Серед повернених з полону є ті, хто потрапив до росіян задовго до повномасштабного вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Ранок нової російської терористичної атаки. Години розбирання завалів і ліквідації наслідків ударів. Вечір боїв за Україну і новин для України.
Завершився черговий етап звільнення наших людей із російського полону: вдалося повернути 108 українок – офіцерів, сержантів, рядових. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 – військовослужбовиці, із них 37 евакуйовані з "Азовсталі". 12 – цивільні.
Є серед звільнених сьогодні й ті, кого захопили в полон іще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо.
Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Що більше російських полонених у нас буде, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв.
Зробимо все для перемоги України. Вічна слава всім нашим воїнам! Вічна слава нашому міцному народу!"
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