Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових. ВІДЕО+ФОТО

Сьогодні, 13 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося визволити 20 захисників України, серед них ті, яких тримали в Оленівці.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

"Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТрО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив Єрмак.

Визволені з полону вже проходять медичний огляд.





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