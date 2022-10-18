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Король Чарльз III зустрівся з українськими біженцями

чарльз

Під час візиту до Шотландії король Великої Британії Чарльз III зустрівся з сім’ями біженців з України, Афганістану та Сирії, які живуть у місті Абердин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

В Абердині мешкають близько 1000 українських біженців. Під час прийому в міській раді король почув особисті розповіді сімей про їхню евакуацію, прибуття до Абердина та про деякі проблеми, з якими вони зіткнулися.

34-річна мешканка Києва Ірина Скворцова назвала зустріч з королем великою честю.

Колишня туроператорка втекла з Києва після російського вторгнення і зараз працює в пункті тимчасового розміщення біженців, який надає їм житло в надзвичайних ситуаціях.

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"Я хотіла б присвятити себе допомозі, тому що я можу зробити свій внесок. Можливо, мої навички з попередньої роботи та досвід можуть бути корисними. Я хочу зробити щось хороше", - сказала вона.

Автор: 

біженці (1863) Велика Британія (5563) Шотландія (52) Чарльз III (21)


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😂😂😂😂😂 біженка із Києва
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18.10.2022 15:44 Відповісти
Втекла тоді, коли в Київ уже проривались ворожі танки. Не вернулась і правильно робить. Вчорашня гибель вагітної жінки в себе в квартирі у Києві, тому доказ.
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18.10.2022 16:04 Відповісти
А що робити переважній більшості киян ,теж тікати ? Так в нас немає стільки коштів ,як в тієї панянки .
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18.10.2022 17:55 Відповісти
God save the King!
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18.10.2022 16:41 Відповісти
 
 