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США намагаються прискорити постачання передових систем ППО Україні, - CNN

nasams

Міністерство оборони США намагається прискорити доставку в Україну двох передових зенітно-ракетних систем, оскільки Росія все частіше використовує поставлені Іраном безпілотники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними офіційних осіб Пентагону, США вже передали Україні вісім NASAMS, включаючи дві за прискореною процедурою.

Наразі ці системи виробляються компанією Raytheon у співпраці з норвезькою компанією Kongsberg Defense and Aerospace. США сподіваються завершити виробництво двох систем до кінця жовтня або початку листопада - можливо, на цілий місяць раніше, ніж планувалося спочатку.

Після того, як системи будуть готові, їх ще потрібно перевезти в Україну. NASAMS буде доставлений в сусідню країну, а потім відправлений наземним транспортом в Україну.

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Автор: 

ППО (3164) Пентагон (1417) США (22634)


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Топ коментарі
+13
Мдааа, склады у них забиты ПВО, а они не могут передать то что на складах, это бы очень помогло, даже старые системы нам помогут, со старыми ракетами, сбивать это летающее говно, нам кол-во надо.
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18.10.2022 12:53
+12
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?
Печера дракона:
Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.
Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.
Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.
ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...
До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?
Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?
Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?
Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна західні ППО.
Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?
Що зроблено для ППО?
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18.10.2022 13:33
+9
Це найбільш правильний хід. Він також в інтересах США та Ізраїлю.
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18.10.2022 12:55
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18.10.2022 12:52 Відповісти
Невже Зеля Єрмака звільнить ?
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18.10.2022 12:59 Відповісти
Чтобы сейчас не было "уже поздно" - нужно было думать на выборах 2019 года. Еще бы в 2020 году мы получили свои современные ЗРК. Но мудрому нариду это оказалось не нужно.
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18.10.2022 13:26 Відповісти
Мдааа, склады у них забиты ПВО, а они не могут передать то что на складах, это бы очень помогло, даже старые системы нам помогут, со старыми ракетами, сбивать это летающее говно, нам кол-во надо.
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18.10.2022 12:53 Відповісти
Звідки інфа? Тут же на цензорі писалось, що ППО і снаряди до них - найдефіцитніший вид озброєнь серед НАТО
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18.10.2022 13:16 Відповісти
До хера в них цього лайна. І тіпа застарілого, і літаки спеціальні, і хамві з стінгерами з тепловими головками. СІТ показував скільки тільки в них 777 на складах там звіздець тьма. Стратегія так розумію США тотальне виснаження воюючих країн, якщо так прикинути де вони були така історія майже всюди була.
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18.10.2022 13:29 Відповісти
Т.е. это не штаты нас предупреждали и призывали готовиться минимум за полгода?
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18.10.2022 17:20 Відповісти
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18.10.2022 13:32 Відповісти
А не проще ли уничтожить заводы ?
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18.10.2022 12:53 Відповісти
Це найбільш правильний хід. Він також в інтересах США та Ізраїлю.
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18.10.2022 12:55 Відповісти
В Сирии Израиль уничтожил завод
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18.10.2022 12:57 Відповісти
А в Сирии был какой то завод? Скорее там какой то коровник разбомбили. Потому что ниразу не слышал чтобы Сирия какие то дроны производила. Если бы они были мы бы уже увидели их на фронте
