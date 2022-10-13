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Новини Агресія Росії проти України
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Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося визволити 20 захисників України, серед них ті, яких тримали в Оленівці.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТрО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив Єрмак.

Визволені з полону вже проходять медичний огляд.

Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових 01
Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових 02

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Автор: 

обмін (1149) полонені (2251) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+14
Раніше мертвечука піарили на полонених (не без *****), а зараз піарять дерьмока.
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13.10.2022 16:37
+12
ну і добре. чудово. Вітаю мамусь і татусів, які дочекалися своїх додому. Нарешті вони зможуть виспатися і видихнути
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13.10.2022 16:43
+11
а вам не все рівно? один наш вартує 10 чи 100 їх. це тільки москалі своїх за худобу вважають. блін, позитивна новина, як не крути, і тут гімном намажете
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13.10.2022 16:58
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Раніше мертвечука піарили на полонених (не без *****), а зараз піарять дерьмока.
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13.10.2022 16:37 Відповісти
В кремлі методички ті самі лишились)
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13.10.2022 16:50 Відповісти
Лучше порадуйся , подрашистник , что ❤️💙💛Герои ВОЗВРАЩАЮТСЯ‼️👏👏👏👏🙏👍👍👍👍👍👍
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13.10.2022 17:08 Відповісти
Мабуть каци віддали покалічених які вже не зможуть воювати.
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13.10.2022 16:39 Відповісти
Нащастя всі цілі
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13.10.2022 16:43 Відповісти
Тільки родичам такого не кажіть.
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13.10.2022 17:04 Відповісти
ну і добре. чудово. Вітаю мамусь і татусів, які дочекалися своїх додому. Нарешті вони зможуть виспатися і видихнути
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13.10.2022 16:43 Відповісти
кацапосвиней скільки відпустили? Чому мовчать ЗЕгниди?
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13.10.2022 16:49 Відповісти
а вам не все рівно? один наш вартує 10 чи 100 їх. це тільки москалі своїх за худобу вважають. блін, позитивна новина, як не крути, і тут гімном намажете
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13.10.2022 16:58 Відповісти
Тут питання чи вистачить нам біоматеріалу для визволення усіх наших людей.
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13.10.2022 17:00 Відповісти
а ви що зробили щоб тих свиней в загон зібрати? чи може нашим людям в полоні добре? не ******* *************
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13.10.2022 17:52 Відповісти
Нет не все равно. Украинцы имеют право знать сколько стоят жизни 20 военнопленных. У всего есть разумная цена, даже если это жизнь героев. К тому же с террористами не торгуются. Что вы будете говорить если вам предложат обменять ВСЕХ военнопленных украинцев на Крым? Это тоже "позитивна новина" или опять "гiмном намажете"? Надо думать не эмоциями и соплями, а то можно остаться с одной Львовской областью благодаря "спасению всех кто попал в плен" Медведчука уже про***ли? А ведь благодаря его информации можно было бы накрыть всю 5 колонну в Украине и спасти не десять а десятки тысяч жизни. Вот такая бл**ь математика.
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14.10.2022 00:36 Відповісти
Оце плюще московита, що українці визволяють з полону
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13.10.2022 17:17 Відповісти
В російських ЗМІ пишуть що теж 20
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13.10.2022 18:28 Відповісти
А як там "Азовці"? Щось затихло. А коли в полон здавали то таку "показуху" влаштували.
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13.10.2022 16:58 Відповісти
Кремледрочи уже все на говно изошлись, паблики ихние прям загляденье.
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13.10.2022 17:01 Відповісти
Тепер вже дерьмак займається обмінами, от тільки чогось нема довіри до цього типа.
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13.10.2022 17:06 Відповісти
Дуже радію за Людей, які нарешті вдома.
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13.10.2022 17:14 Відповісти
Дерьмак лично обменял? На своего папашку Борю или на убиенного брата?
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13.10.2022 17:35 Відповісти
Єрмак здав, єрмак забрав?
А звільненим здоров'я!
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13.10.2022 18:57 Відповісти
 
 