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Новости Агрессия России против Украины Война
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Иран является соучастником преступлений России против Украины, - официальное заявление МИД

мзс

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Иран немедленно прекратить поставки РФ любого оружия и предупредили об ответственности за соучастие в преступлениях РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, текст заявления обнародован на официальном сайте МИД.

В заявлении говорится: "Российская Федерация продолжает совершать террористические акты против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины, используя боевые беспилотники иранского производства.

Только за последнюю неделю РФ нанесла более сотни ударов иранскими дронами-камикадзе по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в ряде украинских городов. Погибли и получили ранения десятки человек, в том числе дети. Пострадала треть энергетической инфраструктуры Украины. Повреждения получили здания двух дипломатических учреждений в Киеве.

Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины.

Также читайте: Настало время применить санкции против Ирана за поставку оружия РФ, - Кулеба

Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня также обратился к министрам иностранных дел государств-членов Европейского Союза с призывом наложить санкции на Иран за помощь России в терроре против украинцев. Жесткие санкции против Ирана приобретают особую актуальность на фоне сообщений о намерениях иранской стороны передать России баллистические ракеты "земля-земля" для их использования в войне против Украины.

Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН".

Также читайте: Боррель об использовании Россией иранских дронов: Собираем доказательства и готовы реагировать

Иран (1782) МИД (6939) военные преступления (1430)


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Топ комментарии
+27
О, и месяца не прошло как они дроны поставляют. Это прогресс.
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17.10.2022 20:37
+26
А чого те саме до злетівшого з катушек картофельного дуче не застосовують ?
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17.10.2022 20:38
+24
Проклят Сейед Али Хосейни Хаменеи, чтоб ти здохло барадатое ничто . шайтан твой отец, а мать шлюха.
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17.10.2022 20:39
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О, и месяца не прошло как они дроны поставляют. Это прогресс.
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17.10.2022 20:37 Ответить
А Беларашка нєт то другоє?!
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17.10.2022 21:46 Ответить
Ізраїль, ти де?
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17.10.2022 20:37 Ответить
там где и был. а вот где были власти Украины почти три года - вопрос.
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17.10.2022 20:40 Ответить
А там же где и предыдущие 5 лет, когда уничтожили два крупнейших арсенала если не в мире, так в европе точно. Боеприпасов лет на 5 войны было. К смерчам, к градам, ураганам, к пионам, к танкам и т.д. А может обсудим как так получилось, что Крым сдали? Виноваты все, начиная с Кучмы. Не надо делать виноватым того, кто хотя бы пытается всё исправить. Как минимум за назначение Залужного скажите спасибо. А война она была неизбежна. Хоть Порох президент, хоть Вова, хоть чорт рогатый, она произошла бы.
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17.10.2022 20:53 Ответить
Вопрос в степени готовности к войне. Дороги готовы были. На них было особенно приятно катить на Киев.
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17.10.2022 21:01 Ответить
взрывы складов - кацапская диверсия! а как быть закатыванием в асфальт и распилом миллиардов долларов? как быть со сливом по вагнеровцам...?
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17.10.2022 21:09 Ответить
северодонецкией сьезд 2004... (две тысячи четвертый )

когда намекаю что там было и почему никто не ответил... "патриотам" почемуто ненравиться.... вплодь по попадания в бан...
а ведь уже торгда раша двигала свою тему.. типа сазжание югавастачнага гасударства и т.д и т.п..

из кучи чудиков только если неошибусь 2 слиняли.. но в итоге дела закрылись

кто был секретарем РНБО кто был министром МВД....
почему нарушения по которым в Конституции прямо написано тюрьма-- дела закрылись...

может потому и по многим другим с 2014 рыгов особо никто не трогал

Ефремов над которым устраивали цирк... дело о сепаратизме закрытов 2016м.... 3 года искали "улик и доказательств" уже по другим делам типа злоупотребления властью и тому подобное)))

