 1,2 дитини на одну жінку, що в Росії спостерігалося лише один раз у 1999-2000 роках.

Також читайте: Майже 22 тисячі дітей народилося в Україні від початку широкомасштабного вторгнення РФ, - Мін'юст

Якщо військові дії продовжаться найближчими місяцями, як очікується, наступного року в Росії може народитися менше 1,2 мільйона людей, що є найнижчим показником у сучасній історії.

Загальна кількість смертей у Росії в середньому наближається до 2 мільйонів на рік, хоча під час пандемії їхня кількість збільшилася і наблизилася до 2,5 мільйона минулого року.

Автор: 

демографія (142) прогноз (1381) народжуваність (65) росія (65002) Bloomberg (235) мобілізація (3038)


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Топ коментарі
+20
В нас все набагато гірше. Із рашки не виїжджали мільйони дівчат.
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18.10.2022 10:42
+16
Та чи нам не насрати? Нехай вони там всі здохнуть.
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18.10.2022 10:42
+11
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18.10.2022 10:41
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Там до Землі метеорити наближаються. Так ось це набагато реальніша загроза.
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18.10.2022 10:39 Відповісти
так він на кремль летить
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18.10.2022 10:40 Відповісти
мало шото 2 лимона мало надо 5- а лучше 10 за неделю....
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18.10.2022 11:03 Відповісти
Більшої загрози,як рашка немає.Гірше астероїда.
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18.10.2022 11:54 Відповісти
так куйло остаток ракет и остаток иранов по метеориту пустит
потом рогозин на батуте соскочит с куйловского куйла
а еще Маск своих марсиан подтянет для решения
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18.10.2022 12:19 Відповісти
ну і добре- ідіоти та підсвинки не повинні плодитись!
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18.10.2022 10:39 Відповісти
так у кацапів все в жопу, та через жопу
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18.10.2022 10:46 Відповісти
Та хай хоч всі разом повиздихають - нам не тітьки "похрєн" - на лише полегшення настане!
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18.10.2022 10:39 Відповісти
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18.10.2022 10:39 Відповісти
это фейк. всем известно, что в комплект входит пластиковый мешок ))
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18.10.2022 10:47 Відповісти
китайцями замінять.
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18.10.2022 10:40 Відповісти
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18.10.2022 10:41 Відповісти
реально люто
и кем надо бьіть, чтоб хотеть повторить ЭТО?