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18.10.2022 13:00 Відповісти
В Сирии Иран производил и дроны и ракеты все заводы уничтожены
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18.10.2022 13:04 Відповісти
Израиль коровники не бомбит, а по поводу не слышал не видел есть фраза из ДМБ : ты сурка видишь ? Нет , а он там есть.
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18.10.2022 13:07 Відповісти
Заводи де? На території параші? Так у нас немає чим. Хіба що диверсію якусь провести...
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18.10.2022 13:07 Відповісти
Заводы в Иране, а уничтожить может либо Израиль либо США
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18.10.2022 13:09 Відповісти
Та вони ж постійно триндять про ядерну загрозу. Ні, з цією адміністрацією ми не дочекаємося такого...
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18.10.2022 13:19 Відповісти
могут но не станут
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18.10.2022 22:43 Відповісти
Хтось щось зрозумів з цієї писанини? Передали чи тільки виробляється???
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18.10.2022 12:53 Відповісти
NASAMS шредінгера)
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18.10.2022 13:44 Відповісти
планируют. Главное - не спешить.
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18.10.2022 22:44 Відповісти
За 9 днів 30% генеруючих потужностей зруйновано. Не важко прикинути, що у листопаді нас чекає тотальний блекаут...
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18.10.2022 12:53 Відповісти
Якраз і ППО під'їде. Дві штуки...
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18.10.2022 13:02 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
ЩО ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ППО?
Печера дракона:
Головний висновок, який я зробив за результатами сьогоднішньої і попередньої ракетних атак, такий. За 8 місяців повномасштабної війни з Росією Міноборони України в питання посилення протиповітряної оборони зробило велике НІ ХРЕНА.
Бог з ними з шахед-мопедами. Припустимо що їх справді дуже важко уловлювати. Але чорт забирай. Крилатими ракетами Україну обстрілюють від 24 лютого. Якою була реакція керівництва України? Воно як дитинка якій не дають іграшку, билося в істериці: «НАТО закрий небо!» Мовляв, то НАТО винне що на українців з неба падає смерть, а не ті кого обрали 73% громадян. То НАТО - зараза, бачте, небо закривати не хоче.
Коли ж ЗЕкоманді доступно пояснили, що по-перше НАТО закрити небо не здатне фізично, а по-друге, так і добалакатися можна, Зеленський... перестав закликати НАТО закрити небо. І усьо.
ППО країни модернізували всі кому не байдуже. «Справа громад» закуповувала для ППО обладнання. Волонтерський фонд АрміяСОС запустив масштабний проект з оновлення ППО, на гроші громадян, звісно. Очевидно, всього цього недостатньо. Не можуть волонтери підмінити державу повністю, вони можуть лише зробити ППО більш ефективним. І роблять. Тоді як держава...
До речі, а чого це «Бог з ними, з шахед-мопедами»? А давайте згадаємо, що коли тільки з'явилася інформація про купівлю Москвою шахед-мопедів у Ірану, на мономарафоні регулярно з'являлися експерти, які розповідали, що шахед-мопеди то фігня, і що у самого Ірану їх пара десятків. Ну як? Де ті експерти зараз? Вони не бажають повторити те саме родичам загиблих від шахед-мопедів?
Я на власні очі бачив, як після першого застосування шахед-мопедів, фронтом ширилася інформація про шахед-мопеди і про те як з ними боротися. Знову таки поширювали інформацію серед військових волонтери, і ЗСУ швидко до них адаптувалося. А що було зроблено в тилу?
Владі розповісти як у часи Другої Світової війни боролися проти літаків з параметрами тих самих шахед-мопедів? Що таке пости ППО, звукорозвідка, чергові на дахах, зенітні кулемети? Розповісти про пости спостереження навколо міст? Що зроблено?
Я вам скажу що зроблено. Владою знято багато роликів де нам розповіли що скоро Захід нам передасть NASAMS, IRIS-T, Crotale та інші їхні системи ППО. Подається це так, що великий і мудрий президент ЗЕ вигриз ці установки у Заходу. Відповім так, не схотів би Захід передати - фіг би отримала Україна західні ППО.
