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McDonald’s відновив роботу у Львові

mcdonalds

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s у вівторок, 18 жовтня, відновила роботу у Львові та на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Ресторани відкриті за такими адресами:

  • просп. Шевченка, 7;
  • просп. Чорновола, 12;
  • просп. Свободи, 35;
  • село Сокільники, вул. Стрийська, 30а.

Це перші заклади McDonald's за межами Києва, які відновили роботу з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз у мережі McDonald's працює 21 ресторан в Києві, один у Софіївській Борщагівці та чотири у Львові.

Також читайте: McDonald’s відкрив зали у 10 закладах в Києві. ПЕРЕЛІК

Автор: 

Львів (3069) McDonald’s (119)


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Какая важная новость...НЕТ
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18.10.2022 13:10 Відповісти
Оце зажевемо тепер .
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18.10.2022 13:14 Відповісти
Рабочие места, отчисления в бюджет в виде налогов, просто хорошая новость, дающая надежду на хорошее! Кто Вас обидел?
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18.10.2022 13:19 Відповісти
...у KFC навіть не розуміють, про що йде розмова
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18.10.2022 13:20 Відповісти
Незламні))
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18.10.2022 15:00 Відповісти
Так само і в рашці працюють...
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Слава Богу! А то я так скучив за БігМак Меню 😍
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18.10.2022 13:26 Відповісти
А я за БігТейсті))
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18.10.2022 16:17 Відповісти
 
 