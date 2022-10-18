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Новини
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Режим Лукашенка не здатен платити за боргами, - Світовий банк

лукашенко

Світовий банк перевів усі кредити Білорусі, видані його основним кредитним підрозділом, у розряд таких, що не обслуговуються. Розмір прострочених платежів досяг 68,43 млн доларів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Рішення торкнулося всіх кредитів Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), наданих Білорусі або гарантованих нею. Непогашена основна сума боргу Білорусі сягає 967 млн доларів.

Банк зупинив усі програми у Білорусі 2 березня та не схвалював нові кредити країні з травня 2020 року.

Білорусь намагалася провести деякі платежі з єврооблігацій у білоруських рублях, оскільки західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, обмежують можливості Мінська щодо операцій з іноземною валютою.

МБРР призупинив усі програми в Росії та Білорусі на початку березня після вторгнення Росії в Україну 24 лютого і того, що він назвав "бойовими діями проти народу України".

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Банк вже припинив схвалювати будь-які нові кредити Білорусі в середині 2020 року, коли Сполучені Штати запровадили санкції проти країни через спірні президентські вибори.

Спалах військової активності в Білорусі минулого тижня викликав побоювання, що Олександр Лукашенко може направити свою армію на підтримку безуспішних військових дій Росії в Україні.

Автор: 

банкрутство (626) Білорусь (7926) Світовий банк (813) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+11
Ну шо, бульбофюрер, допомогли тебе твои москали?
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18.10.2022 12:58
+6
Какие долги?! Московия за пару миллиардов купила себе стадо послушных рабов с удобной территорией. Кремлены за полгода больше денег получают, что потратили на белорусскую область с 94.
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18.10.2022 12:57
+5
І насрать йому велику купу. Цей упирь тільки за владу свою примарну переживає
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18.10.2022 12:59
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Курс белорусской картохи на фондовом рынке рухнул?
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18.10.2022 12:50 Відповісти
В долгову яму иого .
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18.10.2022 12:50 Відповісти
Докерувался Бульбофюрер. И ето еще на Беларашке войны небыло. А что будет когда вынесем Бульбофюреру его мозырский НПЗ и белоруськалий. Чем Лукашеску будет платить своим ябацькам?
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18.10.2022 12:55 Відповісти
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18.10.2022 12:55 Відповісти
Какие долги?! Московия за пару миллиардов купила себе стадо послушных рабов с удобной территорией. Кремлены за полгода больше денег получают, что потратили на белорусскую область с 94.
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18.10.2022 12:57 Відповісти
Ну шо, бульбофюрер, допомогли тебе твои москали?
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18.10.2022 12:58 Відповісти
Интерес Кремля привлечь к войне против Украины белорусов объясняет тем, что «действительно боеспособных и оснащенных частей у россиян не так уж много осталось, а батальонные группы из мобилизованных быстро падут на подступах к нашей столице».По мнению военный историк и аналитик Роман Пономаренко, Путин задумал переломить ход военных действий новым наступлением на Киев, поскольку в российско-советской военной истории «фактор столицы» всегда был одним из ключевых.«Кроме сухопутных частей, к границе с Украиной подтягиваются мобильные стратегические ракеты комплексы «Ярс», носители ракет «Кинжал» и другая техника. Готовится для действий и армия Беларуси, говорят, там уже начали рисовать на технике новый тактический знак - треугольник с цифрой 2»
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18.10.2022 12:59 Відповісти
Продолжаем фиксировать активное движение военной техники по белорусской железной дороге.

Очередной эшелон военной техники с российской Z-вастикой замечен в Борисове. Эшелон двигался в сторону Минска
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18.10.2022 13:11 Відповісти
Нафіга "Кинджали" підтягувати до кордону, з їх дальністтю 2000 км?
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18.10.2022 14:24 Відповісти
І насрать йому велику купу. Цей упирь тільки за владу свою примарну переживає
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18.10.2022 12:59 Відповісти
Всьо, кина не будет. Бульба кончилась
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18.10.2022 13:01 Відповісти
Нехай платить бульбою.
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18.10.2022 13:02 Відповісти
У него хахаль богатый есть.
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18.10.2022 13:05 Відповісти
 
 