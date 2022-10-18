425 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

По состоянию на утро 18 октября 2022 года более 1240 детей пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии России. По официальной информации ювенальных прокуроров 425 детей погибли и более 815 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что эти цифры не окончательны. В местах ведения активных боевых действий и временно оккупированных территориях установить точное количество погибших и пострадавших невозможно.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 411, Харьковской - 258, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

По данным ювенальных прокуроров, на месте захоронения в пгт Новоселовка Краматорского района обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Также на месте захоронения в г. Лиман Донецкой области обнаружено тело 1-летней девочки с признаками насильственной смерти.

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17 октября из-за обстрела врагом с. Константиновка Донецкой области получила ранение 12-летняя девочка и 12-летний мальчик из с. Таврическое Запорожской области.

В этот же день вблизи с. Диброва Изюмского района Харьковской области 16-летний парень наступил на взрывное устройство и тяжело травмировался.

16 октября в результате обстрела с. Дружелюбовка Харьковской области получила ранение 16-летнего парня.

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