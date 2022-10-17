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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Іран є співучасником злочинів Росії проти України, - офіційна заява МЗС

мзс

У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран негайно припинити постачання РФ будь-якої зброї та попередили про відповідальність за співучасть у злочинах РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви оприлюднений на офіційному сайті МЗС.

У заяві йдеться: "Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.

Лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.

Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, - Кулеба

Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України.

Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран знову заперечує поставки дронів-камікадзе до РФ

Автор: 

Іран (2017) МЗС (4111) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+27
О, и месяца не прошло как они дроны поставляют. Это прогресс.
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17.10.2022 20:37
+26
А чого те саме до злетівшого з катушек картофельного дуче не застосовують ?
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17.10.2022 20:38
+24
Проклят Сейед Али Хосейни Хаменеи, чтоб ти здохло барадатое ничто . шайтан твой отец, а мать шлюха.
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17.10.2022 20:39
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О, и месяца не прошло как они дроны поставляют. Это прогресс.
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17.10.2022 20:37 Відповісти
А Беларашка нєт то другоє?!
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17.10.2022 21:46 Відповісти
Ізраїль, ти де?
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17.10.2022 20:37 Відповісти
там где и был. а вот где были власти Украины почти три года - вопрос.
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17.10.2022 20:40 Відповісти
А там же где и предыдущие 5 лет, когда уничтожили два крупнейших арсенала если не в мире, так в европе точно. Боеприпасов лет на 5 войны было. К смерчам, к градам, ураганам, к пионам, к танкам и т.д. А может обсудим как так получилось, что Крым сдали? Виноваты все, начиная с Кучмы. Не надо делать виноватым того, кто хотя бы пытается всё исправить. Как минимум за назначение Залужного скажите спасибо. А война она была неизбежна. Хоть Порох президент, хоть Вова, хоть чорт рогатый, она произошла бы.
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17.10.2022 20:53 Відповісти
Вопрос в степени готовности к войне. Дороги готовы были. На них было особенно приятно катить на Киев.
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17.10.2022 21:01 Відповісти
взрывы складов - кацапская диверсия! а как быть закатыванием в асфальт и распилом миллиардов долларов? как быть со сливом по вагнеровцам...?
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17.10.2022 21:09 Відповісти
северодонецкией сьезд 2004... (две тысячи четвертый )

когда намекаю что там было и почему никто не ответил... "патриотам" почемуто ненравиться.... вплодь по попадания в бан...
а ведь уже торгда раша двигала свою тему.. типа сазжание югавастачнага гасударства и т.д и т.п..

из кучи чудиков только если неошибусь 2 слиняли.. но в итоге дела закрылись

кто был секретарем РНБО кто был министром МВД....
почему нарушения по которым в Конституции прямо написано тюрьма-- дела закрылись...

может потому и по многим другим с 2014 рыгов особо никто не трогал

Ефремов над которым устраивали цирк... дело о сепаратизме закрытов 2016м.... 3 года искали "улик и доказательств" уже по другим делам типа злоупотребления властью и тому подобное)))

