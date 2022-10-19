Ми вітаємо рішення Маска продовжити фінансування Starlink для України, - Держдеп США
Держдепартамент США позитивно оцінив рішення засновника компанії SpaceX Ілона Маска відкликати запит з Пентагону щодо фінансування супутникового інтернету Starlink та забезпечити його своїми силами.
Про це повідомила помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як ми бачимо, Starlink грає важливу роль для України, бо забезпечує доступ до інтернету",- зазначила вона.
У цьому зв’язку представниця Держдепу підкреслила: "Ми, звісно, вітаємо коментарі Ілона Маска про те, що SpaceX готова надалі фінансувати надання (послуг – ред.) Starlink Україні".
Нагадаємо, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.
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мабуть, йому показали якусь невеличку частку зібраних матеріалів - і цього виявилося цілком достатньо для приборкання жадібності - в ім'я загальнолюдських моральних цінностей )
- Скока, скока?! А ти нє оху..л?
вітаємо рішення Маска продовжити фінансування Starlink для України,
А повертали тихенько та без розголосу.
‼️‼️‼️ АЛЕКСАНДР ПАЛИЙ
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ, НЕЗНАНИЕ КОТОРОЙ ПРИВЕЛО РОССИЮ К КРАХУ. Лекция историка Александра Палия. Часть 2
https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
А політолог Палій - знатна дрібна хвойда, що залюбки підлизує будь-якій владі, починаючи з партії регіонів.
Щоб ознойомитися з історією України, є безліч достойних україномовних джерел.
А Палий історію розказує всьому світу ПРО ВЕЛИЧ УКРАЇНИ . Вам це явно не до вподоби .
а вот на полтора миллиарда долларов за проданых кацапам акций
ему стремно
Ну так он побаловался краником и теперь снова на пике уважения.
При этом он принципиально не тратится на рекламу.
и охренеть от спи**енных на пустом месте цифр. Маску единственное можно доплачивать чтобы не торговал с кацапами и другими террористами. хотя санкции, но не факт, что сработают.
твой маск аферист - получил бесплатных дотаций на 7 млрд.$