Иран лжет, что не поставляет России дроны-камикадзе, - Белый дом

Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной. Тегеран может продать Москве еще больше такого оружия.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По ее словам, есть "обширные доказательства", что Россия применяет иранские беспилотники против военных и гражданских целей. Тегеран, похоже, рассматривает возможность продажи РФ большего количества такого оружия, отметила Жан-Пьер.

"Вы все также видели сегодня утром сообщения о том, что похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает врать об этом", - сказала она.

Читайте: Иран является соучастником преступлений России против Украины, - официальное заявление МИД