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Новини Війна
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Іран бреше, що не постачає Росії дрони-камікадзе, - Білий дім

дрон,іранський

Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною. Тегеран може продати Москві ще більше такої зброї.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, є "обширні докази", що Росія застосовує іранські безпілотники проти військових та цивільних цілей. Тегеран, схоже, розглядає можливість продажу РФ більшої кількості такої зброї, зазначила Жан-П'єр.

"Ви всі також бачили сьогодні вранці повідомлення про те, що схоже на удар іранського безпілотника в центрі Києва. Однак Іран продовжує брехати про це", - сказала вона.

Також читайте: Союз Росії та Ірану - це серйозна загроза, на яку потрібно звертати пильну увагу, - Держдеп

Автор: 

безпілотник (4121) Іран (2017) росія (65002) США (22634) дрони (4648)


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Топ коментарі
+12
может ему зерна мало Украина дает, нужно еще.
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18.10.2022 09:46
+9
Вашингтонский Обком



Интересно, а сколько россиян из горящего дома в Ейске, сегодня утром радовались бомбардировке Киева?
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18.10.2022 09:50
+7
Звісно бреше? Тільки що з цими басмачами робити? Знову смішні санкції?
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18.10.2022 09:47
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может ему зерна мало Украина дает, нужно еще.
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18.10.2022 09:46 Відповісти
Та ми вже зрозуміли, а що можна з ними зробити щоб не поставляли. Санкцій бармалеї не бояться
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18.10.2022 09:46 Відповісти
Расхерячить, как хуссейна Вот ,что‼️
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18.10.2022 10:11 Відповісти
и давно ракетным точным ударом и прямым бомбометанием за пол-часа с каруселью самолетов... а между ними ракетные удары смогут на 80% уничтожить всю инфраструктуру Ирана включая Тегеран места их лабораторий военных баз заводов в том числе дронов и морской флот аэропорты и аэродромы комнандные пунткты склады топлива боеприпасов и центры принятия решений...
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18.10.2022 10:32 Відповісти
Звісно бреше? Тільки що з цими басмачами робити? Знову смішні санкції?
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18.10.2022 09:47 Відповісти
Моральные урода с половыми тряпками на головах прикрываясь Исламом нарушают заповеди Корана и самого Пророка.

Обман (ложь) это Грех языка. Ложь в Исламе является одним из самых тяжких грехов.
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18.10.2022 09:48 Відповісти
З технічної точки зору вони могли передати Північній Кореї, а та рашці. І після цього заявляти - ми рашці нічого не передавали і клястися на Корані.
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18.10.2022 09:56 Відповісти
Через Каспий, напрямую, оно быстрее и дешевле. И перехватить в морях ни кто не сможет.
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18.10.2022 14:44 Відповісти
Вот кстати, да! Иронично, что самые "религиозно-правильные" режимы - при этом самые лживые и подлые.
Будь то исламские, или скрепно-православные.
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18.10.2022 11:38 Відповісти
Вашингтонский Обком



Интересно, а сколько россиян из горящего дома в Ейске, сегодня утром радовались бомбардировке Киева?
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18.10.2022 09:50 Відповісти
Вважаю усі. У них немає почуттів.
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18.10.2022 10:04 Відповісти
Кацапские дыбилы могут радоваться даже бомбардировке своего дома. Они же безмозглые существа. Им по ТВ покажут что в доме была украинская ДРГ и поэтому пилот "совершил подвиг" и направил самолёт на уничтожение её. Кацапня поверит.
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Може, нехай Зелений і їм в очі загляне? Що правда з кацапами не дуже допомогло...
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18.10.2022 09:50 Відповісти
НІ НЕ БРЕШЕ. Ці дрони ПРОСТІ, Примитивні. ДАЙТЕ Грошей я їх вам нароблю сотні . БО рашка освоє виробництво таких девайсов за місяць-два. Там робити нічого. Вони простіші за заз 968. РОБИТИ ТРЕБА. бо скоро рашка буде їх сама виробляти. ну звичайно бреше
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18.10.2022 10:00 Відповісти
І що далі, нам одним воювати проти трьох країн? А там ще й китай схоже постачає боэприпаси, які будуть кроки заходу?
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18.10.2022 10:01 Відповісти
С запада поставляют вооружение Украине для сммозащиты, а Иран помогает террористическому режиму россии уничтожать мирные города. Разницу чувствуешь???
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18.10.2022 10:46 Відповісти
Тут і Китай причетний ,думаю навряд іран зробив би ті дрони без китайських чіпів .А що до поставок дронів, то тут ісламські фонатики терористи передають братам по розуму рашиським терористам зброю.
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18.10.2022 10:02 Відповісти
Найцікавіше інше. Іран бреше що ненавидить Ізраїль а сам допомагає маланцям із масковського кремля. В маскві в кремлі володарюють ашкенази , які є ворогами сефаридів. Ашкенази окопалися в масковському кремлі ще з 1917 року
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18.10.2022 10:12 Відповісти
Такими темпами они всю Украину в труху превратят. Неужели Украина не способна наладить выпуск таких же мопедов. Меньше асфальта,больше дронов
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18.10.2022 10:24 Відповісти
Это надо было делать раньше, с 2019 года. Имея 5 бронетанковых завода и 3 ракетностроительных,строили дороги, а не ракеты, ПВО и танки. Сами виноваты что оружие надо просить на Западе. В той же Польше только 1 бронетанковый завод, а ракетных нет. Но бронетехники в Украину передале много. А Украина что делала до 2022 года? Офшоры строила?
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18.10.2022 10:34 Відповісти
Всесвітнє добро бореться зі всесвітнім злом руками та життями українців...на нашій землі...
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18.10.2022 10:24 Відповісти
Раньше на гербе СССР был лозунг "Пролетарий всех стран объединяйся", а сейчас рф, как наследник СССР объединяет под своим началом Иран, Северную Корею, а позже и Китай под лозунгом "Террористы всех стран объединяйтесь", куда также войдут шахиды, талибы, игил и др. террористы африки и азии, а позже подтянуться со всего мира.. И так мир будет жить дальше.......
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Талибы себя уважают и не будут объединятся с кацапским гавном. А остальное дерьмо, типа кдырова, прилипнет
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18.10.2022 10:30 Відповісти
Эх, а сейчас бы новую бурю в пустыне - самое время. И протестующий народ бы только поддержал...
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18.10.2022 11:29 Відповісти
лупануть по іранському виробництву ракетами
і сказати що ніяки ракети не летіли, то все вигадки
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18.10.2022 19:20 Відповісти
 
 