251 дитина вважається зниклою безвісти в Україні
З початку повномасштабної агресії Росії проти України вважається безвісти зниклою 251 дитина.
Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України, інформує Цензор.НЕТ.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 18 жовтня 2022 року: 251 – зниклі, 8276 – депортовані, 6741 – знайдені", – уточнюється у повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар18.10.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 0
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