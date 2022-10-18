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Новости Война
10 140 26

Иран лжет, что не поставляет России дроны-камикадзе, - Белый дом

дрон,іранський

Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной. Тегеран может продать Москве еще больше такого оружия.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

По ее словам, есть "обширные доказательства", что Россия применяет иранские беспилотники против военных и гражданских целей. Тегеран, похоже, рассматривает возможность продажи РФ большего количества такого оружия, отметила Жан-Пьер.

"Вы все также видели сегодня утром сообщения о том, что похоже на удар иранского беспилотника в центре Киева. Однако Иран продолжает врать об этом", - сказала она.

Читайте: Иран является соучастником преступлений России против Украины, - официальное заявление МИД

беспилотник (3559) Иран (1781) россия (95413) США (26506) дроны (3868)


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Топ комментарии
+12
может ему зерна мало Украина дает, нужно еще.
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18.10.2022 09:46
+9
Вашингтонский Обком



Интересно, а сколько россиян из горящего дома в Ейске, сегодня утром радовались бомбардировке Киева?
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18.10.2022 09:50
+7
Звісно бреше? Тільки що з цими басмачами робити? Знову смішні санкції?
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18.10.2022 09:47
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может ему зерна мало Украина дает, нужно еще.
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18.10.2022 09:46 Ответить
Та ми вже зрозуміли, а що можна з ними зробити щоб не поставляли. Санкцій бармалеї не бояться
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18.10.2022 09:46 Ответить
Расхерячить, как хуссейна Вот ,что‼️
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18.10.2022 10:11 Ответить
и давно ракетным точным ударом и прямым бомбометанием за пол-часа с каруселью самолетов... а между ними ракетные удары смогут на 80% уничтожить всю инфраструктуру Ирана включая Тегеран места их лабораторий военных баз заводов в том числе дронов и морской флот аэропорты и аэродромы комнандные пунткты склады топлива боеприпасов и центры принятия решений...
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18.10.2022 10:32 Ответить
Звісно бреше? Тільки що з цими басмачами робити? Знову смішні санкції?
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18.10.2022 09:47 Ответить
Моральные урода с половыми тряпками на головах прикрываясь Исламом нарушают заповеди Корана и самого Пророка.

Обман (ложь) это Грех языка. Ложь в Исламе является одним из самых тяжких грехов.
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18.10.2022 09:48 Ответить
З технічної точки зору вони могли передати Північній Кореї, а та рашці. І після цього заявляти - ми рашці нічого не передавали і клястися на Корані.
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18.10.2022 09:56 Ответить
Через Каспий, напрямую, оно быстрее и дешевле. И перехватить в морях ни кто не сможет.
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18.10.2022 14:44 Ответить
Вот кстати, да! Иронично, что самые "религиозно-правильные" режимы - при этом самые лживые и подлые.
Будь то исламские, или скрепно-православные.
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18.10.2022 11:38 Ответить
Вашингтонский Обком



Интересно, а сколько россиян из горящего дома в Ейске, сегодня утром радовались бомбардировке Киева?
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18.10.2022 09:50 Ответить
Вважаю усі. У них немає почуттів.
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18.10.2022 10:04 Ответить
Кацапские дыбилы могут радоваться даже бомбардировке своего дома. Они же безмозглые существа. Им по ТВ покажут что в доме была украинская ДРГ и поэтому пилот "совершил подвиг" и направил самолёт на уничтожение её. Кацапня поверит.
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18.10.2022 10:25 Ответить
Може, нехай Зелений і їм в очі загляне? Що правда з кацапами не дуже допомогло...
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18.10.2022 09:50 Ответить
НІ НЕ БРЕШЕ. Ці дрони ПРОСТІ, Примитивні. ДАЙТЕ Грошей я їх вам нароблю сотні . БО рашка освоє виробництво таких девайсов за місяць-два. Там робити нічого. Вони простіші за заз 968. РОБИТИ ТРЕБА. бо скоро рашка буде їх сама виробляти. ну звичайно бреше
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18.10.2022 10:00 Ответить
І що далі, нам одним воювати проти трьох країн? А там ще й китай схоже постачає боэприпаси, які будуть кроки заходу?
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18.10.2022 10:01 Ответить
С запада поставляют вооружение Украине для сммозащиты, а Иран помогает террористическому режиму россии уничтожать мирные города. Разницу чувствуешь???
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18.10.2022 10:46 Ответить
Тут і Китай причетний ,думаю навряд іран зробив би ті дрони без китайських чіпів .А що до поставок дронів, то тут ісламські фонатики терористи передають братам по розуму рашиським терористам зброю.
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18.10.2022 10:02 Ответить
Найцікавіше інше. Іран бреше що ненавидить Ізраїль а сам допомагає маланцям із масковського кремля. В маскві в кремлі володарюють ашкенази , які є ворогами сефаридів. Ашкенази окопалися в масковському кремлі ще з 1917 року
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18.10.2022 10:12 Ответить
Такими темпами они всю Украину в труху превратят. Неужели Украина не способна наладить выпуск таких же мопедов. Меньше асфальта,больше дронов
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18.10.2022 10:24 Ответить
Это надо было делать раньше, с 2019 года. Имея 5 бронетанковых завода и 3 ракетностроительных,строили дороги, а не ракеты, ПВО и танки. Сами виноваты что оружие надо просить на Западе. В той же Польше только 1 бронетанковый завод, а ракетных нет. Но бронетехники в Украину передале много. А Украина что делала до 2022 года? Офшоры строила?
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18.10.2022 10:34 Ответить
Всесвітнє добро бореться зі всесвітнім злом руками та життями українців...на нашій землі...
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18.10.2022 10:24 Ответить
Раньше на гербе СССР был лозунг "Пролетарий всех стран объединяйся", а сейчас рф, как наследник СССР объединяет под своим началом Иран, Северную Корею, а позже и Китай под лозунгом "Террористы всех стран объединяйтесь", куда также войдут шахиды, талибы, игил и др. террористы африки и азии, а позже подтянуться со всего мира.. И так мир будет жить дальше.......
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18.10.2022 10:25 Ответить
Талибы себя уважают и не будут объединятся с кацапским гавном. А остальное дерьмо, типа кдырова, прилипнет
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18.10.2022 10:30 Ответить
Эх, а сейчас бы новую бурю в пустыне - самое время. И протестующий народ бы только поддержал...
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18.10.2022 11:29 Ответить
лупануть по іранському виробництву ракетами
і сказати що ніяки ракети не летіли, то все вигадки
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18.10.2022 19:20 Ответить
 
 