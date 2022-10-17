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Україна повернула з полону 108 жінок, серед яких 37 евакуйованих з "Азовсталі". ВIДЕО

Україна провела ще один масштабний обмін полоненими та повернула додому 108 жінок, більшість з яких військові.

Також читайте: Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий - ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів", - зазначив Єрмак.

За його словами, серед визволених 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних.

Автор: 

жінки (625) обмін (1156) полонені (2266)


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Топ коментарі
+43
Наші жінки найкращі в світі! З поверненням до родин!
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17.10.2022 18:57
+25
С возвращением домой, берегини.
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17.10.2022 19:02
+23
Дуже гарна та позитивна новина...
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17.10.2022 19:05
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Наші жінки найкращі в світі! З поверненням до родин!
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17.10.2022 18:57 Відповісти
Ну і ось знову спливло це чипушило "лідер розміновувач"- дермак.
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17.10.2022 19:00 Відповісти
Кто про что, а порохобот муха про дерьмо.
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17.10.2022 19:53 Відповісти
Цілковито жіночий обмін ? У нас є полонені самки орків ?
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17.10.2022 19:01 Відповісти
ні... нам одні наші жінки-воїни (і 12 цивільних) а їм.. ...а їм їхні полонені ...
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17.10.2022 19:04 Відповісти
80 гражданских моряков, 30 военнослужащих.
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17.10.2022 20:17 Відповісти
На днях одну зловили
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17.10.2022 19:13 Відповісти
С возвращением домой, берегини.
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17.10.2022 19:02 Відповісти
Дуже гарна та позитивна новина...
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17.10.2022 19:05 Відповісти
Аааа, все таки "з полону", а не, як нас запевняли раніше, "з евакуації"...
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17.10.2022 19:08 Відповісти
Странно, да? Он в статье ,,жинкы, эвакуёванни з ,,Азовстали"(с), але их вызволылы з кацапского плена
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17.10.2022 19:12 Відповісти
з полону...
Тільки в *ОПі ЄрZе обіцяли не лише жінок. А й "всіх на всіх"! Не нам обіцяли, звісно, а їм; обіцяли, якщо касапське лиманське збройне угрупування Залужний і ЗСУ з котла випустять...
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17.10.2022 19:15 Відповісти
Будуть і інші обміни, так як ми джентельмени, то спочатку йдуть жінки
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17.10.2022 19:44 Відповісти
це далеко не всі жінки, яких захопили і утримують росіяни. 500+ жінок медиків з Маріуполя було у ворожих лапах.
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17.10.2022 19:50 Відповісти
Выздоравливайте , набирайтесь сил , наши красавицы!
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17.10.2022 19:10 Відповісти
хвалити Богу!

із поверненням, Героїні!

.
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17.10.2022 19:13 Відповісти
вы поняли?
наши дамы втрое круче любого боевого жыдоугрофиннобурята...
и вчетверо от любого кадыровца.
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17.10.2022 19:16 Відповісти
С возвращением , героини❤️🙏💙💛‼️
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17.10.2022 19:17 Відповісти
А почему нет комментариев БОРИ ЕРМАКА ?
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17.10.2022 19:32 Відповісти
ну просто оно прокладку не помєняло...не успєло.
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17.10.2022 19:38 Відповісти
На ЛентіСру пишуть що обмін був 110 на 110, ми віддали 80 моряків і 30 військових
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17.10.2022 19:42 Відповісти
А де фотки відданих орковстанців ?
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17.10.2022 19:57 Відповісти
Радость от освобожления 108 украинских защитниц никак не перевешивает ярости от упоминания дерьмака. Браво патриоты, браво.
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17.10.2022 19:59 Відповісти
Любі наші, ласкаво просимо додому. Слава Вам, наші берегині!
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17.10.2022 20:01 Відповісти
А можно спросить, при чем тут дерьмак?
Можно ответить - они бы не были в плену если бы не дерьмак.
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17.10.2022 22:43 Відповісти
 
 