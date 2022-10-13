239 українських дітей вважаються зниклими безвісти, 8140 дітей - депортовано, - Офіс Генпрокурора
В Україні станом на 13 жовтня безвісти зниклими вважаються 239 дітей, 8140 дітей - депортованими. Такі дані із платформи "Діти війни".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
"Дані про постраждалих дітей станом на 13 жовтня 2022 року: 239 – зниклі, 8140 – депортовані, 6578 – знайдені", - уточнюється у повідомленні.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
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18c49ed2
показати весь коментар13.10.2022 11:31 Відповісти Мені подобається 0
Yevhen B
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Serg Sergeev
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