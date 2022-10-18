Передумов для зустрічі Зеленського й Путіна немає, - представник Ердогана Калин

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що наразі немає передумов для зустрічі українського лідера Володимира Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він сказав в інтерв’ю турецьким ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На запитання щодо ймовірності зустрічі двох лідерів він відповів: "На даний момент таких передумов немає".

При цьому Калин підкреслив, що запрошення президента Туреччини Реджепа Ердогана про проведення переговорів між лідерами України та РФ залишається чинним.

Він додав, що після рішення Путіна анексувати східні та південні території України Кремль вітає зустріч, проте українська сторона справедливо відкидає переговори.

"Наголошую, що рішення буде в рамках територіальної цілісності України. Туреччина - єдина країна, яка докладає зусиль і вимагає рішення. Є спосіб зламати Росії руки та крила та зменшити її міць. Але це лише продовжить війну", - вважає Калин.

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Крім того, він розповів, що турецька сторона проводить переговори з ООН щодо продовження зернових угод. Анкара сподівається продовжити угоду на 6 місяців чи рік.