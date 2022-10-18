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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За добу Росія 26 разів обстріляла сім регіонів України

дснс

Протягом доби було зафіксовано 26 обстрілів російськими військами семи регіонів України. Ракетних ударів зазнали Київ, Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області. Дрони-камікадзе Росія використала в Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій областях

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, інформує Цензор.НЕТ

"Внаслідок цих терактів з боку РФ загинуло 5 осіб і я маю на увазі цю добу поранено теж 5. Пошкоджено 14 об’єктів, з них 5 об’єктів енергетичної інфраструктури, навчальні заклади, складські приміщення, та інші об’єкти як АЗС сквери та інші громад заклади", — сказав Хорунжий.

Також Росія завдала удару по Житомирщині. Донеччина постійно перебуває під обстрілами. Ворог обстріляв критичну інфраструктуру в Кураховому. Місто без води й світла.

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Автор: 

обстріл (28303) росія (65002) Україна (5874) ДСНС (5093)


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Житомирянин✙



По таджику в кожне російське село, по Ейську в кожне місто. Кожен, ****, божий день !
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18.10.2022 17:12 Відповісти
 
 