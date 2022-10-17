УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9644 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 147 29

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський знову закликав надати Україні системи протиповітряної та протиракетної оборони на тлі ранкового удару по Києву іранських дронів-камікадзе.

"Триває розбір завалів там, де російським терористам вдалося влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським "Шахедом". Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці вагітності. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення – убив ще одну вагітну жінку", - сказав він у понеділок у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми кажемо про потреби України у засобах ППО та ПРО, ми кажемо про реальні життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9-ї вечора неділі вдалося знищити 37 іранських "Шахедів" і кілька крилатих ракет", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед повернених з полону є ті, хто потрапив до росіян задовго до повномасштабного вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО

"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше сучасних систем ППО і більше ракет для таких систем. І це не тільки український інтерес. Чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна", - заявив Зеленський.

"Росія не має шансів на полі бою. І вона намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй терор? Щоб тиснути – тиснути на нас, Європу, весь світ", - сказав він.

За його словами, "терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди однаково ефективно, і російський терор подіє так само. Коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого, ніж думати про мир".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європарламент голосуватиме за визнання Росії державою-спонсором тероризму

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) росія (65002) тероризм (2865)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше ******** систем ППО і більше ракет для таких систем" Джерело:

Саме тому ми зупинили всі ракетні програми, перестали фінансувати ВПК, знайшли надлишки в ЗСУ, які хотіли продати, скорочували армію, а перед повномаштабним вторгненням "перекинули" 50млрд з армії на "велике крадівництво"!

Я щось наплутав?
показати весь коментар
18.10.2022 00:11
+19
А хтось кілька років тому бачив мир в очах *****...
показати весь коментар
18.10.2022 00:08
+17
Ну это просто клиника! О каком мире этот иди-т говорит? Террор против Украины будет продолжаться до тех пор, пока существует мордор. Они не остановятся. Победа - это уничтожение мордора, как государства, или его полный развал.

При таком варианте, Украине уже не важно задумается ли Путин или кто-то другой о мире.

У меня такое впечатление, что задача Зеленского перенаправлять часть ненависти Украинского общества против врага на себя, постоянно городя несусветный бред и чушь.
показати весь коментар
18.10.2022 00:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В 2017 Арсенал пропонував власний "насамс" зрк дешевий як бубон, на базі своєї серійної р-27 яку виробляв тисячами. Звісно нікому цікавим те діло не було.
показати весь коментар
18.10.2022 00:05 Відповісти
Просити він вміє. А за міни когось посадять?
показати весь коментар
18.10.2022 00:08 Відповісти
Міни була його ініціатива.
показати весь коментар
18.10.2022 07:43 Відповісти
А хтось кілька років тому бачив мир в очах *****...
показати весь коментар
18.10.2022 00:08 Відповісти
"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше ******** систем ППО і більше ракет для таких систем" Джерело:

Саме тому ми зупинили всі ракетні програми, перестали фінансувати ВПК, знайшли надлишки в ЗСУ, які хотіли продати, скорочували армію, а перед повномаштабним вторгненням "перекинули" 50млрд з армії на "велике крадівництво"!

Я щось наплутав?
показати весь коментар
18.10.2022 00:11 Відповісти
Зебіли(73%) постарались.
показати весь коментар
18.10.2022 01:36 Відповісти
"Наше все" забезпечить мир у Всесвіті, скасує вплив "чорних дір", відкриє третій полюс магнітного поля, затушить Сонце і розпалить Юпітер, колонізує Тау Кита, анулює своїм указом всі закони фізики, а наступним введе нові, гіпотенуза стане коротшою за катет, а час буде плинути в залежності від настрою!

Сподіваюсь, я вгадав ваш настрій і розважив вас так само, як і ви мене. Дякую.
показати весь коментар
18.10.2022 00:27 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 00:58 Відповісти
Ну это просто клиника! О каком мире этот иди-т говорит? Террор против Украины будет продолжаться до тех пор, пока существует мордор. Они не остановятся. Победа - это уничтожение мордора, как государства, или его полный развал.

При таком варианте, Украине уже не важно задумается ли Путин или кто-то другой о мире.

У меня такое впечатление, что задача Зеленского перенаправлять часть ненависти Украинского общества против врага на себя, постоянно городя несусветный бред и чушь.
показати весь коментар
18.10.2022 00:16 Відповісти
Це не клініка, це просто Віра, Вони Вірять в щось, чого вже нема, Їх мозок просто не сприймає що

Росії немає - бо там все вирішує Кремль (путін і його світа)
Білорусії вже немає - бо лукашенко продався і Білоруссю рулить Кремль

За таку Віру і в Ураїні і в ЄС і в США і т д заплатять дорого всі, буде біда страшна, і це не дивно бо за посівною йдуть жнива
показати весь коментар
18.10.2022 01:24 Відповісти
Щось згадався бургомістр із фільму "Вбити дракона": "Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания."
показати весь коментар
18.10.2022 00:23 Відповісти
лев знайшов собі хоч щось : "сводка інформ бюро...
показати весь коментар
18.10.2022 00:31 Відповісти
Якби не це зелене ЧМО! То ніхто би не дійшов до ЗАЕС, бо ніхто би не розмінував Чонгар. Порох продовжував би озброювать Армію нашими розробками і не тра було б клянчити по всіх усюдах і куди пулять не тра було би ні в кого дозволу питать. А може й зовсім не було б війни.
показати весь коментар
18.10.2022 00:56 Відповісти
Якась скринька, генеруюча випадкові заяви на тему.
показати весь коментар
18.10.2022 01:07 Відповісти
Дурне блть, після нашої перемоги росія не буде думати взагалі ні про що. Бо трупи не думають!
показати весь коментар
18.10.2022 01:13 Відповісти
Знову щось курнув чи понюхав, хоче миру з маньяком. Може тебе в одну камеру з ним посадити,будешь йому в очи дивитися , як тебе ще очі не повилазили бачити в мир в очах вбивці сотен тисяч людей?!
показати весь коментар
18.10.2022 01:27 Відповісти
Наркотики тебя погубят,шмаркля!
показати весь коментар
18.10.2022 09:54 Відповісти
Хто про що, а вшивий за баню.
показати весь коментар
18.10.2022 04:39 Відповісти
что они там пьют и нюхают? ВСУ решает всё... а после победы будет еще одна победа - окончательная...
показати весь коментар
18.10.2022 06:58 Відповісти
Зрадники говорять більш усіх за перемогу!
показати весь коментар
18.10.2022 07:40 Відповісти
показати весь коментар
18.10.2022 08:17 Відповісти
Знов загундосив про мир з кремлівським вбивцею.
показати весь коментар
18.10.2022 08:21 Відповісти
шашличник
показати весь коментар
18.10.2022 09:01 Відповісти
Воно вже перемогло!!!!
показати весь коментар
18.10.2022 09:10 Відповісти
"Закликатель",де наше ППО?
показати весь коментар
18.10.2022 09:11 Відповісти
коли рашистський терорист стягував війска і техніку кругом України і американські друзі мені говорили, що рашистський терорист буде нападати і потрібно копати траншеї, я підготовлював дорожню інфраструктуру для швидкої рашистської терористичної діяльності в Україні і розміновував Південь України , підготовляючи все згідно оманської проплати
показати весь коментар
18.10.2022 09:52 Відповісти
Президент, треба мовчки лупити по їх енергетичним об*єктам а не робити заяви. Тільки- "клин клином..." і по-іншому не вийде.
показати весь коментар
18.10.2022 12:10 Відповісти
 
 