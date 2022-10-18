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Новини Агресія Росії проти України Війна
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251 дитина вважається зниклою безвісти в Україні

З початку повномасштабної агресії Росії проти України вважається безвісти зниклою 251 дитина.

Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України, інформує Цензор.НЕТ

"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 18 жовтня 2022 року: 251 – зниклі, 8276 – депортовані, 6741 – знайдені", – уточнюється у повідомленні.

251 дитина вважається зниклою безвісти в Україні 01

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Автор: 

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Це якщо родина звернулась . а якщо родина загинула - а таких родин богато і в Бучі і в Маріуполі
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18.10.2022 11:15 Відповісти
 
 