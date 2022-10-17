Иран является соучастником преступлений России против Украины, - официальное заявление МИД
В Министерстве иностранных дел Украины призвали Иран немедленно прекратить поставки РФ любого оружия и предупредили об ответственности за соучастие в преступлениях РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления обнародован на официальном сайте МИД.
В заявлении говорится: "Российская Федерация продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства.
Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.
Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.
Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к министрам иностранных дел государств-членов Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России в терроре против украинцев. Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины.
Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
когда намекаю что там было и почему никто не ответил... "патриотам" почемуто ненравиться.... вплодь по попадания в бан...
а ведь уже торгда раша двигала свою тему.. типа сазжание югавастачнага гасударства и т.д и т.п..
из кучи чудиков только если неошибусь 2 слиняли.. но в итоге дела закрылись
кто был секретарем РНБО кто был министром МВД....
почему нарушения по которым в Конституции прямо написано тюрьма-- дела закрылись...
может потому и по многим другим с 2014 рыгов особо никто не трогал
Ефремов над которым устраивали цирк... дело о сепаратизме закрытов 2016м.... 3 года искали "улик и доказательств" уже по другим делам типа злоупотребления властью и тому подобное)))
об этом молчат..
как молчат что теж клюевы и ко. в 2016 выигрывали суды в Европе по решению которым санкции снимались.. тобишь непродлились и автоматом снялись в 2019м..( тут они "патриоты" завыли... но както умолчали что дела были в 2016м... решены)
1. сам Іран під санкціями давно
2. який сенс Ірану віддавати отриману важким шляхом зброю?
3. надто багато ціх безпілотних дирчиків у рашки
Та й звичка всяких зекулеб постійно брехня не додає довіри цй інформації.
Схоже, що таки закупили, але незначну кількість, решту рашка сама клепає десь за Уралом або в середній Азі
Іранські дрони летять на Київ з бєларашки.
Що там наше МЗС каже? Чи там бітум?
В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.
Нажмите, чтобы увеличить:
https://www.liga.net/images/general/2022/10/17/20221017203920-7539.jpg
https://www.liga.net/images/general/2022/10/17/20221017203920-7539.jpg
І шо, що далі?
- Сідай, Петрику, - двійка!
их надо наказать тем же оружием, которые они посылают на головы украинцев
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести против них санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов, играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решили не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то невнятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР - шо все, кто помогает террористам на россии - такие же террористы, разорвать дипломатические отношения с Ираном, выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет. Начинайте давить на террористов из Ирана по всем каналам, подружитесь резко с Израилем против Ирана.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.
ну, я розумію, чому дєрьмак не засуджує китайських мавп, які санкціонували напад кацапів на нас - таварісч ублюдок-дєрьмак планує по війні набрати китайських грошенят, за які жовті комуняки не будуть запитувати про тотальну корупцію зеленої чмоти... а от що іран? шо вони з-під аятолл хочуть дістати? зелена чмота, вона ж навіть не знає, де той бісовий іран знаходиться...
Вообще-то надо бы на высшем международном уровне пересмотреть географию - да внести коррективы в испоконные многовековые постулаты, т.е.отнести к-
рысию безхвостую целиком и полностью - к АЗИИ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
потрібно повернути історичну справедливість і загнати кацапів в їхнє історичне середовище де кацапи мають бути завжди і постійно