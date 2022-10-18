Вже 98 депортованих дітей повернули в Україну

98 депортованих дітей, яких росіяни примусово вивезли з України. вдалося повернути додому.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю каналу "Ми – Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повернули вже 98 діток. Ми щодня намагаємось це робити, це стає дедалі важче, але я все одно закликаю звертатись - у нас є портал "Діти війни", гаряча лінія, ми будемо всіляко намагатися допомогти повернути дітей. Нам головне інформація, щоб ми знали, де в Росії, де на непідконтрольній території знаходяться діти", - сказала Верещук.

За словами віцепрем’єр-міністра, українських дітей вивозили у різні регіони Росії, включаючи Далекий Схід та Сибір.

"Їх навмисно відправляють якомога далі, щоб люди не мали можливості оплатити за квиток, якщо діти з батьками, або розділяють братів з сестрами, щоб вони не могли комунікувати між собою", - зазначила Верещук.

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