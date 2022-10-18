Иран лжет, что не поставляет России дроны-камикадзе, - Белый дом
Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной. Тегеран может продать Москве еще больше такого оружия.
Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
По ее словам, есть "обширные доказательства", что Россия применяет иранские беспилотники против военных и гражданских целей. Тегеран, похоже, рассматривает возможность продажи РФ большего количества такого оружия, отметила Жан-Пьер.
"Вы все также видели сегодня утром сообщения о том, что похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает врать об этом", - сказала она.
Топ комментарии
+12 Aleks Козаченко
показать весь комментарий18.10.2022 09:46
+9 Прощай немытая раССея
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+7 Garry Grant
показать весь комментарий18.10.2022 09:47
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Обман (ложь) это Грех языка. Ложь в Исламе является одним из самых тяжких грехов.
Будь то исламские, или скрепно-православные.
Интересно, а сколько россиян из горящего дома в Ейске, сегодня утром радовались бомбардировке Киева?
і сказати що ніяки ракети не летіли, то все вигадки