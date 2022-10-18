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ЄС поки не запроваджуватиме ліміти цін на російський газ, - Bloomberg

газ

Країни Євросоюзу не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ з Росії.

Про це пише Bloobmerg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними видання, Єврокомісія у вівторок, 18 жовтня, запропонує свій план щодо запобігання стрибкам цін на енергоносії. При цьому ліміт вартості російського газу поки не розглядають, оскільки в ЄС існують розбіжності з цього питання та побоювання щодо подальших постачань.

У Bloomberg зазначають, що зараз Євросоюз намагається знайти баланс між вимогами більш як половини з 27 країн-членів ЄС обмежити ціни на газ і необхідністю уникнути підриву єдиного ринку або поглиблення економічного розколу між країнами-членами.

Також читайте: Якщо ЄС обмежить ціни на газ, ми припинимо постачання, - голова "Газпрому" Міллер

Автор: 

газ (10415) росія (65002) ціни (3917) Євросоюз (13358) Bloomberg (235)


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Треба зробить ембарго на енергоносії з раши. Як з Ірану. Нехай вдавятся своїми газами і нафтою
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18.10.2022 13:14 Відповісти
Ну ясно.
Війна війною, а бізнес-інтереси є бізнес-інтереси. Нічого нового. Просто людська ******** природа.
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18.10.2022 13:15 Відповісти
так для того рашка і бомбить енергооб"єкти в Україні
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18.10.2022 13:32 Відповісти
Та хто б в цьому сумнівався. Це як раз не новина. Я писав декілька днів тому що єврогниль все одно прогнеться. Коли міллер верещав що перекриє поставки взагалі.
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18.10.2022 13:17 Відповісти
Мені навіть інколи дивно, як це ми всім світом примудрилися гітлера перемогти?
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18.10.2022 13:19 Відповісти
бо цілим Світом, а цілий Світ це ж не тільки шльондри, які за гроші свою власну дупу продадуть є і порядні люди.
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18.10.2022 13:31 Відповісти
ось і кошти на ведення війни від Європи, все дуже чудово, ппц
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18.10.2022 16:27 Відповісти
 
 