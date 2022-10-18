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Победа над российским террором заставит Россию думать о мире, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал предоставить Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны на фоне утреннего удара по Киеву иранских дронов-камикадзе.

"Продолжается разбор завалов там, где российским террористам удалось попасть. В Киеве они убили молодую семью, попав в жилой дом иранским "Шахедом". Парень и беременная девушка в шестой месяц беременности. Владимир Путин может записать себе очередное достижение – убил еще одну беременную женщину", – сказал он в понедельник в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим о потребностях Украины в средствах ПВО и ПРО, мы говорим о реальных жизни, которые забирают террористы. Нам удается сбивать часть ракет и дронов. Лишь за 12 часов с 9 вечера воскресенья удалось уничтожить 37 иранских "Шахедов" и несколько крылатых ракет", - отметил он.

Смотрите: Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

"Но чтобы гарантированно защитить наше небо, нужно больше современных систем ПВО и больше ракет для таких систем. И это не только украинский интерес. Чем меньше террористических возможностей будет у России, тем быстрее закончится и вся эта война", – заявил Зеленский.

"У России нет шансов на поле боя. И она пытается террором перекрыть свои военные поражения. Зачем ей террор? Чтобы давить – давить на нас, Европу, весь мир", - сказал он.

По его словам, "террористы должны быть обезврежены. Это правило действует повсюду одинаково эффективно, и российский террор подействует так же. Когда российские возможности для террора будут обезврежены нашими совместными усилиями с партнерами, России не останется ничего иного, чем думать о мире".

Также читайте: Российское государство ищет в тюрьмах убийц и направляет их в Украину убивать снова, - Зеленский

Зеленский Владимир (20266) россия (95413) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+20
"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше ******** систем ППО і більше ракет для таких систем" Джерело:

Саме тому ми зупинили всі ракетні програми, перестали фінансувати ВПК, знайшли надлишки в ЗСУ, які хотіли продати, скорочували армію, а перед повномаштабним вторгненням "перекинули" 50млрд з армії на "велике крадівництво"!

Я щось наплутав?
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18.10.2022 00:11
+19
А хтось кілька років тому бачив мир в очах *****...
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18.10.2022 00:08
+17
Ну это просто клиника! О каком мире этот иди-т говорит? Террор против Украины будет продолжаться до тех пор, пока существует мордор. Они не остановятся. Победа - это уничтожение мордора, как государства, или его полный развал.

При таком варианте, Украине уже не важно задумается ли Путин или кто-то другой о мире.

У меня такое впечатление, что задача Зеленского перенаправлять часть ненависти Украинского общества против врага на себя, постоянно городя несусветный бред и чушь.
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18.10.2022 00:16
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Правила форума Совет форумчан
В 2017 Арсенал пропонував власний "насамс" зрк дешевий як бубон, на базі своєї серійної р-27 яку виробляв тисячами. Звісно нікому цікавим те діло не було.
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18.10.2022 00:05 Ответить
Просити він вміє. А за міни когось посадять?
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18.10.2022 00:08 Ответить
Міни була його ініціатива.
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18.10.2022 07:43 Ответить
А хтось кілька років тому бачив мир в очах *****...
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18.10.2022 00:08 Ответить
"Але щоб гарантовано захистити наше небо, потрібно більше ******** систем ППО і більше ракет для таких систем" Джерело:

Саме тому ми зупинили всі ракетні програми, перестали фінансувати ВПК, знайшли надлишки в ЗСУ, які хотіли продати, скорочували армію, а перед повномаштабним вторгненням "перекинули" 50млрд з армії на "велике крадівництво"!

Я щось наплутав?
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18.10.2022 00:11 Ответить
Зебіли(73%) постарались.
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18.10.2022 01:36 Ответить
"Наше все" забезпечить мир у Всесвіті, скасує вплив "чорних дір", відкриє третій полюс магнітного поля, затушить Сонце і розпалить Юпітер, колонізує Тау Кита, анулює своїм указом всі закони фізики, а наступним введе нові, гіпотенуза стане коротшою за катет, а час буде плинути в залежності від настрою!

Сподіваюсь, я вгадав ваш настрій і розважив вас так само, як і ви мене. Дякую.
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18.10.2022 00:27 Ответить
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18.10.2022 00:58 Ответить
Ну это просто клиника! О каком мире этот иди-т говорит? Террор против Украины будет продолжаться до тех пор, пока существует мордор. Они не остановятся. Победа - это уничтожение мордора, как государства, или его полный развал.

При таком варианте, Украине уже не важно задумается ли Путин или кто-то другой о мире.

У меня такое впечатление, что задача Зеленского перенаправлять часть ненависти Украинского общества против врага на себя, постоянно городя несусветный бред и чушь.
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18.10.2022 00:16 Ответить
Це не клініка, це просто Віра, Вони Вірять в щось, чого вже нема, Їх мозок просто не сприймає що

Росії немає - бо там все вирішує Кремль (путін і його світа)
Білорусії вже немає - бо лукашенко продався і Білоруссю рулить Кремль

За таку Віру і в Ураїні і в ЄС і в США і т д заплатять дорого всі, буде біда страшна, і це не дивно бо за посівною йдуть жнива
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18.10.2022 01:24 Ответить
Щось згадався бургомістр із фільму "Вбити дракона": "Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред. Эротомания."
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18.10.2022 00:23 Ответить
лев знайшов собі хоч щось : "сводка інформ бюро...
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18.10.2022 00:31 Ответить
Якби не це зелене ЧМО! То ніхто би не дійшов до ЗАЕС, бо ніхто би не розмінував Чонгар. Порох продовжував би озброювать Армію нашими розробками і не тра було б клянчити по всіх усюдах і куди пулять не тра було би ні в кого дозволу питать. А може й зовсім не було б війни.
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18.10.2022 00:56 Ответить
Якась скринька, генеруюча випадкові заяви на тему.
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18.10.2022 01:07 Ответить
Дурне блть, після нашої перемоги росія не буде думати взагалі ні про що. Бо трупи не думають!
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18.10.2022 01:13 Ответить
Знову щось курнув чи понюхав, хоче миру з маньяком. Може тебе в одну камеру з ним посадити,будешь йому в очи дивитися , як тебе ще очі не повилазили бачити в мир в очах вбивці сотен тисяч людей?!
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18.10.2022 01:27 Ответить
Наркотики тебя погубят,шмаркля!
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18.10.2022 09:54 Ответить
Хто про що, а вшивий за баню.
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18.10.2022 04:39 Ответить
что они там пьют и нюхают? ВСУ решает всё... а после победы будет еще одна победа - окончательная...
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18.10.2022 06:58 Ответить
Зрадники говорять більш усіх за перемогу!
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18.10.2022 07:40 Ответить
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18.10.2022 08:17 Ответить
Знов загундосив про мир з кремлівським вбивцею.
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18.10.2022 08:21 Ответить
шашличник
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18.10.2022 09:01 Ответить
Воно вже перемогло!!!!
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18.10.2022 09:10 Ответить
"Закликатель",де наше ППО?
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18.10.2022 09:11 Ответить
коли рашистський терорист стягував війска і техніку кругом України і американські друзі мені говорили, що рашистський терорист буде нападати і потрібно копати траншеї, я підготовлював дорожню інфраструктуру для швидкої рашистської терористичної діяльності в Україні і розміновував Південь України , підготовляючи все згідно оманської проплати
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18.10.2022 09:52 Ответить
Президент, треба мовчки лупити по їх енергетичним об*єктам а не робити заяви. Тільки- "клин клином..." і по-іншому не вийде.
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18.10.2022 12:10 Ответить
 
 