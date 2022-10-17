Настав час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ, - Кулеба
Україна вимагатиме міжнародних санкцій проти Ірану через використання армією РФ дронів-камікадзе іранського виробництва.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Терпець урвався. Ми слухали дуже довго різні пояснення, різні аргументи, але правди не сховаєш, і ця правда сьогодні прилетіла в будинки міста Києва. Тому час застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї РФ настав", – наголосив очільник українського МЗС.
За словами Кулеби, ці санкції мають стати сигналом для усіх країн, до яких Росія звертається по військову допомогу.
Окрім того, міністр закордонних справ України анонсував початок роботи над дев’ятим пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії. За його словами, серед нових обмежень на РФ може очікувати відключення її нових банків від системи SWIFT.
Як зазначив Кулеба, деякі країни почали говорити про втому від санкцій і Україні відомо про це.
"Сьогодні я говорив своїм європейським колегам дуже прості слова: що ні українці, ні громадяни ЄС не можуть дозволити собі втому. Як ми не можемо втомитися боротися за нашу державу, європейську безпеку та процвітання, так само вони не можуть втомитися застосовувати санкції", – наголосив міністр.
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А що з *********?
ЦЕ ТЕРРОРИЗМ ‼️‼️‼️
пора раздолбать жопу хутина и айятолы ЗОНТОМ , как Каддафи
ЗЕленая плесень вместо того, чтобы пригрозить этим иранским ***дям - Аятолле и КСИР, ввести санкции и подать в международные суды и взыскать с них миллионы долларов играли с ними в игру "моя твоя не понимать".
В результате эти иранские мрази отвертели вас зеленые имбицилы на своих шляпах, компенсацию погибшим до сих пор не выплатили, Зеля чмоня этот вопрос спустил Енину и все забили на это, решил не нагнетать.
И только сейчас! когда даже ребенку очевидно, что государство Иран абсолютно враждебно по отношению к любой демократии в мире, враждебно к Нам - Украине, вылазит Кулеба и что-то нее внятно кукарекает!
Это должен выйти Зеля и внятно, четко ***дь (без бумажки) пригрозить руководству Ирана - ****** Аятолле и генералам КСИР ,шо все, кто помогает террористам на россии - такие террористы и разорвать дипломатические отношения с Ираном ,выгнать нахер посла, ввести жесткие санкции, заморозить все их счета и подать в суды на миллионные компенсации за наш сбитый в 2020 году самолет.
Вытащите хер из рта и начните жестко жарить этих иранских гандонов, их режим понимает только силу, минимум дипломатии с ними.