Іран бреше, що не постачає Росії дрони-камікадзе, - Білий дім
Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною. Тегеран може продати Москві ще більше такої зброї.
Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За її словами, є "обширні докази", що Росія застосовує іранські безпілотники проти військових та цивільних цілей. Тегеран, схоже, розглядає можливість продажу РФ більшої кількості такої зброї, зазначила Жан-П'єр.
"Ви всі також бачили сьогодні вранці повідомлення про те, що схоже на удар іранського безпілотника в центрі Києва. Однак Іран продовжує брехати про це", - сказала вона.
Топ коментарі
+12 Aleks Козаченко
показати весь коментар18.10.2022 09:46
+9 Прощай немытая раССея
показати весь коментар18.10.2022 09:50
+7 Garry Grant
показати весь коментар18.10.2022 09:47
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Обман (ложь) это Грех языка. Ложь в Исламе является одним из самых тяжких грехов.
Будь то исламские, или скрепно-православные.
Интересно, а сколько россиян из горящего дома в Ейске, сегодня утром радовались бомбардировке Киева?
і сказати що ніяки ракети не летіли, то все вигадки