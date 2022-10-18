Туреччина хоче продовжити зернову угоду на пів року чи рік
Туреччина вважає за доцільне продовжити угоду про вивезення зерна з України на пів року або рік. В Анкарі повідомили, що йдуть переговори
Про це речник та радник президента Туреччини Ібрагім Калин сказав в інтерв’ю телеканалу A Haber, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми хочемо, щоб договір на відвантаження зерна був продовжений на три, шість місяців або один рік... Це може бути 3 місяці, може бути 6 місяців. Нічого не можу про це сказати. На нашу думку, краще було б продовжити його на 6 місяців або 1 рік", - сказав Калин.
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Орест Крук
показати весь коментар18.10.2022 17:36 Відповісти Мені подобається 2
Vladyslav Novikov
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Светлана Круп
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Alex Sav #513490
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Гоша Фантомас #478094
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