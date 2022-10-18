McDonald’s відновив роботу у Львові
Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s у вівторок, 18 жовтня, відновила роботу у Львові та на Львівщині.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Ресторани відкриті за такими адресами:
- просп. Шевченка, 7;
- просп. Чорновола, 12;
- просп. Свободи, 35;
- село Сокільники, вул. Стрийська, 30а.
Це перші заклади McDonald's за межами Києва, які відновили роботу з початку повномасштабного вторгнення.
Зараз у мережі McDonald's працює 21 ресторан в Києві, один у Софіївській Борщагівці та чотири у Львові.
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Владимир Зорин #520830
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