Победа над российским террором заставит Россию думать о мире, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны на фоне утреннего удара по Киеву иранских дронов-камикадзе.

"Продолжается разбор завалов там, где российским террористам удалось попасть. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом". Парень и беременная девушка в шестой месяц беременности. Владимир Путин может записать себе очередное достижение – убил еще одну беременную женщину", – сказал он в понедельник в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о потребностях Украины в средствах ПВО и ПРО, мы говорим о реальных жизни, которые забирают террористы. Нам удается сбивать часть ракет и дронов. Лишь за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских "Шахедов" и несколько крылатых ракет", - отметил он.

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"Но чтобы гарантированно защитить наше небо, нужно больше современных систем ПВО и больше ракет для таких систем. И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война", – заявил Зеленский.

"У России нет шансов на поле боя. И она пытается террором перекрыть свои военные поражения. Зачем ей террор? Чтобы давить – давить на нас, Европу, весь мир", - сказал он.

По его словам, "террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково эффективно, и российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире".

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