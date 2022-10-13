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Новости Агрессия России против Украины
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Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 20 военных. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 13 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 20 защитников Украины, в том числе тех, которых держали в Оленовке.

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Это 20 историй украинских героев, 14 - воинов ВСУ, 4 бойца ТрО, одного нацгвардейца и военнослужащего ВМС. Есть люди, которых россияне содержали в Оленовке, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей", - сообщил Ермак.

Освобожденные из плена уже проходят медицинское освидетельствование.

Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 20 военных 01
Украина провела очередной обмен пленными: домой вернулись 20 военных 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина провела новый обмен пленными: еще 32 воина дома. ФОТОрепортаж

обмен (1367) пленные (2127) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+14
Раніше мертвечука піарили на полонених (не без *****), а зараз піарять дерьмока.
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13.10.2022 16:37
+12
ну і добре. чудово. Вітаю мамусь і татусів, які дочекалися своїх додому. Нарешті вони зможуть виспатися і видихнути
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13.10.2022 16:43
+11
а вам не все рівно? один наш вартує 10 чи 100 їх. це тільки москалі своїх за худобу вважають. блін, позитивна новина, як не крути, і тут гімном намажете
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13.10.2022 16:58
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Раніше мертвечука піарили на полонених (не без *****), а зараз піарять дерьмока.
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13.10.2022 16:37 Ответить
В кремлі методички ті самі лишились)
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13.10.2022 16:50 Ответить
Лучше порадуйся , подрашистник , что ❤️💙💛Герои ВОЗВРАЩАЮТСЯ‼️👏👏👏👏🙏👍👍👍👍👍👍
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13.10.2022 17:08 Ответить
Мабуть каци віддали покалічених які вже не зможуть воювати.
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13.10.2022 16:39 Ответить
Нащастя всі цілі
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13.10.2022 16:43 Ответить
Тільки родичам такого не кажіть.
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13.10.2022 17:04 Ответить
ну і добре. чудово. Вітаю мамусь і татусів, які дочекалися своїх додому. Нарешті вони зможуть виспатися і видихнути
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13.10.2022 16:43 Ответить
кацапосвиней скільки відпустили? Чому мовчать ЗЕгниди?
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13.10.2022 16:49 Ответить
а вам не все рівно? один наш вартує 10 чи 100 їх. це тільки москалі своїх за худобу вважають. блін, позитивна новина, як не крути, і тут гімном намажете
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13.10.2022 16:58 Ответить
Тут питання чи вистачить нам біоматеріалу для визволення усіх наших людей.
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13.10.2022 17:00 Ответить
а ви що зробили щоб тих свиней в загон зібрати? чи може нашим людям в полоні добре? не ******* *************
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13.10.2022 17:52 Ответить
Нет не все равно. Украинцы имеют право знать сколько стоят жизни 20 военнопленных. У всего есть разумная цена, даже если это жизнь героев. К тому же с террористами не торгуются. Что вы будете говорить если вам предложат обменять ВСЕХ военнопленных украинцев на Крым? Это тоже "позитивна новина" или опять "гiмном намажете"? Надо думать не эмоциями и соплями, а то можно остаться с одной Львовской областью благодаря "спасению всех кто попал в плен" Медведчука уже про***ли? А ведь благодаря его информации можно было бы накрыть всю 5 колонну в Украине и спасти не десять а десятки тысяч жизни. Вот такая бл**ь математика.
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14.10.2022 00:36 Ответить
Оце плюще московита, що українці визволяють з полону
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13.10.2022 17:17 Ответить
В російських ЗМІ пишуть що теж 20
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13.10.2022 18:28 Ответить
А як там "Азовці"? Щось затихло. А коли в полон здавали то таку "показуху" влаштували.
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13.10.2022 16:58 Ответить
Кремледрочи уже все на говно изошлись, паблики ихние прям загляденье.
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13.10.2022 17:01 Ответить
Тепер вже дерьмак займається обмінами, от тільки чогось нема довіри до цього типа.
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13.10.2022 17:06 Ответить
Дуже радію за Людей, які нарешті вдома.
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13.10.2022 17:14 Ответить
Дерьмак лично обменял? На своего папашку Борю или на убиенного брата?
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13.10.2022 17:35 Ответить
Єрмак здав, єрмак забрав?
А звільненим здоров'я!
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13.10.2022 18:57 Ответить
 
 