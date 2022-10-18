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Націоналізація російських активів розпочнеться до кінця року, - Арахамія

арахамія

Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів Верховна Рада ухвалить до кінця року.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я гадаю, що в частині активів, якими володіють держава (Росія. - Ред.) і великі олігархи, рішення буде ухвалено до нового року. А ось щодо дрібних активів, які перебувають у власності російських громадян, напевно, у першому кварталі наступного року", - сказав Арахамія.

Голова фракції розповів, що наразі триває підготовка великого пакета законопроєктів.

"Тут є об'єктивні ризики, що потім у разі оспорювання наших дій можна програти в міжнародних судах. Це стосується багатьох активів, структурування власності яких було в таких юрисдикціях, як Лондон чи Кіпр. І ми хотіли б за цими активами мати трохи більше гарантій. Щоб не вийшло так, що ми наразі швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Тому ми працюємо над концептом законів, які будуть за всіма цими юрисдикціями однакові", - розповів народний депутат.

Також читайте: Рада збирається націоналізувати понад 900 об’єктів, що належать РФ

За його словами, під час розробки законопроєктів враховуються особливості законодавства країн, де ці активи заарештовані і де будуть ухвалені відповідні закони.

"Необхідно, щоб ми приблизно в однаковому концепті рухалися", - наголосив Арахамія.

Автор: 

націоналізація (382) росія (65002) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+28
Ще не всі дружбани, бізнес-партнери єрмака, арахамії, зеленського встигли переоформити свої бізнеси на брата-свата?
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18.10.2022 16:01
+19
Але конфісковувати не поспішають. Зате в бік Заходу постійно кидають пред'яви, щоб там конфіскували активи рашистів і передали Бєніним шісткам.
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18.10.2022 16:07
+15
Корупційне чмо бидляче сцить нам прямо межі очі.
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18.10.2022 16:03
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оце він гальмо
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18.10.2022 16:00 Відповісти
потрібен був час щоб майно спонсора-маланця-абрамки сховати...
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18.10.2022 19:13 Відповісти
Ще не всі дружбани, бізнес-партнери єрмака, арахамії, зеленського встигли переоформити свої бізнеси на брата-свата?
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18.10.2022 16:01 Відповісти
Всё самое сладкое скорее всего уже переоформили, не зря же тянули время, остался видимо один неликвид, как у Медведчука, вагоны-рестораны, побрякушки, "картины" никому не нужные
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18.10.2022 16:04 Відповісти
Але конфісковувати не поспішають. Зате в бік Заходу постійно кидають пред'яви, щоб там конфіскували активи рашистів і передали Бєніним шісткам.
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18.10.2022 16:07 Відповісти
До грудня підберуть, а там...
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18.10.2022 21:50 Відповісти
ще не сторгувалися з рашистами?
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18.10.2022 16:02 Відповісти
було замало часу..
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18.10.2022 16:35 Відповісти
Корупційне чмо бидляче сцить нам прямо межі очі.
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18.10.2022 16:03 Відповісти
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18.10.2022 16:17 Відповісти
Оформлювати навіть слушні і дотепні думки у мову окупанта - це, як мінімум, несмак і меншовартість.
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18.10.2022 21:05 Відповісти
Какой позов, капуцин? Война на улице..
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18.10.2022 16:05 Відповісти
а до того часу це чмо дасть можливість ці активи вивести-0 що взагалі відбувається в цій владі?
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18.10.2022 16:05 Відповісти
це мало відбутися 25.02.2022
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18.10.2022 16:10 Відповісти
Як тільки говорить щось це непорозуміння ,чекай що все буде навпаки.
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18.10.2022 16:12 Відповісти
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18.10.2022 16:14 Відповісти
Не українська ця влада, люди "какая разница" прийшли грабувати бюджет, а тут війна... Ну а ЗЕ знову збрехав, нікому він нічого не винен.
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Арахамія закрий вже рота! На Кавказі з хто б з тобою взагалі говорив би. Таких як ти сотні кожен день народжуються по містах на єврейських колонках.
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Арахамія і активи це два несумісні поняття, які ні в якому разі неможна об'єднувати
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18.10.2022 16:16 Відповісти
Ага, майже все вже переподілили, а крихти подадуть як націоналізацію ворожого майна.
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18.10.2022 16:17 Відповісти
І знову зелена мартишка заговорила… І знову виказала зЕлену суть своєї партії - сприяння рашистській нечисті!
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18.10.2022 16:18 Відповісти
А як вони будуть визначать хто є олігархом? Знов через Данілова?
Ну і звісно: Абрамович - нє алігарх!
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18.10.2022 16:30 Відповісти
для ЗЕленої антиукраїнської мерзоти бабло їхніх москальських партнерів завжди важливіше і цінніше, ніж життя українських громадян та військових.
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18.10.2022 16:32 Відповісти
Вмрити цьому чмошнику - себе не поважати..
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18.10.2022 16:34 Відповісти
1. А що так можна було??? ТА? А вони не знали.
2. Поки не получили п.зди від США взагалі не шивилились. УРОДИ
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18.10.2022 16:36 Відповісти
не добрый знак ((( абрахамия слез с акации и начал варнякать издалека заходя на тему мирных переговоров ((.
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18.10.2022 16:37 Відповісти
Не понял - они сами у себя свои активы будут забирать в пользу Украины?
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18.10.2022 16:39 Відповісти
Война - войной , а Украину грабить хочется всегда , сколько Арахамию не корми, а он все равно наровит стащить побольше, нет это не бизнес на крови, а инвестиции и будет украинцам счастье с лопатой и тряпкой в руках і таким собі поважним паном як Арахамії ну куди ж без них деж можна знайти порядних людей для рерівництва державою їх серед українців просто немає тільки такі як Арахамії вони навдь військову одежу носять мабуть у відпусті тільки з окопів.
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18.10.2022 16:40 Відповісти
А хто, цей "запасний" українець?
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18.10.2022 16:44 Відповісти
заходить кіт в льох ті каже мишам - хазяйка сказала виловити всіх мишей, тож, десь так до кінця року я почну...
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18.10.2022 16:44 Відповісти
Чарівне слово "активи" активізує це небрите створіння, як віагра статевий орган.
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18.10.2022 16:58 Відповісти
Стесняюсь спросить,а когда кубышку...ммм...этого перонажа,национализируют?Или там всё "нажитое непосильным трудом"?Меня терзают смутные сомненья....
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18.10.2022 17:18 Відповісти
Через 10 місяців після початку війни, гадаю вже мало що буде конфісковано.
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18.10.2022 18:34 Відповісти
мохнорила Агрохімія-Хламідія контролюватиме процес,як завжди? де пахне грошима,Зе завжди залучає мохнорилу сухумську Агрохімію....👹
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18.10.2022 18:34 Відповісти
чмо арахамия
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18.10.2022 20:51 Відповісти
До кінця року залишиться дірка від бублика...
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18.10.2022 20:53 Відповісти
Якого саме??? Задовбала ЗЕ-шобла гальмонута...
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18.10.2022 21:00 Відповісти
 
 