конченное население одной восьмой части суши, просто конченные рашане
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18.10.2022 10:47 Відповісти
вы уточните и сразу вычеркнире.... что 80% самоваров безногих без ног контуженных и прочих СТАЛИН ПРИКАЗАЛ ЗАЧИСТИТЬ С УЛИЦ СОВЕТСКОГО СОЮЗА примерно полорвину просто физически убили....или отправили к оленям и к соснам в далекую тайгу гнде они дошли быстро за пару лет.... всех калек инвалидов ВОВ.... ИБО НА ЕГО РАЗУМЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И КАЛЕК В СССР нет априори....... фильмотека всех фильмов СССР до середины 70 годов вообще не показывала никак даже мельком такого явления... младые дульные бухие подонки да..... но калеки инвалиды нет такого в СССР.. и точка.. только при Брежневе я помню с 1975 года на 30 летие победы стали появлятся статьи в прессе фотографии проскакивать сюжеты в фильмах документальных и худождественных и даже вживую кое когда попадались колясочники инвалиды... до этого на улицу ЗАПРЕТ... или специнтернат /спецбольница... за высоким забором с собаками и колючкой..
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18.10.2022 11:10 Відповісти
У кацапов бабы еще нарожают, а в украине одни мужики в стране останутся так как зимой вообще все кто сможет уедут!
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18.10.2022 10:41 Відповісти
як вони нарожають коли все в жо...пу та в жо..пу
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18.10.2022 10:47 Відповісти
Так,це маланський геноцид України,помста за Хмельниччину!
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18.10.2022 11:11 Відповісти
Баби і мужики на кацапстані,в Україні чоловіки і жінки!
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18.10.2022 11:56 Відповісти
уже НЕ нарожают - тебеж написано - 1.2 мокшанина на семью - тоесть - это бездетная мокшанка и безрукий и безногий мокшанин - а детей НОЛЬ.
ну еще лада и водка
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18.10.2022 12:22 Відповісти
нащот лади - це міф. виплачують не все і не всім. більшості ні на яку ладу не вистачить. хіба на інвалідний візок, ггг.
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18.10.2022 13:03 Відповісти
В нас все набагато гірше. Із рашки не виїжджали мільйони дівчат.
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18.10.2022 10:42 Відповісти
Зараз вам запостять новий перехват переговорів какапських бомжів щоб ви заспокоїлися та не думали, думати шкідливо для вашого здоров'я!
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18.10.2022 10:48 Відповісти
А що ти пропонуєш дівчатам Херсона сидіти і чекати поки прийдуть москалі і згвалтують їх?
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18.10.2022 10:55 Відповісти
Я живу на Волині, а не в Херсоні. І в мене дуже багато знайомих які виїхали в Європу влаштовувати своє життя. Я не проти цього, будь-яка людина хоче собі краще життя.
Але мені просто смішно коли пишуть про якісь демографічні проблеми в раші, а про наші замовчують. У нас ситуації НАБАГАТО гірше. Але всі стараються про це мовчати. Я нагадаю, що в 2021 році співвідношення смертності до народжуваності було 2.5 рази. Це вже була катастрофа, а те що буде зараз із-за війни, інакше як вимирання не назвеш.
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18.10.2022 11:04 Відповісти
Краще життя - це де? У польщі, з якої тільки в одну тільки британію виїхало 1 млн поляків, а ще є США і Канада в які потік польських мігрантів тільки збільшується з кожним роком. Чи ти хочеш сказати у польщі абсолютно немає демографічної кризи?!
Так, в Україні є купа проблем у зв'язку з вибором у квітні 2019-го інфантильного ідіота презом, а ще у нас війна. Однак є і хороша новина - чим більше довпойопів звалить, тим швидше буде країна рухатися у правильному напрямку.
До речі, Канада одна із найбільших країн у світі за своєю територією, однак там проживає всього 38 млн. Так що не все так погано як тобі здається.
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18.10.2022 12:13 Відповісти
Я з Вами згодна! Багато молоді залишилось в Україні. Я живу в Сумах за 40 км від кордону з рашою. Щодня обстрілюють прикордонні території. Багато виїхало ще на початку війни. І який у мене був сумний стан, що місто пустіло ... Відчуття безвиході. Але пройшло небагато часу і в місті я побачила багато молодих, маленьких дітей. Скільки радості було і маю! Місто живе і якщо є молодь і діти, то і є майбутнє! І це прифронтові Суми... Живе і житиме наша чудова Україна! Все буде добре! Треба тільки вірити! ☺️🤗
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18.10.2022 17:47 Відповісти
Сидіти тим дівчатам на окупованих територія ніхто не пропонує,навіть навпаки їм терміново треба виїжджати на вільну від окупантів територію.Іде мова за виїзд за межі України.
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18.10.2022 13:33 Відповісти
Головна проблема зрадофілів полягає у тому, що вони несуть всяку хєрню абсолютно не включаючи мозок.
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18.10.2022 15:00 Відповісти
Как выехали так и вернутся. Все мои знакомые выехавшие весной из Сум уже вернулись. А в Мокшу не вернется никто, кто сумел вырваться)
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18.10.2022 10:56 Відповісти
