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Туреччина хоче продовжити зернову угоду на пів року чи рік

зерно,африка

Туреччина вважає за доцільне продовжити угоду про вивезення зерна з України на пів року або рік. В Анкарі повідомили, що йдуть переговори

Про це речник та радник президента Туреччини Ібрагім Калин сказав в інтерв’ю телеканалу A Haber, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми хочемо, щоб договір на відвантаження зерна був продовжений на три, шість місяців або один рік... Це може бути 3 місяці, може бути 6 місяців. Нічого не можу про це сказати. На нашу думку, краще було б продовжити його на 6 місяців або 1 рік", - сказав Калин.

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Автор: 

зерно (3118) корабель (1612) угода (640) Туреччина (3494)


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Жодному слову віри бусурманам.
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18.10.2022 17:36 Відповісти
Прежде чем "хотеть", надо что-то предложить, например 100 Bayraktar или Akinci, а затем "хотеть".
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18.10.2022 17:36 Відповісти
Або хоч нагнути ***** на припинення террору. Яка може бути угода, коли осбтрілюють нашу країну?
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18.10.2022 17:57 Відповісти
а турки іран кормитимуть...
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18.10.2022 17:44 Відповісти
30% зеоно*трейдерів* тільки на папері та не платять жодних податків, та 50% *трейдерів* взагалі не здають валюту в нацбанк з тих угод... зешобла банкує
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18.10.2022 19:07 Відповісти
 
 