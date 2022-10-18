УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8880 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
329 1

18 жовтня проводитимуть навчальні стрільби у Полтавській області

навчання,велика,британія

Протягом дня, 18 жовтня, на території декількох територіальних громад проводитимуться навчальні стрільби. У Кременчуці заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар’єрів.

Як інформує Цензор. НЕТ, про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

18 жовтня навчальні стрільби будуть проводитися на території Миргородської, Шишацької, Лубенської та Полтавської громад.

"Також сьогодні на території Кременчуцької громади заплановано проведення чергового масового технічного вибуху в одному з кар'єрів", - повідомив Лунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині та Полтавщині лунатимуть вибухи: працюватимуть піротехніки

Автор: 

військові навчання (2775) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣🤣🤣
показати весь коментар
18.10.2022 13:43 Відповісти
 
 