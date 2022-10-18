Понад 90% будинків у Лимані та Святогірську зруйновані
У деокупованих Лимані та Святогірську зруйновано понад 90% житлового сектору.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Після того, як українська влада зайшла (на деокуповані території - ред.) і почала відновлювальні роботи, вказані роботи тривають. З урахуванням того, що сектор житловий, особливо приватний сектор як у Святогірську, так і в Лимані більш ніж на 90% є зруйнованим", - повідомив Кириленко.
Наразі у деокупованих населених пунктах з'ясовують, чи можна провести відновні роботи та підготуватися до зими.
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Garry Grant
показати весь коментар18.10.2022 14:26 Відповісти Мені подобається 2
Yevgeny Mironov
показати весь коментар18.10.2022 14:46 Відповісти Мені подобається 0
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