об этом молчат..
как молчат что теж клюевы и ко. в 2016 выигрывали суды в Европе по решению которым санкции снимались.. тобишь непродлились и автоматом снялись в 2019м..( тут они "патриоты" завыли... но както умолчали что дела были в 2016м... решены)
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18.10.2022 01:39 Відповісти
Треп! У истории нет сослагательного наклонения! Каждая новая власть должна исправлять ошибки предыдущей а не совершать свои новые! Не надо размазывать кашу по тарелке.
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18.10.2022 09:28 Відповісти
А чого те саме до злетівшого з катушек картофельного дуче не застосовують ?
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17.10.2022 20:38 Відповісти
а сенс який, як у нього в дупі рука *****?
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17.10.2022 20:40 Відповісти
Сенс - для майбутніх трибуналів письмовий доказ, а головне для обгрунтування наших можливих контрударів по військам північних варварів. Да і союзники мають знати, а то цікаво, нападають на столицю з терріторіїї біларусі, ракети, дрони та літаки ******** Україну теж звідси. а ми мовчимо типа так і треба.
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17.10.2022 20:56 Відповісти
Болукашенконападе.
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17.10.2022 20:52 Відповісти
Проклят Сейед Али Хосейни Хаменеи, чтоб ти здохло барадатое ничто . шайтан твой отец, а мать шлюха.
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17.10.2022 20:39 Відповісти
Спасибо Обамушке животворящему за снятие с Ирана санкций в 2014 году.
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17.10.2022 20:39 Відповісти
А Лукашенко? Чи я щось пропустила?
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17.10.2022 20:40 Відповісти
А чому в майбутньому "нестиме найсуворішу відповідальність", іран вже повинен бути покарений, а не сподіватися на чудо!
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17.10.2022 20:41 Відповісти
Справа у тому що в ірану з рашкою один ворог ,нічого вони не припинять вони навчилися у рашки- настамнету.
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17.10.2022 20:41 Відповісти
СосетАлиХуисосейнХуимаменый....
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17.10.2022 20:41 Відповісти
А где разрыв дипломатических отношений и депортация из Украины тысяч вонючих иранских студентов и торговцев , вместе с их выродками?
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17.10.2022 20:42 Відповісти
не на часі! це як про асфальт!
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17.10.2022 20:44 Відповісти
Гоните из Украины, мокрыми обоссаными свиньями тряпками этого сына ишака и шелудивой овцы - посла ирана и всё это вонючее посольство.
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17.10.2022 20:44 Відповісти
россия, беларусь, иран - список террористических стран, открыто ведущих агрессию против Украины
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17.10.2022 20:45 Відповісти
там армения тоже в стороне от поставок не осталась, так что...
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17.10.2022 21:33 Відповісти
Кілька років тому Штати збиралися атакувати ірнаських фанатиків.Може завтра.
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17.10.2022 20:45 Відповісти
Аллах вас накажет, шайтаны
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17.10.2022 20:45 Відповісти
...вальдемар, а ну-ко швиденько заасфальтуй цей іран по саме неможу - ти ж такий грізний (у відосіках), шо я іпу...
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17.10.2022 20:46 Відповісти
ну я не спец. ну вішайте над критичною інфраструктурою аєростати з сіткою... хз
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17.10.2022 20:47 Відповісти
Здається, що під "іранскими дронами" ховається брудна схема обходу санкцій рашкою за участі якоїсь зовні пристойної країни.
1. сам Іран під санкціями давно
2. який сенс Ірану віддавати отриману важким шляхом зброю?
3. надто багато ціх безпілотних дирчиків у рашки
Та й звичка всяких зекулеб постійно брехня не додає довіри цй інформації.
Схоже, що таки закупили, але незначну кількість, решту рашка сама клепає десь за Уралом або в середній Азі
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17.10.2022 20:47 Відповісти
В 2014-му Обама зняв з Ірану санкції. Нажаль...
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18.10.2022 00:50 Відповісти
невже так важко писати заголовок новини без помилок?
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17.10.2022 20:47 Відповісти
А бєларашка не є співучасником злочину?
Іранські дрони летять на Київ з бєларашки.
Що там наше МЗС каже? Чи там бітум?
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17.10.2022 20:49 Відповісти
На спутниковом снимке, сделанном 16 сентября 2022 года, показано предприятие Shahed Aviation Industries на авиабазе Бадр в иранском городе Исфахан.

В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.

Нажмите, чтобы увеличить:

https://www.liga.net/images/general/2022/10/17/20221017203920-7539.jpg

https://www.liga.net/images/general/2022/10/17/20221017203920-7539.jpg
І шо, що далі?
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17.10.2022 20:53 Відповісти
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17.10.2022 21:09 Відповісти
Тап Ган ти в окопі? Воюєш? Чи просто звиздиш???
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18.10.2022 00:51 Відповісти
...що, підгорає?
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18.10.2022 11:14 Відповісти
Краще б була опція нажмите,чтобы уничтожить
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17.10.2022 21:36 Відповісти
Іран є співучасників

