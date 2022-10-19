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Ми вітаємо рішення Маска продовжити фінансування Starlink для України, - Держдеп США

starlink,старлінк

Держдепартамент США позитивно оцінив рішення засновника компанії SpaceX Ілона Маска відкликати запит з Пентагону щодо фінансування супутникового інтернету Starlink та забезпечити його своїми силами.

Про це повідомила помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Як ми бачимо, Starlink грає важливу роль для України, бо забезпечує доступ до інтернету",- зазначила вона.

У цьому зв’язку представниця Держдепу підкреслила: "Ми, звісно, вітаємо коментарі Ілона Маска про те, що SpaceX готова надалі фінансувати надання (послуг – ред.) Starlink Україні".

Нагадаємо, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Читайте на "Цензор.НЕТ": SpaceX відкликала запит до Пентагону про фінансування Starlink в Україні, - Маск

Автор: 

Держдепартамент США (1619) Маск Ілон (641) Starlink (264)


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Топ коментарі
+10
Ілону Маску зробили прєдложеніє,від якого він не зміг відказатися!
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19.10.2022 02:05
+9
а Ви гадаєте, що у випадку укладання контракту з приватним підприємцем уряд США в особі відповідних бюро та управлінь не збирають усю необхідну та достатню інформацію про цього підприємця?

мабуть, йому показали якусь невеличку частку зібраних матеріалів - і цього виявилося цілком достатньо для приборкання жадібності - в ім'я загальнолюдських моральних цінностей )
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19.10.2022 02:14
+9
Стара політична акція піару, ще з часів Римської імперії - з початку зроби щось погане, а потім поверни все назад і триумф твій!
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19.10.2022 02:28
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Армия США разберётся с тыквой )

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19.10.2022 02:04 Відповісти
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19.10.2022 02:06 Відповісти
Ілону Маску зробили прєдложеніє,від якого він не зміг відказатися!
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19.10.2022 02:05 Відповісти
а Ви гадаєте, що у випадку укладання контракту з приватним підприємцем уряд США в особі відповідних бюро та управлінь не збирають усю необхідну та достатню інформацію про цього підприємця?

мабуть, йому показали якусь невеличку частку зібраних матеріалів - і цього виявилося цілком достатньо для приборкання жадібності - в ім'я загальнолюдських моральних цінностей )
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19.10.2022 02:14 Відповісти
Це не зупинило його, щоб вчергове знову не насрати в твітері про Крим та апокаліпсис.
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19.10.2022 03:14 Відповісти
Ну это святое для Маска. Скоро нанётся вторая серия- про Тайвань.
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19.10.2022 04:03 Відповісти
Якби була така інформація, то не було б контрактів. Скоріше за все навпаки пообіцяли новий контракт))
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19.10.2022 13:30 Відповісти
З ним просто ввічливо поговорили джентльмени з податкової служби США...
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19.10.2022 06:34 Відповісти
В Пентагоні чітко запитали:
- Скока, скока?! А ти нє оху..л?
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19.10.2022 07:08 Відповісти
- How much, how much?! Are you ******?
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19.10.2022 08:10 Відповісти
Только еще скотчем закройте Илоне Венерской рот, чтобы она не делала больше никаких антиукраинских заявлений..
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19.10.2022 02:07 Відповісти
Мы тоже

вітаємо рішення Маска продовжити фінансування Starlink для України,
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19.10.2022 02:10 Відповісти
попри те, що рішення далося Маскові не легко )
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19.10.2022 02:16 Відповісти
І треба оно було бурю в келиху гойдати?
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19.10.2022 02:11 Відповісти
він хтів перевірити на вошивість тих, із ким не вартувало буцатися
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19.10.2022 02:19 Відповісти
Стара політична акція піару, ще з часів Римської імперії - з початку зроби щось погане, а потім поверни все назад і триумф твій!
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19.10.2022 02:28 Відповісти
Сенат або цезари відбирали права та прівілеї з колоній рішуче та гучно.
А повертали тихенько та без розголосу.
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19.10.2022 02:49 Відповісти
God Starlink be with us... if the devil is with them
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19.10.2022 02:51 Відповісти
неужели Илон Маск взял на работу толкового советника по политическим вопросам?
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19.10.2022 02:54 Відповісти
Сходив до церкви бізнесу... в податкову))
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19.10.2022 03:02 Відповісти
ни фига подобного - опять свою шарманку завел про "интересы рассеи" и "ядерную вайну"
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19.10.2022 03:02 Відповісти
это еще раз подтверждает тот факт, что талантливые люди не всегда бывают умными.
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19.10.2022 03:37 Відповісти
Маск дал ***** своей Наташе - приятное с полезным.
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19.10.2022 06:40 Відповісти
маск не глупый он просто косит под такого - не за дешево конечно, тут целая когорта из мильенщиков юродивых нарисовалась - "гуляют на последние кацапские миллиарды"
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19.10.2022 11:51 Відповісти
Ми вже обломали роги за довгий язик і генсеку ООН, і Папі, і Червоному Хресту, і Гавнесті Інтернешнл, а вилікуваних президентів та прем'єрів навіть важко порахувати. Маск як дитина, єй-богу.
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19.10.2022 03:10 Відповісти
Так Україна - колискА усій індоєвропейській цівілізіціі . а маму треба слухатись

