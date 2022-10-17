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Настав час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, - Кулеба

кулеба

Україна вимагатиме міжнародних санкцій проти Ірану через використання армією РФ дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правди не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ настав", – наголосив очільник українського МЗС.

За словами Кулеби, ці санкції мають стати сигналом для усіх країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

Окрім того, міністр закордонних справ України анонсував початок роботи над дев’ятим пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, серед нових обмежень на РФ може очікувати відключення її нових банків від системи SWIFT.

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Як зазначив Кулеба, деякі країни почали говорити про втому від санкцій і Україні відомо про це.

"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова: що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", – наголосив міністр.

Автор: 

Іран (2017) МЗС (4111) санкції (11790) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
Кулєба як усі зелені, робить з усього шоу. Ви спочатку розірвіть дипвідносини!
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17.10.2022 17:18
+12
Реакция должна была быть молниеносной , а не ,как и с бульбофюрером, и нашим и вашим , Арахлам и Каламой и дальше битум закупали , а вы с террористами торгуете ‼️
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17.10.2022 17:25
+11
И депортировать этих полотенцеголовых вместе с их выводками с Украины .
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17.10.2022 17:10
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А він хіба ВЖЕ не під санкціями?
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17.10.2022 17:05 Відповісти
Реакция должна была быть молниеносной , а не ,как и с бульбофюрером, и нашим и вашим , Арахлам и Каламой и дальше битум закупали , а вы с террористами торгуете ‼️
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17.10.2022 17:25 Відповісти
Це Кульбаба так піариться! Він знає що Іран під санкціями.
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17.10.2022 17:42 Відповісти
Ще 2 роки тому, як збили наш літак і не виплачували компенсацію.
А що з *********?
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17.10.2022 18:01 Відповісти
Довго думав та родив)
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17.10.2022 17:05 Відповісти
то як тепер правильно сказати алілуя ,чи амінь?
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17.10.2022 17:05 Відповісти
Та давай вводи санкции!в подвале и начинай,пусть тебе шмаркля поможет,вводить...
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17.10.2022 17:29 Відповісти
зерно не треба було їм постачати..
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17.10.2022 17:06 Відповісти
Ти ба, втомились вони ***** ...
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17.10.2022 17:08 Відповісти
И депортировать этих полотенцеголовых вместе с их выводками с Украины .
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17.10.2022 17:10 Відповісти
В Вене их до фига . Ведут себя нагло , разрешение на ВНЖ получают в Словакии . Сколько мы их наблюдали в миграционной полиции . Приезжают целыми бусами , лезут нагло без очереди , всех расталкивают . Хорошо , что сейчас можно записываться по интернету в полицию и не приходиться пересекаться с этим нахрапистым народом
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17.10.2022 17:25 Відповісти
Фактично ми воюємо з трьома країнами рашка,біларашка і іранорашка
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17.10.2022 17:10 Відповісти
Это они с Украиной воюют . А Украина отражает агрессию
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17.10.2022 17:26 Відповісти
ага...требо шось придумати дійсно дійеве а ні пердь очередной...
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17.10.2022 17:11 Відповісти
Може хай дадуть нам тамагавки, ми самі накладемо на них санкції?
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17.10.2022 17:12 Відповісти
До лампочки эти санкции вообще, как для рашки и как раз пример Иран он десятилетиямисидит под санкциями разрабатывает ядерное оружие, выпускает беспилотники и баллистические ракеты и не одну войну вёл!
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17.10.2022 17:15 Відповісти
Кулєба як усі зелені, робить з усього шоу. Ви спочатку розірвіть дипвідносини!
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17.10.2022 17:18 Відповісти
А еще надо запретить покупать у Ирана сухофрукты . Это большая часть их экономики
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17.10.2022 17:20 Відповісти
Фісташки !
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17.10.2022 17:34 Відповісти
Кулеба , созывайте опять ООН - рашка иранскими дронами рушит мирные города Украины ,
ЦЕ ТЕРРОРИЗМ ‼️‼️‼️

пора раздолбать жопу хутина и айятолы ЗОНТОМ , как Каддафи
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17.10.2022 17:28 Відповісти
Тільки дрони не іранські а ісраїльські
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17.10.2022 17:29 Відповісти
А санкцій проти Саудовської Аравії не треба вводити ? Тому що вони дають шмарклі гроші на кишенькові потреби ?
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17.10.2022 17:32 Відповісти
Зерно продали - тепер можно? Літак МАУ - забули вже?
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17.10.2022 17:37 Відповісти
как по мне, чисто внешне те дроны, которые нас атакуют, это Шахид 136. Когда Путин приезжал в Иран, ему их представляли, пусть Иран нормально разъяснит ситуацию, но скорее они ничего не разъяснят, а будут тупо идти в отказ, значит врубить санкции на полную и попросить Израиль отбомбиться по иранским заводам по производству БПЛА
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17.10.2022 17:58 Відповісти
Що бомбити? Завод під землею надійно схований. Там стільки залізобетону що жодна надпотужна авіабомба йому нічого не зробить....
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17.10.2022 18:02 Відповісти
ірану-обригану ті санкції до СРАКИ! ті всраті араби живуть під санкціями вже ДЕСЯТИЛІТТЯ!!!
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17.10.2022 18:01 Відповісти
Проснитесь *** люди. Санкции против враждебно-настроенного к нам руководства Ирана нужно было вводить еще в 2020 году. Сразу после, того как эти мрази сбили наш пассажирский самолет и отрицали это, пока разведка наших союзников не предоставила всему миру доказательства!
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решил не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то нее внятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР ,шо все, кто помогает террористам на россии - такие террористы и разорвать дипломатические отношения с Ираном ,выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.
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17.10.2022 18:09 Відповісти
Не надо вводить против Ирана санкции, пусть поставляют нефть и газ. Надо разбомбить заводы где производятся оружие в Иране и электроподстанции.
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17.10.2022 18:11 Відповісти
А скасування дипвідносин з іраном ще не начасі...?
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17.10.2022 18:38 Відповісти
по моему разрыв дипотношений в самый раз подоспел?или я чего то не понимаю?
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17.10.2022 19:00 Відповісти
а може вже час в"іпати по білоруським во ?
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17.10.2022 19:13 Відповісти
Пора США нанести ракетний удар по Ірану. Для профілактики. Я думаю, цивілізований світ підтримає. Ізраіль так взагалі зробить дубль два
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17.10.2022 19:58 Відповісти
 
 