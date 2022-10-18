Розпочато кримінальне провадження за фактом сьогоднішніх обстрілів ТЕЦ у Києві, - СБУ

Слідчі Служби безпеки України розпочали нове кримінальне провадження за фактами обстрілу ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Цілеспрямована російська атака на цивільний об’єкт є грубим порушенням законів та звичаїв війни і отримала відповідну правову кваліфікацію: провадження відкрите за ст. 438 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі Управління СБУ в м. Києві та Київській області працюють на місці обстрілу, досліджуючи усі обставини та ланцюжок причетних до цього росіян. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це чергове звірство поніс заслужене покарання", - йдеться у повідомленні.

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