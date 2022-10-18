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Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве. ФОТОрепортаж

Утро вторника 18 октября началось с повторных обстрелов в Киеве. Есть попадание в инфраструктурные объекты. Спасатели ликвидируют последствия обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По предварительной информации, известно о двух погибших и одном трамированном, которому помощь оказали на месте. Пожарные ликвидировали 2 очага пожаров.

Спасатели производят разбор завалов и поиск людей под ними.

От ГСЧС на месте работает 30 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 123 человека личного состава.

Читайте: В результате сегодняшних ударов по энергетической инфраструктуре Киева два человека погибли, 1 - ранен, - Офис генпрокурора

Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 01
Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 02
Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 03
Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 04
Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 05
Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 06
Ликвидация последствий вражеских обстрелов в Киеве 07

Ранее сообщалось, что утром 18 октября зафиксировано 3 прилета в Киеве. Поражен объект энергообеспечения. По данным СБУ, обстрелян ТЭЦ в одном из спальных районов Киева. Начато уголовное производство.

Кроме того, оккупанты утром 18 октября атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Житомире.

Киев (25521) обстрел (27151) энергетика (2560) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+35
подяка МНС України за титанічну працю!
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18.10.2022 13:50
+18
ТЕЦ ЗА ТЕЦ
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18.10.2022 13:50
+17
Це наша надія на МНС і ВСУ, ці роблять реальну роботу а не відосики.
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18.10.2022 13:59
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ТЕЦ ЗА ТЕЦ
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18.10.2022 13:50 Ответить
Мозирський НПЗ за ТЕЦ
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18.10.2022 13:57 Ответить
Шановний, перестаньте мислити москальськими шаблонами. Чим обстановці на фронті допоможе обстріл інфраструктури Рашки? Ну ось минулого понеділка рашисти викинули майже пів мільярда в доларовому еквіваленті на обстріл Києва. Це якось допомогло їхнім військам? В короткочасній чи довгочасній перспективі?

А тепер ви пропонуєте ракетами великої дальності, замість штабів, складів с ************, військових аеродромів бити по інфраструктурі? Чим це нашому фронту допоможе?

Можна хоч рівняти в крихту їхні міста, вони як стадо овець будут мовчати, а їхньому керівництву все одно скільки цивільних буде сидіти без світла. Тим більше, що купа людей там і так не знає що такі блага як каналізація взагалі існує... Раціональніше треба бути, а не піддаватися емоціям...
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18.10.2022 14:40 Ответить
подяка МНС України за титанічну працю!
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18.10.2022 13:50 Ответить
Це наша надія на МНС і ВСУ, ці роблять реальну роботу а не відосики.
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18.10.2022 13:59 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A6-6 Київська ТЕЦ-6
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18.10.2022 13:54 Ответить
Вистоїмо ,переможемо та помстимося.
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18.10.2022 14:05 Ответить
100%, а то захищають голову рашинського п....бола пушкіна ще й висувають обвинувачення
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18.10.2022 14:13 Ответить
Зелених підарасів з ОП на розбір завалів ! Захід і волонтери допомагають армії , а ці дармоїди навіщо потрібні ? Тільки для того щоб красти у нещасних біженців гуманітарку ?
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18.10.2022 14:12 Ответить
ну и работа у ДСНС ещё та! Спасибо большое Вам!
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18.10.2022 14:22 Ответить
Росія продовжує терористичні атаки. І буде продовжувати. А що ми? А нічого. В тому то і справа, що найкраща відповідь на терористичні дії - це ніякої нової відповіді, ніякої нової дії. Окрім, звісно, заходів, по мінімізації шкоди від майбутніх терактів. Україна має продовжувати війну так само, як вела її до цього. Бо це і призвело до відчаю Путіна, після якого він вдався до тероризму. А значить ми все робимо правильно", - пише інвестиційний банкір Сергій Фурса на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук!! а я думаю,що це за Фурса така,яка нахабно лізе з екранів,моніторів, в Ютуб тощо,в цієї Фурси,як у поважного аналітика беруть інтерв"ю журнашлюхи з Зеленого марафону....а це один із пропагандонів ОПУ,типу Жданова,Поворознюка,Люсі.... Тобто на думку Єрмака і Ко, опір ЗСУ дуже призводить до відчаю Путіна...
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18.10.2022 14:55 Ответить
 
 