об этом молчат..
как молчат что теж клюевы и ко. в 2016 выигрывали суды в Европе по решению которым санкции снимались.. тобишь непродлились и автоматом снялись в 2019м..( тут они "патриоты" завыли... но както умолчали что дела были в 2016м... решены)
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18.10.2022 01:39 Ответить
Треп! У истории нет сослагательного наклонения! Каждая новая власть должна исправлять ошибки предыдущей а не совершать свои новые! Не надо размазывать кашу по тарелке.
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18.10.2022 09:28 Ответить
А чого те саме до злетівшого з катушек картофельного дуче не застосовують ?
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17.10.2022 20:38 Ответить
а сенс який, як у нього в дупі рука *****?
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17.10.2022 20:40 Ответить
Сенс - для майбутніх трибуналів письмовий доказ, а головне для обгрунтування наших можливих контрударів по військам північних варварів. Да і союзники мають знати, а то цікаво, нападають на столицю з терріторіїї біларусі, ракети, дрони та літаки ******** Україну теж звідси. а ми мовчимо типа так і треба.
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17.10.2022 20:56 Ответить
Болукашенконападе.
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17.10.2022 20:52 Ответить
Проклят Сейед Али Хосейни Хаменеи, чтоб ти здохло барадатое ничто . шайтан твой отец, а мать шлюха.
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17.10.2022 20:39 Ответить
Спасибо Обамушке животворящему за снятие с Ирана санкций в 2014 году.
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17.10.2022 20:39 Ответить
А Лукашенко? Чи я щось пропустила?
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17.10.2022 20:40 Ответить
А чому в майбутньому "нестиме найсуворішу відповідальність", іран вже повинен бути покарений, а не сподіватися на чудо!
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17.10.2022 20:41 Ответить
Справа у тому що в ірану з рашкою один ворог ,нічого вони не припинять вони навчилися у рашки- настамнету.
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17.10.2022 20:41 Ответить
СосетАлиХуисосейнХуимаменый....
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17.10.2022 20:41 Ответить
А где разрыв дипломатических отношений и депортация из Украины тысяч вонючих иранских студентов и торговцев , вместе с их выродками?
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17.10.2022 20:42 Ответить
не на часі! це як про асфальт!
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17.10.2022 20:44 Ответить
Гоните из Украины, мокрыми обоссаными свиньями тряпками этого сына ишака и шелудивой овцы - посла ирана и всё это вонючее посольство.
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17.10.2022 20:44 Ответить
россия, беларусь, иран - список террористических стран, открыто ведущих агрессию против Украины
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17.10.2022 20:45 Ответить
там армения тоже в стороне от поставок не осталась, так что...
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17.10.2022 21:33 Ответить
Кілька років тому Штати збиралися атакувати ірнаських фанатиків.Може завтра.
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17.10.2022 20:45 Ответить
Аллах вас накажет, шайтаны
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17.10.2022 20:45 Ответить
...вальдемар, а ну-ко швиденько заасфальтуй цей іран по саме неможу - ти ж такий грізний (у відосіках), шо я іпу...
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17.10.2022 20:46 Ответить
ну я не спец. ну вішайте над критичною інфраструктурою аєростати з сіткою... хз
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17.10.2022 20:47 Ответить
Здається, що під "іранскими дронами" ховається брудна схема обходу санкцій рашкою за участі якоїсь зовні пристойної країни.
1. сам Іран під санкціями давно
2. який сенс Ірану віддавати отриману важким шляхом зброю?
3. надто багато ціх безпілотних дирчиків у рашки
Та й звичка всяких зекулеб постійно брехня не додає довіри цй інформації.
Схоже, що таки закупили, але незначну кількість, решту рашка сама клепає десь за Уралом або в середній Азі
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17.10.2022 20:47 Ответить
В 2014-му Обама зняв з Ірану санкції. Нажаль...
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18.10.2022 00:50 Ответить
невже так важко писати заголовок новини без помилок?
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17.10.2022 20:47 Ответить
А бєларашка не є співучасником злочину?
Іранські дрони летять на Київ з бєларашки.
Що там наше МЗС каже? Чи там бітум?
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17.10.2022 20:49 Ответить
На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022 года, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфахан.

В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.

Нажмите, чтобы увеличить:

https://www.liga.net/images/general/2022/10/17/20221017203920-7539.jpg

https://www.liga.net/images/general/2022/10/17/20221017203920-7539.jpg
І шо, що далі?
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17.10.2022 20:53 Ответить
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17.10.2022 21:09 Ответить
Тап Ган ти в окопі? Воюєш? Чи просто звиздиш???
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18.10.2022 00:51 Ответить
...що, підгорає?
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18.10.2022 11:14 Ответить
Краще б була опція нажмите,чтобы уничтожить
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17.10.2022 21:36 Ответить
Іран є співучасників

