Україна повернула з полону 108 жінок, серед яких 37 евакуйованих з "Азовсталі". ВIДЕО

Україна провела ще один масштабний обмін полоненими та повернула додому 108 жінок, більшість з яких військові.

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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів", - зазначив Єрмак.

За його словами, серед визволених 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.