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Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві. ФОТОрепортаж

Ранок вівторка 18 жовтня розпочався з повторних обстрілів у Києві. Є влучання в інфраструктурні об’єкти. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За попередньою інформацією, відомо про двох загиблих та одного трамованого, якому допомогу надали на місці. Вогнеборці ліквідували 2 осередки пожеж.

Рятувальники проводять розбір завалів та пошук людей під ними.

Від ДСНС на місці залучено працює 30 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 123 чоловіки особового складу.

Також читайте: Внаслідок сьогоднішніх ударів по енергетичній інфраструктурі Києва двоє людей загинуло, 1 - поранено, - Офіс генпрокурора

Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 01
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 02
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 03
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 04
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 05
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 06
Ліквідація наслідків ворожих обстрілів у Києві 07

Раніше повідомлялось, що зранку 18 жовтня зафіксовано 3 прильоти у Києві. Вражено об'єкт енергозабезпечення.За даними СБУ, обстріляно ТЕЦ у одному зі спальних районів Києва. Розпочато кримінальне провадження.

Крім того, окупанти зранку 18 жовтня атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Житомирі.

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) енергетика (2594) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+35
подяка МНС України за титанічну працю!
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18.10.2022 13:50
+18
ТЕЦ ЗА ТЕЦ
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18.10.2022 13:50
+17
Це наша надія на МНС і ВСУ, ці роблять реальну роботу а не відосики.
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18.10.2022 13:59
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ТЕЦ ЗА ТЕЦ
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18.10.2022 13:50 Відповісти
Мозирський НПЗ за ТЕЦ
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18.10.2022 13:57 Відповісти
Шановний, перестаньте мислити москальськими шаблонами. Чим обстановці на фронті допоможе обстріл інфраструктури Рашки? Ну ось минулого понеділка рашисти викинули майже пів мільярда в доларовому еквіваленті на обстріл Києва. Це якось допомогло їхнім військам? В короткочасній чи довгочасній перспективі?

А тепер ви пропонуєте ракетами великої дальності, замість штабів, складів с ************, військових аеродромів бити по інфраструктурі? Чим це нашому фронту допоможе?

Можна хоч рівняти в крихту їхні міста, вони як стадо овець будут мовчати, а їхньому керівництву все одно скільки цивільних буде сидіти без світла. Тим більше, що купа людей там і так не знає що такі блага як каналізація взагалі існує... Раціональніше треба бути, а не піддаватися емоціям...
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18.10.2022 14:40 Відповісти
подяка МНС України за титанічну працю!
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18.10.2022 13:50 Відповісти
Це наша надія на МНС і ВСУ, ці роблять реальну роботу а не відосики.
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18.10.2022 13:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A6-6 Київська ТЕЦ-6
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18.10.2022 13:54 Відповісти
Вистоїмо ,переможемо та помстимося.
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18.10.2022 14:05 Відповісти
100%, а то захищають голову рашинського п....бола пушкіна ще й висувають обвинувачення
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18.10.2022 14:13 Відповісти
Зелених підарасів з ОП на розбір завалів ! Захід і волонтери допомагають армії , а ці дармоїди навіщо потрібні ? Тільки для того щоб красти у нещасних біженців гуманітарку ?
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18.10.2022 14:12 Відповісти
ну и работа у ДСНС ещё та! Спасибо большое Вам!
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18.10.2022 14:22 Відповісти
Росія продовжує терористичні атаки. І буде продовжувати. А що ми? А нічого. В тому то і справа, що найкраща відповідь на терористичні дії - це ніякої нової відповіді, ніякої нової дії. Окрім, звісно, заходів, по мінімізації шкоди від майбутніх терактів. Україна має продовжувати війну так само, як вела її до цього. Бо це і призвело до відчаю Путіна, після якого він вдався до тероризму. А значить ми все робимо правильно", - пише інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук!! а я думаю,що це за Фурса така,яка нахабно лізе з екранів,моніторів, в Ютуб тощо,в цієї Фурси,як у поважного аналітика беруть інтерв"ю журнашлюхи з Зеленого марафону....а це один із пропагандонів ОПУ,типу Жданова,Поворознюка,Люсі.... Тобто на думку Єрмака і Ко, опір ЗСУ дуже призводить до відчаю Путіна...
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18.10.2022 14:55 Відповісти
 
 