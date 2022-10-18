425 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 жовтня 2022 року понад 1240 дітей постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 425 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними. В місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях встановити точну кількість загиблих та постраждалих неможливо.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 411, Харківській — 258, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 69, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Дніпропетровській — 31.

За даними ювенальних прокурорів, на місці поховання в смт Новоселівка Краматорського району виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті. Також на місці поховання в м. Лиман на Донеччині виявлено тіло 1-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

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17 жовтня через обстріл ворогом с. Костянтинівка Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка та 12-річний хлопчик з с. Таврійське Запорізької області.

Цього ж дня поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та тяжко травмувався.



16 жовтня внаслідок обстрілу с. Дружелюбівка Харківської області отримала поранення 16-річного хлопця.

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