В мене також повернулися, продали майно і назад, "не согласны ставить жизнь на паузу", якось так.
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18.10.2022 11:11 Відповісти
Конечно будут и те кто не вернется, например у моей соседки внуки сбежали из Мариуполя в Германию. Я, лично, не верю, что они вернутся, некуда им возвращаться. Но не вижу смысла сильно терзаться из-за этого т.к. это не наша вина. А вот на вымирающих кацапов, которые шли уничтожить нашу нацию смотреть потешно.
Честно говоря, я надеюсь на мигрантов после нашей победы. Это выход.
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18.10.2022 11:23 Відповісти
Так що ви пропонуєте замінити Українців емігрантами?Може ще іслам ввести як другу релігію???
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18.10.2022 13:42 Відповісти
Якщо Україна переможе у війні і буде в ЄС і НАТО, сюди приїдуть декілька мільйонів тих у кого справи ще гірше у власній країні, а ніж у нас - на пост радянському просторі таких чимало. Тим більше, навідміну від всяких польщ, німеччин, у нас на Півдні і в Криму дуже крутий клімат.
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18.10.2022 12:17 Відповісти
Я с Вами согласна кроме "если Украина победит"... Никаких "если"!
Украина победит! Точка!
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18.10.2022 18:01 Відповісти
Без дітей мало повернеться!!!Без дітей не треба було випускати.Буде демографічна не те що катастрофа-буде армагедон.Це шкідництво проти Української нації.
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18.10.2022 13:37 Відповісти
Я знаю, як мінімум десяток незаміжніх дівчат, які повернулися в Україну. Так само знаю купу таких, яких і не виїжджали з України. Ти ж сам звалив, то чому тьолочки мають сидіти під ракетами кожного дня?
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18.10.2022 15:02 Відповісти
Іде розмова не про тьолочок як ви висловились чи бичків.а про загальну проблему.Те,що хтось знає що 10 повернулось з 1000 то це загальну картину не змінює.Якщо хтось висвітлює проблему про яку загальна маса не хоче думати або робить вигляд що її не існує,то це не означає що хтось зловтішається чи щось подібне.Навпаки може більше людей зверне увагу на цю проблему і з цього буде якась користь для країни.Найгірше -це байдужість і закривання очей на реальні проблеми.
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18.10.2022 19:13 Відповісти
Давай почнемо з того, що зєбався з України. Яке тобі діло до того, що тут відбувається?
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18.10.2022 19:16 Відповісти
Культурі видно тебе не вчили-це для початку.По друге -тільки не осфітчені люди ведуть дискусію по принципу -сам дурак.
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18.10.2022 19:26 Відповісти
Земляк, я выше написала, что весной много выезжало и мне так было больно.
Переживала,что город останется без молодежи и у нашего города в перспективе печальное будущее...Так было тоскливо...Но прошло немного времени и наши улицы заполнила молодежь, много маленьких деток. И,когда я вижу деток в колясках, радуюсь как будто вижу своих внучат. Город живет и у него есть будущее. И это на границе с оркам, а в центре Украины должна быть ситуация с молодым поколением лучше. Все у нас будет хорошо! ☺️
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18.10.2022 17:57 Відповісти
ну да - туда понаехало миллионы китайцев дрючить мокшанских баб
тебе ж написано - руцкие - тоесть ты - вымирающий вид
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18.10.2022 12:23 Відповісти
Та чи нам не насрати? Нехай вони там всі здохнуть.
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18.10.2022 10:42 Відповісти
Нахай вони там всі поздихають, для всього Світу тільки краще від цього буде!
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18.10.2022 10:43 Відповісти
Для України єдиний варіант для виживання - це повне (чи майже?) знищення росіян незалежно від статі та віку. Для цього немає інших варіантів, як перенести війну на їхню територію. Але Зеленський - це сцикун, який на рішучі дії не спроможний, як і всі його попередники
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18.10.2022 10:46 Відповісти
Справа вже не в Зеленському. Західні країни, без яких ми не протримаємось й тижня, суворо забороняють нам використовувати їхню зброю (а іншої в нас немає) на території рф. Вихід тільки один - намагатись будь-що виробити власну зброю. Умови, звісно, зараз дуже погані для цього, але можуть стати ще гіршими, якщо це не зробити.
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18.10.2022 11:10 Відповісти
Я з вами згоден, але, уявіть собі , що ЗСУ почали захоплювати кацапськи міста, нищить їхнє населення і таке інше.. Що зроблять західні країни?
Відмовлять Україні у постачанні зброї? А навіщо їм воювати самим з рашкою?? Нічого не буде, вони тільки посилять постачання зброї!!
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18.10.2022 11:18 Відповісти
Дуже наївно. Ні в якому разі не можна допускати перевод війни у Вітчизняну для них, інакше м'яса дуже багато буде в їхньої армії а мотивації - ще більше
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18.10.2022 11:53 Відповісти
