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Україна провела черговий обмін полоненими: додому повернулися 20 військових. ВІДЕО+ФОТО
Сьогодні, 13 жовтня, було проведено черговий обмін полоненими. В результаті вдалося визволити 20 захисників України, серед них ті, яких тримали в Оленівці.
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.
"Це 20 історій українських героїв, 14 - воїнів ЗСУ, 4 бійців ТрО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей", - повідомив Єрмак.
Визволені з полону вже проходять медичний огляд.
Топ коментарі
+14 Alex Dev #442192
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+12 Ольга Жмудовська
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+11 Panda Freeav
показати весь коментар13.10.2022 16:58
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