‼️‼️‼️ АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ, НЕЗНАНИЕ КОТОРОЙ ПРИВЕЛО РОССИЮ К КРАХУ. Лекция историка Александра Палия. Часть 2

https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
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19.10.2022 04:49 Відповісти
Незалежно від закладеного вмісту, нав'язування українцям мови окупанта - це, як мінімум, несмак і меншовартість.
А політолог Палій - знатна дрібна хвойда, що залюбки підлизує будь-якій владі, починаючи з партії регіонів.
Щоб ознойомитися з історією України, є безліч достойних україномовних джерел.
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19.10.2022 14:19 Відповісти
В Україні ціх хвойд - як в Бразилії диких обезьян

А Палий історію розказує всьому світу ПРО ВЕЛИЧ УКРАЇНИ . Вам це явно не до вподоби .
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19.10.2022 18:01 Відповісти
Хіба весь світ говорить свинособачою? Вмикання дурника не лікує від меншовартості, патріотко мови окупанта.
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19.10.2022 23:52 Відповісти
Кацапе, стули пельку.
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20.10.2022 04:01 Відповісти
Не плач, фанатко свинособачого рюзькєміра - пуйло тебе врятує. ))
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20.10.2022 14:52 Відповісти
Помірялись між собою. У Держдепа виявився більшим. Або Маску ще якісь печеньки пообіцяли. В будь-якому випадку для Маска ми лише об'єкт для торгів. Ну що, ж дякуємо за старлінки, але без зайвих реверансів. Зараз головне, перемога!
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19.10.2022 03:15 Відповісти
Ой,да ладно. Меценат и филаньроп-этотне про Маска. Просто пришли люди ...пояснили...кое-что показали из документации...может ещё что-то и забашляли.
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19.10.2022 03:18 Відповісти
Скоріше за все пентагон і буде оплачувати starlink але договорились це не афіширувати і платити таемно так як не кошерно коли таку коммерційну компанію як spaceX оплачуе військове керівнитство держави але для України в любому вигляді це добра новина
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19.10.2022 03:19 Відповісти
Та ладно, старый, я знал, шо ты не буратина
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19.10.2022 03:43 Відповісти
наши политики и "актывисты" должны Маску в ножки кланятся за 20 тыщ линков и 400 млн.
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19.10.2022 04:47 Відповісти
Запросить Маска до України . Нехай Бучу побачить , і ще про голод у світі розкажить . І як раша зерно ворует
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19.10.2022 04:52 Відповісти
розказувати не треба..треба показувати зруйновані міста.один разок під дрони вивезти..повітряну тривогу...і під кулі на передову Маск то велике дитя ,яке грається своєю іграшкою під назвою Спейс Х
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19.10.2022 06:49 Відповісти
вы что идиоты? типа маск об этом не знает - ему на срать на это
а вот на полтора миллиарда долларов за проданых кацапам акций
ему стремно
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19.10.2022 11:54 Відповісти
Як би там не було - спасибі, Маск! Це дуже багато значить для нас
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19.10.2022 04:54 Відповісти
додуматся на пентагон наехать .рисковый
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19.10.2022 05:32 Відповісти
Маск давал Украине бесплатный интернет и к хорошему привыкли быстро.
Ну так он побаловался краником и теперь снова на пике уважения.
При этом он принципиально не тратится на рекламу.
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19.10.2022 06:33 Відповісти
рили? бесплатный? бизнесмен? из США? имхо, таки правду говорят, что всё в результате таки купили, задорого. может пару штук и было в качестве рекламы, поначалу. хотя конечно стОило бы посмотреть дебет\кредит и т.п. от генштаба\волонтеров\украинского и американского правительства и охренеть от спи**енных на пустом месте цифр. Маску единственное можно доплачивать чтобы не торговал с кацапами и другими террористами. хотя санкции, но не факт, что сработают.
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19.10.2022 09:16 Відповісти
какой у него пик уважения? у него акции обвалились - он кацапам продался и лижет путинский член - тьху не отмыться ему никогда
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19.10.2022 11:56 Відповісти
До наступної телефонної розмови з пу.
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19.10.2022 08:59 Відповісти
Чому американський міліонер Маск має фінонсувати Україну? а де ж ахметови, фірташі, пінчуки, кучми, коломойські і інші, які розбагатіли на розкраданні держави?
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19.10.2022 09:40 Відповісти
он ничего не должен это делает Гос Деп США за счет денег налогоплательщиков америкнацев
твой маск аферист - получил бесплатных дотаций на 7 млрд.$
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19.10.2022 11:59 Відповісти
ахметови, фірташі, пінчуки, кучми,кравчуки коломойські і інші, які розбагатіли на розкраданні держави ,,,
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19.10.2022 15:14 Відповісти
 
 