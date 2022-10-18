Победа над российским террором заставит Россию думать о мире, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны на фоне утреннего удара по Киеву иранских дронов-камикадзе.
"Продолжается разбор завалов там, где российским террористам удалось попасть. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом". Парень и беременная девушка в шестой месяц беременности. Владимир Путин может записать себе очередное достижение – убил еще одну беременную женщину", – сказал он в понедельник в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы говорим о потребностях Украины в средствах ПВО и ПРО, мы говорим о реальных жизни, которые забирают террористы. Нам удается сбивать часть ракет и дронов. Лишь за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских "Шахедов" и несколько крылатых ракет", - отметил он.
"Но чтобы гарантированно защитить наше небо, нужно больше современных систем ПВО и больше ракет для таких систем. И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война", – заявил Зеленский.
"У России нет шансов на поле боя. И она пытается террором перекрыть свои военные поражения. Зачем ей террор? Чтобы давить – давить на нас, Европу, весь мир", - сказал он.
По его словам, "террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково эффективно, и российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире".
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Саме тому ми зупинили всі ракетні програми, перестали фінансувати ВПК, знайшли надлишки в ЗСУ, які хотіли продати, скорочували армію, а перед повномаштабним вторгненням "перекинули" 50млрд з армії на "велике крадівництво"!
Я щось наплутав?
Сподіваюсь, я вгадав ваш настрій і розважив вас так само, як і ви мене. Дякую.
При таком варианте, Украине уже не важно задумается ли Путин или кто-то другой о мире.
У меня такое впечатление, что задача Зеленского перенаправлять часть ненависти Украинского общества против врага на себя, постоянно городя несусветный бред и чушь.
Росії немає - бо там все вирішує Кремль (путін і його світа)
Білорусії вже немає - бо лукашенко продався і Білоруссю рулить Кремль
За таку Віру і в Ураїні і в ЄС і в США і т д заплатять дорого всі, буде біда страшна, і це не дивно бо за посівною йдуть жнива