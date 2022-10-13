Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 20 военных. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 13 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 20 защитников Украины, в том числе тех, которых держали в Оленовке.
Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Это 20 историй украинских героев, 14 - воинов ВСУ, 4 бойца ТрО, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС. Есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", - сообщил Ермак.
Освобожденные из плена уже проходят медицинское освидетельствование.
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