Націоналізація російських активів розпочнеться до кінця року, - Арахамія

Рішення про націоналізацію російських державних активів та великих олігархів Верховна Рада ухвалить до кінця року.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я гадаю, що в частині активів, якими володіють держава (Росія. - Ред.) і великі олігархи, рішення буде ухвалено до нового року. А ось щодо дрібних активів, які перебувають у власності російських громадян, напевно, у першому кварталі наступного року", - сказав Арахамія.

Голова фракції розповів, що наразі триває підготовка великого пакета законопроєктів.

"Тут є об'єктивні ризики, що потім у разі оспорювання наших дій можна програти в міжнародних судах. Це стосується багатьох активів, структурування власності яких було в таких юрисдикціях, як Лондон чи Кіпр. І ми хотіли б за цими активами мати трохи більше гарантій. Щоб не вийшло так, що ми наразі швидко все націоналізуємо, а потім отримаємо купу штрафів та позовів. Тому ми працюємо над концептом законів, які будуть за всіма цими юрисдикціями однакові", - розповів народний депутат.

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За його словами, під час розробки законопроєктів враховуються особливості законодавства країн, де ці активи заарештовані і де будуть ухвалені відповідні закони.

"Необхідно, щоб ми приблизно в однаковому концепті рухалися", - наголосив Арахамія.