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239 українських дітей вважаються зниклими безвісти, 8140 дітей - депортовано, - Офіс Генпрокурора

діти

В Україні станом на 13 жовтня безвісти зниклими вважаються 239 дітей, 8140 дітей - депортованими. Такі дані із платформи "Діти війни".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"Дані про постраждалих дітей станом на 13 жовтня 2022 року: 239 – зниклі, 8140 – депортовані, 6578 – знайдені", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

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Автор: 

депортація (720) діти (5044) діти війни (125) зниклий безвісти (202) Офіс Генпрокурора (3239)


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Как, су@а, спится нашему боневтику? Эти дети к нему во сне не приходят?
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13.10.2022 11:31 Відповісти
Депортовано??? Депортація це висилання з країни іноземних громадян за порушення закону. А тут українські громадяни викрадені з української землі
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13.10.2022 11:32 Відповісти
Во времена массовых репрессий в Сссре дохлом детей содержали в концлагерях,а детей расстрелянных врагов народа,а также сидящих в ГУЛАГе таваристча Сралина содержали в республике ШКИД...помните такой советский фильм?
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13.10.2022 11:57 Відповісти
Ну да... Не война а АТО...... Не россия а другая сторона.... Не похищение а депортация.... Прокуроры хоть понятие депортация читали? Кто депортирует? Украина?
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13.10.2022 14:46 Відповісти
 
 