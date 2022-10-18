ЄС поки не запроваджуватиме ліміти цін на російський газ, - Bloomberg
Країни Євросоюзу не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ з Росії.
Про це пише Bloobmerg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За даними видання, Єврокомісія у вівторок, 18 жовтня, запропонує свій план щодо запобігання стрибкам цін на енергоносії. При цьому ліміт вартості російського газу поки не розглядають, оскільки в ЄС існують розбіжності з цього питання та побоювання щодо подальших постачань.
У Bloomberg зазначають, що зараз Євросоюз намагається знайти баланс між вимогами більш як половини з 27 країн-членів ЄС обмежити ціни на газ і необхідністю уникнути підриву єдиного ринку або поглиблення економічного розколу між країнами-членами.
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