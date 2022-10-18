Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве. ФОТОрепортаж
Утро вторника 18 октября началось с повторных обстрелов в Киеве. Есть попадание в инфраструктурные объекты. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По предварительной информации, известно о двух погибших и одном трамированном, которому помощь оказали на месте. Пожарные ликвидировали 2 очага пожаров.
Спасатели производят разбор завалов и поиск людей под ними.
От ГСЧС на месте работает 30 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 123 человека личного состава.
Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.
Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.
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А тепер ви пропонуєте ракетами великої дальності, замість штабів, складів с ************, військових аеродромів бити по інфраструктурі? Чим це нашому фронту допоможе?
Можна хоч рівняти в крихту їхні міста, вони як стадо овець будут мовчати, а їхньому керівництву все одно скільки цивільних буде сидіти без світла. Тим більше, що купа людей там і так не знає що такі блага як каналізація взагалі існує... Раціональніше треба бути, а не піддаватися емоціям...