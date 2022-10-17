Настав час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, - Кулеба

Україна вимагатиме міжнародних санкцій проти Ірану через використання армією РФ дронів-камікадзе іранського виробництва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правди не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ настав", – наголосив очільник українського МЗС.

За словами Кулеби, ці санкції мають стати сигналом для усіх країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.

Окрім того, міністр закордонних справ України анонсував початок роботи над дев’ятим пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, серед нових обмежень на РФ може очікувати відключення її нових банків від системи SWIFT.

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Як зазначив Кулеба, деякі країни почали говорити про втому від санкцій і Україні відомо про це.

"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова: що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", – наголосив міністр.