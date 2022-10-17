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Серед повернених з полону є ті, хто потрапив до росіян задовго до повномасштабного вторгнення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення розміщене у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Ранок нової російської терористичної атаки. Години розбирання завалів і ліквідації наслідків ударів. Вечір боїв за Україну і новин для України.

Завершився черговий етап звільнення наших людей із російського полону: вдалося повернути 108 українок – офіцерів, сержантів, рядових. Армія, ВМС, тероборона, Нацгвардія, прикордонниці. 96 – військовослужбовиці, із них 37 евакуйовані з "Азовсталі". 12 – цивільні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула з полону 108 жінок, серед яких 37 евакуйованих з "Азовсталі". ВIДЕО

Є серед звільнених сьогодні й ті, кого захопили в полон іще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо – усіх маємо повернути. І повернемо.

Я дякую всім причетним за цей успіх, а також дякую всім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Що більше російських полонених у нас буде, то швидше ми зможемо звільнити наших героїв.

Зробимо все для перемоги України. Вічна слава всім нашим воїнам! Вічна слава нашому міцному народу!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": З полону визволили військову медикиню з "Азовсталі", яку росіяни під час евакуації розлучили з дитиною

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) полон (1561) полонені (2263)


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Топ коментарі
+22
Не навантажуй своїми відосиками електромережі і вимкни свій марафон.
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17.10.2022 22:45
+18
зараз у Києві тривога знову - напевно трохи некамільфо викладати цьому ідіоту видосики адже всі знають що він три свої роки перед вторгненням вбивав оборонку, включаючи ППО
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17.10.2022 22:54
+15
Пусть расскажет почему строил дороги а не ракеты и дроны.
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17.10.2022 22:51
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Не навантажуй своїми відосиками електромережі і вимкни свій марафон.
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17.10.2022 22:45 Відповісти
то буба згадав ,як безлера смішив?
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17.10.2022 22:48 Відповісти
Пусть расскажет почему строил дороги а не ракеты и дроны.
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17.10.2022 22:51 Відповісти
зараз у Києві тривога знову - напевно трохи некамільфо викладати цьому ідіоту видосики адже всі знають що він три свої роки перед вторгненням вбивав оборонку, включаючи ППО
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17.10.2022 22:54 Відповісти
Тебя бы поменять вместе с елдаком на на наших пленных
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17.10.2022 22:56 Відповісти
А чого на тобі нема сідини, тобі шо все по...ую...
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17.10.2022 23:16 Відповісти
Це в нормальних людей душа болить і голова сивіє, а у нього все навантаження іде на памперси
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17.10.2022 23:34 Відповісти
Вот к чему этот ежедневный ********? Ценой в миллионы гривен за счёт налогоплательщиков. Как прекратить это дурогонтство в стиле 95-го квартала? Х¥ем бы ещё раз на рояле сбацал для обольщения публики, идиота оно кусок.
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17.10.2022 23:30 Відповісти
Ви ні панимаєтє! А как жє піар? Нужно напамінать людЯм кто прізідєнт.
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17.10.2022 23:36 Відповісти
Феерический идиот, который гордится этим. Причём тут он, шаромыжников криворогульский, если все дела по обмену делает ГУР? Примазанец тупой. Ноги хочу об эту гниду вытереть.
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17.10.2022 23:36 Відповісти
Він лише клоун і не більше.
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17.10.2022 23:42 Відповісти
А я все ждал , когда ж он свой пятак всунет. Как позитивное событие , шоумен тут как тут. Как обьяснить народу , что же вы собираетесь делать с иранскими дронами , с разрушением инфраструктуры, ответные действия нашей страны , тут у него язык в попе .
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18.10.2022 07:27 Відповісти
Завязывай с видосиками, гнида! Экономь электроэнергию. Скоко ж бабла на содержание его (ж)ОПы уходит в пустую. Это ж скоко всего можно было для ЗСУ купить!
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18.10.2022 08:21 Відповісти
Тупой бубочка не считает захват Крыма и 2х областей в 2014 полномасшт вторжением!
Идиота кусок.
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18.10.2022 14:27 Відповісти
Хто ще дивиться твою монотонну гундьож з суфлера???Пора вже твої "традиційні зверненя" трмансформувати в нетрадиційні.Азбука морзе болтом по роялю.
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18.10.2022 14:57 Відповісти
 
 