- Сідай, Петрику, - двійка!
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17.10.2022 20:54 Ответить
уже давно вьікинуть посла с отребьем пора...
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17.10.2022 20:54 Ответить
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17.10.2022 20:57 Ответить
почему не разорваны дипломатические отношения с пособниками убийств украинских граждан - иранскими террористами и бульбафюрером.
их надо наказать тем же оружием, которые они посылают на головы украинцев
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17.10.2022 20:57 Ответить
Давайте нам тамагавки, мы наложим санкции на иран и его военные объекты
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17.10.2022 20:59 Ответить
За ці удари по українських містах - кацапстан має бути (хоча б Україною) оголошено поза законом. Якщо Зеленський на це не здатний - нехай їде . і залишить це благородне діло (помсти) гідним.
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17.10.2022 21:01 Ответить
А может некий неизвестный дрон-камикадзе случайно попадет в иранское посольство?
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17.10.2022 21:05 Ответить
Колись Іран був нормальною країною. Навіщо їм цей дебільний фанатизм?
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17.10.2022 21:06 Ответить
Проснитесь *** люди. Санкции против враждебно-настроенного к нам руководства Ирана нужно было вводить еще в 2020 году. Сразу после, того как эти мрази сбили наш пассажирский самолет и отрицали это, пока разведка наших союзников не предоставила всему миру доказательства!
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести против них санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов, играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решили не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то невнятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР - шо все, кто помогает террористам на россии - такие же террористы, разорвать дипломатические отношения с Ираном, выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет. Начинайте давить на террористов из Ирана по всем каналам, подружитесь резко с Израилем против Ирана.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.
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17.10.2022 21:18 Ответить
зелені піdараси, які заяви робить мзс???!!! може, ми все ж розірвемо дипвідносини з персами???!!!
ну, я розумію, чому дєрьмак не засуджує китайських мавп, які санкціонували напад кацапів на нас - таварісч ублюдок-дєрьмак планує по війні набрати китайських грошенят, за які жовті комуняки не будуть запитувати про тотальну корупцію зеленої чмоти... а от що іран? шо вони з-під аятолл хочуть дістати? зелена чмота, вона ж навіть не знає, де той бісовий іран знаходиться...
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17.10.2022 21:18 Ответить
Дві гниди в 1-оному гнилому .
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17.10.2022 21:24 Ответить
Выгнать бородатых ********** из Украины. Украина! Зачем теме посольства и консульства страны-террориста как иСран и **********? гнать террористов и граждан этих банановых республик из Украины!
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17.10.2022 21:31 Ответить
А як постачають дрони іранські розібрались? Не зерновозами по "невигідній для путіна угоді"?
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17.10.2022 21:36 Ответить
удивительно безззубое заявление...ганьба!
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17.10.2022 21:47 Ответить
Треба не закликати а визнавати спонсором тероризму. США визнали іран спонсором тероризму ще у 1984 році.
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17.10.2022 21:51 Ответить
Запуск дронов с ********* преследует главную цель : это получить ответку из Украины , хотя бы теми же дронами по какой-то скажем так инфрастуктуре , где могут потенциально погибнуть несколько человек . И лукашенко будет на пол мира вонять , что вот мол посмотрите я же говорил ( его время от времени транслирует кацапская версия Евроньюс). И это будет поводом пустить кацапских орков да и своих тоже на Украину. Они свинобелорусы ждут этого , скотяры
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17.10.2022 21:54 Ответить
цікаво а дранікі е співучсником злочину параші проти України ?
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17.10.2022 21:58 Ответить
На палю сук...
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17.10.2022 22:17 Ответить
Перси - падли, на палю ***** з рушниками на голові. Горе вам перси, ви - суки дуже пошкодуєте.
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17.10.2022 22:18 Ответить
Да пох... свинобелораши, надо **..ть со всей силой.
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17.10.2022 22:19 Ответить
Восток - дело тонкое. А где тонко - там и рвется.
Вообще-то надо бы на высшем международном уровне пересмотреть географию - да внести коррективы в испоконные многовековые постулаты, т.е.отнести к-
рысию безхвостую целиком и полностью - к АЗИИ.
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17.10.2022 22:40 Ответить
так і було до 18 століття - територія кацапів яка була на правоборежжі дону рахувалась європейською частину а все що на лівому березі було азіатщиною офіційно і при цареві петрі першому ситуація змінилася адже він особисто лобіював географічні зміни перед європейськими державами і європейці на це повелись на жаль
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
потрібно повернути історичну справедливість і загнати кацапів в їхнє історичне середовище де кацапи мають бути завжди і постійно
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18.10.2022 09:06 Ответить
чому не розірвані дипломатичні стосунки з ворожою недодержавою???
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18.10.2022 08:57 Ответить
обложить санкциями п-сов, а Израиль попросить нанести удар по заводам с беспилотниками
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18.10.2022 11:26 Ответить
 
 