УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8891 відвідувач онлайн
Новини
3 426 19

Передумов для зустрічі Зеленського й Путіна немає, - представник Ердогана Калин

зеленський,путін

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що наразі немає передумов для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю турецьким ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На запитання щодо ймовірності зустрічі двох лідерів він відповів: "На даний момент таких передумов немає".

При цьому Калин підкреслив, що запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана про проведення переговорів між лідерами України та РФ залишається чинним.

Він додав, що після рішення Путіна анексувати східні та південні території України Кремль вітає зустріч, проте українська сторона справедливо відкидає переговори.

"Наголошую, що рішення буде в рамках територіальної цілісності України. Туреччина - єдина країна, яка докладає зусиль і вимагає рішення. Є спосіб зламати Росії руки та крила та зменшити її міць. Але це лише продовжить війну", - вважає Калин.

Також читайте: Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир, - Зеленський

Крім того, він розповів, що турецька сторона проводить переговори з ООН щодо продовження зернових угод. Анкара сподівається продовжити угоду на 6 місяців чи рік.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) путін володимир (23772) Туреччина (3494) Ердоган Реджеп Таїп (928) переговори з Росією (1070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Опять про пе-ре-говоры. Что-то "голуби мира" целыми стаями разлетались в последнее время. От шлюх до консерв: мир, давайте переговоры, бла-бла.
показати весь коментар
18.10.2022 15:20
+6
Треба щоб зараз Зеля запропонував Ердогану стати посередником, між турцією та курдами, щоб нарешті домовилися про відокремлення шматка турції на користь курдів, та статус грецького кипру, тоді може й зеля про щось домовлятися з ******
показати весь коментар
18.10.2022 15:22
+5
хоч так: "після рішення ***** анексувати східні та південні території України ... українська сторона справедливо відкидає переговори".
Не дай Боже, якщо Zечмо прогнеться з капітуляцією...
показати весь коментар
18.10.2022 15:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять про пе-ре-говоры. Что-то "голуби мира" целыми стаями разлетались в последнее время. От шлюх до консерв: мир, давайте переговоры, бла-бла.
показати весь коментар
18.10.2022 15:20 Відповісти
Zelensky should be invited to putin's funeral only.
показати весь коментар
18.10.2022 15:21 Відповісти
To take that epic selfie lol
показати весь коментар
18.10.2022 15:31 Відповісти
Треба щоб зараз Зеля запропонував Ердогану стати посередником, між турцією та курдами, щоб нарешті домовилися про відокремлення шматка турції на користь курдів, та статус грецького кипру, тоді може й зеля про щось домовлятися з ******
показати весь коментар
18.10.2022 15:22 Відповісти
Ты плохо текст усваиваиваешь. Министр сказал, что поскальку рф аннексировала территории Украины, Украина справедливо отказывается от переговоров.
показати весь коментар
18.10.2022 15:51 Відповісти
то есть если бы кацапия не аннексировала территории,то Украина не справедливо бы отказывалась от переговоров,а то що було перед тим,то всьо ху.ня- я так міністра зрозумів,бо зміст такий
показати весь коментар
18.10.2022 17:22 Відповісти
Тепер напиши свій текст українською. Нічого не зрозумів.
показати весь коментар
18.10.2022 19:08 Відповісти
сам якою мовою написав ти перший комент,я тобі написав двома мовами,так тупо з*їхав,напевно дитина скорше за все,чисто дитяча реакція,коли тикнули носом,а у відповідь нема що сказати
показати весь коментар
19.10.2022 06:38 Відповісти
Да, парень, не заладилось. Я предложил тебе написать так, что бы, что бы понятно было о чем ты пишешь? И твоего текста можно только шо то про "уй..ню" разобрать, больше ничего.
показати весь коментар
19.10.2022 11:15 Відповісти
так, той комент не для тупих
показати весь коментар
21.10.2022 20:49 Відповісти
Это правда, тот коммент для имбецилов, вы друг друга поеймете.
показати весь коментар
21.10.2022 23:40 Відповісти
ти настільки тупий,що не бачиш сарказму в коментах
показати весь коментар
22.10.2022 18:19 Відповісти
Є спосіб зламати Росії руки та крила та зменшити її міць.

Кажіть спосіб і скоріше вдаємося до нього !
показати весь коментар
18.10.2022 15:22 Відповісти
Туркам аби язиком почесати.
показати весь коментар
18.10.2022 15:23 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 15:26 Відповісти
хоч так: "після рішення ***** анексувати східні та південні території України ... українська сторона справедливо відкидає переговори".
Не дай Боже, якщо Zечмо прогнеться з капітуляцією...
показати весь коментар
18.10.2022 15:32 Відповісти
Які ще "руки та крила" у паРаші? Поламати роги і копита - чим зараз ЗСУ і займається.
показати весь коментар
18.10.2022 15:33 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 15:46 Відповісти
Зараз заплачу... Я ж так сподівався....
показати весь коментар
18.10.2022 15:49 Відповісти
 
 