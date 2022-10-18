Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве. ФОТОрепортаж

Утро вторника 18 октября началось с повторных обстрелов в Киеве. Есть попадание в инфраструктурные объекты. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительной информации, известно о двух погибших и одном трамированном, которому помощь оказали на месте. Пожарные ликвидировали 2 очага пожаров.

Спасатели производят разбор завалов и поиск людей под ними.

От ГСЧС на месте работает 30 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 123 человека личного состава.

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Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.