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Понад 90% будинків у Лимані та Святогірську зруйновані

лиман

У деокупованих Лимані та Святогірську зруйновано понад 90% житлового сектору.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"Після того, як українська влада зайшла (на деокуповані території - ред.) і почала відновлювальні роботи, вказані роботи тривають. З урахуванням того, що сектор житловий, особливо приватний сектор як у Святогірську, так і в Лимані більш ніж на 90% є зруйнованим", - повідомив Кириленко.

Наразі у деокупованих населених пунктах з'ясовують, чи можна провести відновні роботи та підготуватися до зими.

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Автор: 

Донецька область (8374) Лиман (228) деокупація (950) Кириленко Павло (907)


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Прийшли..знищили.. пограбували..,насрали..повбивали-пішли. Сенс життя кацапні. Тьху,***.
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18.10.2022 14:26 Відповісти
РусскАй мир.....
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18.10.2022 14:46 Відповісти
 
 