- Сідай, Петрику, - двійка!
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17.10.2022 20:54 Відповісти
уже давно вьікинуть посла с отребьем пора...
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17.10.2022 20:54 Відповісти
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17.10.2022 20:57 Відповісти
почему не разорваны дипломатические отношения с пособниками убийств украинских граждан - иранскими террористами и бульбафюрером.
их надо наказать тем же оружием, которые они посылают на головы украинцев
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17.10.2022 20:57 Відповісти
Давайте нам тамагавки, мы наложим санкции на иран и его военные объекты
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17.10.2022 20:59 Відповісти
За ці удари по українських містах - кацапстан має бути (хоча б Україною) оголошено поза законом. Якщо Зеленський на це не здатний - нехай їде . і залишить це благородне діло (помсти) гідним.
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17.10.2022 21:01 Відповісти
А может некий неизвестный дрон-камикадзе случайно попадет в иранское посольство?
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17.10.2022 21:05 Відповісти
Колись Іран був нормальною країною. Навіщо їм цей дебільний фанатизм?
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17.10.2022 21:06 Відповісти
Проснитесь *** люди. Санкции против враждебно-настроенного к нам руководства Ирана нужно было вводить еще в 2020 году. Сразу после, того как эти мрази сбили наш пассажирский самолет и отрицали это, пока разведка наших союзников не предоставила всему миру доказательства!
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести против них санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов, играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решили не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то невнятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР - шо все, кто помогает террористам на россии - такие же террористы, разорвать дипломатические отношения с Ираном, выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет. Начинайте давить на террористов из Ирана по всем каналам, подружитесь резко с Израилем против Ирана.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.
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17.10.2022 21:18 Відповісти
зелені піdараси, які заяви робить мзс???!!! може, ми все ж розірвемо дипвідносини з персами???!!!
ну, я розумію, чому дєрьмак не засуджує китайських мавп, які санкціонували напад кацапів на нас - таварісч ублюдок-дєрьмак планує по війні набрати китайських грошенят, за які жовті комуняки не будуть запитувати про тотальну корупцію зеленої чмоти... а от що іран? шо вони з-під аятолл хочуть дістати? зелена чмота, вона ж навіть не знає, де той бісовий іран знаходиться...
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17.10.2022 21:18 Відповісти
Дві гниди в 1-оному гнилому .
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17.10.2022 21:24 Відповісти
Выгнать бородатых ********** из Украины. Украина! Зачем теме посольства и консульства страны-террориста как иСран и **********? гнать террористов и граждан этих банановых республик из Украины!
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17.10.2022 21:31 Відповісти
А як постачають дрони іранські розібрались? Не зерновозами по "невигідній для путіна угоді"?
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17.10.2022 21:36 Відповісти
удивительно безззубое заявление...ганьба!
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17.10.2022 21:47 Відповісти
Треба не закликати а визнавати спонсором тероризму. США визнали іран спонсором тероризму ще у 1984 році.
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17.10.2022 21:51 Відповісти
Запуск дронов с ********* преследует главную цель : это получить ответку из Украины , хотя бы теми же дронами по какой-то скажем так инфрастуктуре , где могут потенциально погибнуть несколько человек . И лукашенко будет на пол мира вонять , что вот мол посмотрите я же говорил ( его время от времени транслирует кацапская версия Евроньюс). И это будет поводом пустить кацапских орков да и своих тоже на Украину. Они свинобелорусы ждут этого , скотяры
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17.10.2022 21:54 Відповісти
цікаво а дранікі е співучсником злочину параші проти України ?
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17.10.2022 21:58 Відповісти
На палю сук...
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17.10.2022 22:17 Відповісти
Перси - падли, на палю ***** з рушниками на голові. Горе вам перси, ви - суки дуже пошкодуєте.
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17.10.2022 22:18 Відповісти
Да пох... свинобелораши, надо **..ть со всей силой.
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17.10.2022 22:19 Відповісти
Восток - дело тонкое. А где тонко - там и рвется.
Вообще-то надо бы на высшем международном уровне пересмотреть географию - да внести коррективы в испоконные многовековые постулаты, т.е.отнести к-
рысию безхвостую целиком и полностью - к АЗИИ.
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17.10.2022 22:40 Відповісти
так і було до 18 століття - територія кацапів яка була на правоборежжі дону рахувалась європейською частину а все що на лівому березі було азіатщиною офіційно і при цареві петрі першому ситуація змінилася адже він особисто лобіював географічні зміни перед європейськими державами і європейці на це повелись на жаль
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потрібно повернути історичну справедливість і загнати кацапів в їхнє історичне середовище де кацапи мають бути завжди і постійно
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18.10.2022 09:06 Відповісти
чому не розірвані дипломатичні стосунки з ворожою недодержавою???
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18.10.2022 08:57 Відповісти
обложить санкциями п-сов, а Израиль попросить нанести удар по заводам с беспилотниками
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18.10.2022 11:26 Відповісти
 
 