Іран є співучасником злочинів Росії проти України, - офіційна заява МЗС
У Міністерстві закордонних справ України закликали Іран негайно припинити постачання РФ будь-якої зброї та попередили про відповідальність за співучасть у злочинах РФ проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви оприлюднений на офіційному сайті МЗС.
У заяві йдеться: "Російська Федерація продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи бойові безпілотники іранського виробництва.
Лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві.
Надання зброї для ведення загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить Іран співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів Росії проти України.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Настав час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, - Кулеба
Закликаємо Тегеран негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії. В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні також звернувся до міністрів закордонних справ держав-членів Європейського Союзу із закликом накласти санкції на Іран за допомогу Росії здійснювати терор проти українців. Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України.
Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН".
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когда намекаю что там было и почему никто не ответил... "патриотам" почемуто ненравиться.... вплодь по попадания в бан...
а ведь уже торгда раша двигала свою тему.. типа сазжание югавастачнага гасударства и т.д и т.п..
из кучи чудиков только если неошибусь 2 слиняли.. но в итоге дела закрылись
кто был секретарем РНБО кто был министром МВД....
почему нарушения по которым в Конституции прямо написано тюрьма-- дела закрылись...
может потому и по многим другим с 2014 рыгов особо никто не трогал
Ефремов над которым устраивали цирк... дело о сепаратизме закрытов 2016м.... 3 года искали "улик и доказательств" уже по другим делам типа злоупотребления властью и тому подобное)))
об этом молчат..
как молчат что теж клюевы и ко. в 2016 выигрывали суды в Европе по решению которым санкции снимались.. тобишь непродлились и автоматом снялись в 2019м..( тут они "патриоты" завыли... но както умолчали что дела были в 2016м... решены)
1. сам Іран під санкціями давно
2. який сенс Ірану віддавати отриману важким шляхом зброю?
3. надто багато ціх безпілотних дирчиків у рашки
Та й звичка всяких зекулеб постійно брехня не додає довіри цй інформації.
Схоже, що таки закупили, але незначну кількість, решту рашка сама клепає десь за Уралом або в середній Азі
Іранські дрони летять на Київ з бєларашки.
Що там наше МЗС каже? Чи там бітум?
В The Intel Lab также указали точные координаты объекта.
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І шо, що далі?
- Сідай, Петрику, - двійка!
их надо наказать тем же оружием, которые они посылают на головы украинцев
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести против них санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов, играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решили не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то невнятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР - шо все, кто помогает террористам на россии - такие же террористы, разорвать дипломатические отношения с Ираном, выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет. Начинайте давить на террористов из Ирана по всем каналам, подружитесь резко с Израилем против Ирана.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.
ну, я розумію, чому дєрьмак не засуджує китайських мавп, які санкціонували напад кацапів на нас - таварісч ублюдок-дєрьмак планує по війні набрати китайських грошенят, за які жовті комуняки не будуть запитувати про тотальну корупцію зеленої чмоти... а от що іран? шо вони з-під аятолл хочуть дістати? зелена чмота, вона ж навіть не знає, де той бісовий іран знаходиться...
Вообще-то надо бы на высшем международном уровне пересмотреть географию - да внести коррективы в испоконные многовековые постулаты, т.е.отнести к-
рысию безхвостую целиком и полностью - к АЗИИ.
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потрібно повернути історичну справедливість і загнати кацапів в їхнє історичне середовище де кацапи мають бути завжди і постійно