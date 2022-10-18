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Глава МЗС Греції Дендіас відвідає Київ

дендіас

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас вирушає до Києва, де, як очікується, проведе зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою та іншими високопосадовцями.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Греції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Цей візит стане третім візитом міністра закордонних справ Греції в Україну після російського вторгнення, оскільки він вже двічі побував в Одесі.

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"Очікується, що під час візиту міністр закордонних справ повторить меседж про те, що Греція виступає за територіальну цілісність і суверенітет усіх держав, а також засуджує ревізіонізм, звідки б і яким би чином він не походив" - йдеться у повідомленні.

Також очікується, що він згадає про ініціативи Греції на підтримку уряду та народу України як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

З міркувань безпеки в МЗС Греції поки не розголошують деталі програми візиту міністра.

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візит (1577) Греція (599) дипломатія (711)


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18.10.2022 16:44 Відповісти
Який Київ? Хай Ірпінь або Бучу відвідають...
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18.10.2022 16:45 Відповісти
 
 