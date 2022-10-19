Ми вітаємо рішення Маска продовжити фінансування Starlink для України, - Держдеп США

Держдепартамент США позитивно оцінив рішення засновника компанії SpaceX Ілона Маска відкликати запит з Пентагону щодо фінансування супутникового інтернету Starlink та забезпечити його своїми силами.

Про це повідомила помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як ми бачимо, Starlink грає важливу роль для України, бо забезпечує доступ до інтернету",- зазначила вона.

У цьому зв’язку представниця Держдепу підкреслила: "Ми, звісно, вітаємо коментарі Ілона Маска про те, що SpaceX готова надалі фінансувати надання (послуг – ред.) Starlink Україні".

Нагадаємо, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

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