18 жовтня проводитимуть навчальні стрільби у Полтавській області

Протягом дня, 18 жовтня, на території декількох територіальних громад проводитимуться навчальні стрільби. У Кременчуці заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар’єрів.

Як інформує Цензор. НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

18 жовтня навчальні стрільби будуть проводитися на території Миргородської, Шишацької, Лубенської та Полтавської громад.

"Також сьогодні на території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар'єрів", - повідомив Лунін.

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