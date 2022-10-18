Іран бреше, що не постачає Росії дрони-камікадзе, - Білий дім

Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною. Тегеран може продати Москві ще більше такої зброї.

Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За її словами, є "обширні докази", що Росія застосовує іранські безпілотники проти військових та цивільних цілей. Тегеран, схоже, розглядає можливість продажу РФ більшої кількості такої зброї, зазначила Жан-П'єр.

"Ви всі також бачили сьогодні вранці повідомлення про те, що схоже на удар іранського безпілотника в центрі Києва. Однак Іран продовжує брехати про це", - сказала вона.

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