Так, я дуже радий що на Заході є чудові системи ППО. Але. Що для зміцнення ППО зробила сама Україна? Я бачу як по фронту бігають у великій кількості «МАЗ-Богдани» і «швидкі від свинарчуків» і знаю як за них Порошенка змішали з багном, а виробництво угробили. Я бачу як за Порошенка «Кузня на Рибальському» виробляла бойові кораблі, а зараз виробляє пічки-буржуйки. Мене цікавить, що нині робить керівництво України для захисту України?
Що зроблено для ППО?
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18.10.2022 13:33 Відповісти
Все по делу и добавить нечего.
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18.10.2022 17:26 Відповісти
Поки США намагається, українську енергетику зрівнюють з землею
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18.10.2022 12:54 Відповісти
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18.10.2022 13:09 Відповісти
Ну як можна жити з такою мерзенною пикою? Не розумію. Пішов би вдавився вже. З дерьмаком на пару
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18.10.2022 14:15 Відповісти
Давно треба було зробити потужні РЕБ щоб глушити сигнал GPS/GLONASS та інших GNSS. Якщо для прикриття об'єктів критичної інфраструктури зрозуміло, яка потужність потрібна, на електростанції і т.п., то наскільки потрібен потужний РЕБ, щоб прикрити місто від дронів цих невідомо. Ці РЕБ потрібно запускати в небо на аеростатах, на випадок, якщо в дронів екрановані антени, які приймають сигнал тільки з неба. У нас в Запоріжжі більша є проблема ніж ці шахеди. Це с-300. З ними мабуть боротися легше за допомогою РЕБ, бо вони використовують наведення по GPS чи GLONASS і летять з одного напрямку. А шахеди мабуть можна запустити по маршруту, щоб він обійшов з іншого боку, де РЕБ немає наприклад. А С-300 не можна запустити по маршруту, вона з одного напрямку летить завжди, але не знаю на якій висоті вона здійснює політ, щоб РЕБ на неї міг вчасно вплинути і збити з курсу.
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18.10.2022 12:56 Відповісти
Там комплексная инерциальная система наведения. Это ничего не даст.
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18.10.2022 13:34 Відповісти
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18.10.2022 12:59 Відповісти
Аж дві штуки. Нє, ну це круто.
Звіздець шахідам...
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18.10.2022 12:59 Відповісти
А ПОЧЕМУ ВСЕ ПОЛИТИКИ И МЕДИА ЗАСУНУЛИ ЯЗЫКИ В ЖОПУ И НИКТО ДАЖЕ НЕ ЗАИКАЕТСЯ ПРО ЛЕНД ЛИЗ, ГДЕ ВЫ ВСЕ КОТОРЫЕ РАССКАЗЫВАЛИ СКАЗКИ ЧТО С ОКТЯБРЯ ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ????? ОН ***ТЬ ТОЛЬКО В ВИДЕ СТРАНИЦЫ В ВИКИПЕДИИ СУЩЕСТВУЕИ ВСЕ
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18.10.2022 13:00 Відповісти
Тому що ленд-ліз - це те, що зараз дається, тільки безкоштовно (зараз США виділяють гроші на зброю) . Перестануть виділяти - піде цей самий "ленд-ліз". Це не гори різної зброї, якою завалювали Совок в Другу світову. Просто зміна оплати поставок.
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18.10.2022 13:16 Відповісти
Про це Ілларіонов давно вже казав. Що лендліз це тупо разводнік. Але ж у нас всім подобається у казочки вірити...
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18.10.2022 13:17 Відповісти
просто смешно как вспомню как мне доказывали
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18.10.2022 13:24 Відповісти
Ось почнеться новий фінансовий рік у Штатах і повалить лендліз.
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18.10.2022 13:25 Відповісти
Может поэтому?

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18.10.2022 13:35 Відповісти
Эту нещасну атакмс уже с лета в Украину тянут тянут...все равно 1-2 даже 4 нихера не спасут.
Нужно на максимум зениток закупить и по пачке в основные города...боеприпасы дешевле а против мопедов норм сбивать.Причём пойдут любые даже самые старые....
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18.10.2022 13:05 Відповісти
проще було не обирати "янелоха боневтіка" - не було би такої Війни і були би ракети замість асфальта! хто не годує свою армію, той ... . Амінь.
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18.10.2022 14:11 Відповісти
громадяни України, пам'ятайте: путлер хоче щоби ви всі розмовляли росо - фашистською мовою!
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18.10.2022 14:12 Відповісти
 
 