Так у них с самого початку -"Отечествєная", воюють вони з "фашистами", та з НАТО((:
Так , що пізно пити боржомі. Все вже почалося
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18.10.2022 12:07 Відповісти
Судячи з мотивації, зараз у вітчизняну вірить декілька відсотків максимум.
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18.10.2022 12:12 Відповісти
Мене більше непокоїть, що така демографічна криза вже є у нас. На кацапів пофіг.
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18.10.2022 10:47 Відповісти
Після війни буде бейбі бум. Не сци.
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18.10.2022 10:56 Відповісти
Ага, тоді як половина жінок виїхали за кордон і далеко не факт, що повернуться в нашу розруху.
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18.10.2022 11:03 Відповісти
ти погано знаєш жінок - за кордоном - вони наймана-раб-сила, а в Україні - вони Богині - потому шо вдома
Всі вернуться з баблом, дітьми до України, що перемогла і стала країною ЄС.
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18.10.2022 12:26 Відповісти
А хто той бебі бум буде робити?Самі чоловіки?На жаль не пристосовані....
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18.10.2022 13:39 Відповісти
А з чого ти взяв, що всі українські жінки виїхали з України? В Києві жінок дуже сильно більше за чоловіків, так само в інших безпечних містах.
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18.10.2022 14:58 Відповісти
Обов"язково! Так буде i будуть народжуватись бiльше дiвчат!
Так що чоловiки не переживайте-вистачить вам своiх половинок!☺️
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18.10.2022 18:06 Відповісти
Ну, если мы не будем больше инфантилами выбирающие власть по принципу "Хоть паржом" и "хуже не будит"то после победы нас ждет быстрое восстановление и вливание больших денег) И к нам ломанутся мигранты с постсовковых стран и не только. Так что без демографии не останемся)
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18.10.2022 11:01 Відповісти
***** шо там в кацапів...)(уйло з бульбофюрером почав новий виток ескалації
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18.10.2022 10:49 Відповісти
Ці тварини взагалі не мають права на існування
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18.10.2022 10:49 Відповісти
Чим більше здохне кацапів тим краще для всього світу.
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18.10.2022 10:50 Відповісти
китай та калмико- татарстано - удмурдо плюс всяка косизна цьому тільки радіють....
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18.10.2022 10:54 Відповісти
Наврядчи там буде демографічна криза, бо русня вивезла сотні тисяч українців на свою територію і утримує їх там не просто так. Так що втрати росії то капля в морі в порівнянні з тим скільки вони наших людей вивезли
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18.10.2022 10:54 Відповісти
Невже ти думаєш, що ті сотні тисяч на крайніх виборах голосували за порошенко? Від того, що елохторат пєтушарія, жопоблоку зєбався з країни, Україна тільки виграє у майбутньому
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18.10.2022 10:58 Відповісти
ну хз, как по мне это тупейшее решение. просто на себя прикинь - ты приехал на танке в Москву и вместе с коллегами с оружием погнал скажем миллион москалей в Украину, по трупам тех, кто медленно бежит. а кто не нравится с виду - отводятся в сторону и тоже "пропадают". ну вот пригнал их допустим в Карпаты, поставил там ну не знаю вышки, пулеметчиков, колючку, - и что дальше? забава так себе, для дебилов маньяков.
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18.10.2022 12:10 Відповісти
Ашоти впораються.
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18.10.2022 10:58 Відповісти
Такої нації як москаль не існує тому втрати Світ не понесе. Москалих топчуть китайці. Тому після Уралу буде Китай Волга залишиться Казахстану. Литва поверне свої ісконні тертторії. На землі Залісся ніхто на посягає вони залишаться за москалями.
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18.10.2022 11:01 Відповісти
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18.10.2022 11:09 Відповісти
І Слава Богу!!!
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18.10.2022 11:14 Відповісти
Це називається імпортозаміщення замість кацапів будуть китайці.
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18.10.2022 11:42 Відповісти
Та їм пох... абсолютно.
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18.10.2022 12:13 Відповісти
Турки и республики Кавказа повысят рождаемость.Одиноких куйлосамок,ожидается великое множество свободных
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18.10.2022 13:24 Відповісти
Україна переможе,
Україна ДОПОМОЖЕ! 😉👍
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05.03.2023 08:21 Відповісти
Буде дуже велика демокрафічна криза в Україні післся війни, навіть гірше чим на росії. 5 мільонів жінок виїхало. Гірш чим у росії буде криза, бо там їхні баби залишилися.

А нам буде не вистачати жінок, не буде кому народжувати дітей. Молоді солдати повернуться с фронту, не буде на кому одружуватися. Про це зеленій владі треба думати вже зараз..
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17.04.2023 14:09 Відповісти
 
 