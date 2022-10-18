Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві. ФОТОрепортаж
Ранок вівторка 18 жовтня розпочався з повторних обстрілів у Києві. Є влучання в інфраструктурні об’єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих та одного трамованого, якому допомогу надали на місці. Вогнеборці ліквідували 2 осередки пожеж.
Рятувальники проводять розбір завалів та пошук людей під ними.
Від ДСНС на місці залучено працює 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 123 чоловіки особового складу.
Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.
Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.
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А тепер ви пропонуєте ракетами великої дальності, замість штабів, складів с ************, військових аеродромів бити по інфраструктурі? Чим це нашому фронту допоможе?
Можна хоч рівняти в крихту їхні міста, вони як стадо овець будут мовчати, а їхньому керівництву все одно скільки цивільних буде сидіти без світла. Тим більше, що купа людей там і так не знає що такі блага як каналізація взагалі існує... Раціональніше треба бути, а не піддаватися емоціям...