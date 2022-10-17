Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський знову закликав надати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони на тлі ранкового удару по Києву іранських дронів-камікадзе.
"Триває розбір завалів там, де російським терористам вдалося влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським "Шахедом". Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці вагітності. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення – убив ще одну вагітну жінку", - сказав він у понеділок у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ми кажемо про потреби України у засобах ППО та ПРО, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "Шахедів" і кілька крилатих ракет", - зазначив він.
"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше сучасних систем ППО і більше ракет для таких систем. І це не тільки український інтерес. Чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна", - заявив Зеленський.
"Росія не має шансів на полі бою. І вона намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, Європу, весь світ", - сказав він.
За його словами, "терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".
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Саме тому ми зупинили всі ракетні програми, перестали фінансувати ВПК, знайшли надлишки в ЗСУ, які хотіли продати, скорочували армію, а перед повномаштабним вторгненням "перекинули" 50млрд з армії на "велике крадівництво"!
Я щось наплутав?
Сподіваюсь, я вгадав ваш настрій і розважив вас так само, як і ви мене. Дякую.
При таком варианте, Украине уже не важно задумается ли Путин или кто-то другой о мире.
У меня такое впечатление, что задача Зеленского перенаправлять часть ненависти Украинского общества против врага на себя, постоянно городя несусветный бред и чушь.
Росії немає - бо там все вирішує Кремль (путін і його світа)
Білорусії вже немає - бо лукашенко продався і Білоруссю рулить Кремль
За таку Віру і в Ураїні і в ЄС і в США і т д заплатять дорого всі, буде біда страшна, і це не дивно бо за посівною йдуть жнива