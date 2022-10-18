Король Чарльз III зустрівся з українськими біженцями

Під час візиту до Шотландії король Великої Британії Чарльз III зустрівся з сім’ями біженців з України, Афганістану та Сирії, які живуть у місті Абердин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

В Абердині мешкають близько 1000 українських біженців. Під час прийому в міській раді король почув особисті розповіді сімей про їхню евакуацію, прибуття до Абердина та про деякі проблеми, з якими вони зіткнулися.

34-річна мешканка Києва Ірина Скворцова назвала зустріч з королем великою честю.

Колишня туроператорка втекла з Києва після російського вторгнення і зараз працює в пункті тимчасового розміщення біженців, який надає їм житло в надзвичайних ситуаціях.

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"Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок. Можливо, мої навички з попередньої роботи та досвід можуть бути корисними. Я хочу зробити щось хороше", - сказала вона.