McDonald’s відновив роботу у Львові

Американська мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s у вівторок, 18 жовтня, відновила роботу у Львові та на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Ресторани відкриті за такими адресами:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

просп. Свободи, 35;

село Сокільники, вул. Стрийська, 30а.

Це перші заклади McDonald's за межами Києва, які відновили роботу з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз у мережі McDonald's працює 21 ресторан в Києві, один у Софіївській Борщагівці та чотири у Львові.

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