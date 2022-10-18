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Новини Війна
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Розпочато кримінальне провадження за фактом сьогоднішніх обстрілів ТЕЦ у Києві, - СБУ

ракета

Слідчі Служби безпеки України розпочали нове кримінальне провадження за фактами обстрілу ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Цілеспрямована російська атака на цивільний об’єкт є грубим порушенням законів та звичаїв війни і отримала відповідну правову кваліфікацію: провадження відкрите за ст. 438 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі Управління СБУ в м. Києві та Київській області працюють на місці обстрілу, досліджуючи усі обставини та ланцюжок причетних до цього росіян. Збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це чергове звірство поніс заслужене покарання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 прильоти у Києві. Вражено об’єкт критичної інфраструктури у Деснянському районі (оновлено)

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) СБУ (12790) ТЕЦ (457)


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Топ коментарі
+9
Вміють жеж створювати видимість роботи...
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18.10.2022 11:39
+6
СБУ має ловити кремлівських кротів.
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18.10.2022 11:38
+6
Підітріть собі цим провадженням ж@пу.
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18.10.2022 11:43
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СБУ має ловити кремлівських кротів.
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18.10.2022 11:38 Відповісти
Все почалося з мін.
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18.10.2022 11:44 Відповісти
Їх у СБУ повно.
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18.10.2022 11:53 Відповісти
Перше хто не прикрив, та командував ПВО Київа розстрілять су.у!!! це перша ячєйка ворога!!!
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18.10.2022 12:23 Відповісти
Вміють жеж створювати видимість роботи...
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18.10.2022 11:39 Відповісти
Це робити найлегше.
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18.10.2022 11:42 Відповісти
Поавильно в суд подавайте на *********
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18.10.2022 11:43 Відповісти
Підітріть собі цим провадженням ж@пу.
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18.10.2022 11:43 Відповісти
Может пора уже ставить какие то заградительные заслоны типо дерижаблей хотябы над критической инфраструктурой, если ПВО не справляется?
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18.10.2022 11:44 Відповісти
А че мелочиться с ***********? Раздать поставить лазерные пушки или позвать Супермена! Помните: неосторожный опохмел ведет к длительному запою!
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18.10.2022 11:50 Відповісти
Яке, в сраку, провадження! Відстрілювати, як скажених собак. Познаходьте їхніх вилупків за кордоном і тримайте їх за фаберже.
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18.10.2022 11:49 Відповісти
СБУ повинне бути розчищене і реформоване,це монстр.Попричіплювались у те СБУ,щоб красти.
Що там Наумов у Сербії проживає,СБУ до того справи нема,це ж їх виродок.
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18.10.2022 11:51 Відповісти
Сизіфів труд .
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18.10.2022 11:58 Відповісти
Угу, впровадження на террористів. Капець, як допоможе у війні.
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18.10.2022 12:27 Відповісти
 
 