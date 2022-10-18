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SpaceX відкликала запит до Пентагону про фінансування Starlink в Україні, - Маск

starlink

Компанія SpaceX офіційно відкликала запит із проханням до Пентагону щодо фінансування послуг супутникового інтернету для терміналів Starlink, переданих як допомога Україні.

Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"SpaceX уже відкликала свій запит щодо фінансування", - наголосив Маск.

Раніше після повідомлення про те, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням профінансувати Starlink в Україні, розгорнулася палка дискусія. Спочатку Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Потім повідомив, що безкоштовно продовжить фінансувати Starlink для України. А цього понеділка Маск заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також, що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.

Також читайте: Ми продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд, - Маск про Starlink

Автор: 

Пентагон (1417) Маск Ілон (641) SpaceX (278) Starlink (264)


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Топ коментарі
+18
не пускайте его к трампушке
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18.10.2022 09:10
+18
Мабуть таки прочитав книгу з історії України...
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18.10.2022 09:10
+15
Щось засмикався Ілон...
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18.10.2022 09:08
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Щось засмикався Ілон...
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18.10.2022 09:08 Відповісти
Мабуть таки прочитав книгу з історії України...
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18.10.2022 09:10 Відповісти
в Маска сім пятниць на тиждень
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18.10.2022 09:09 Відповісти
не пускайте его к трампушке
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18.10.2022 09:10 Відповісти
мне респы больще чем леваки нравяться НО замените эту рыжкую чмоню,неуж то нет достойных в респ.партии?
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Трамп це клоун. Якого ******* люди, але не всі, навіть республіканці. Головне щоб при трампі, конгрес був республіканським. Тоді все буде добре.
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18.10.2022 10:12 Відповісти
Штормить Маска 😂
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18.10.2022 09:10 Відповісти
Скорее колбасит.
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18.10.2022 09:12 Відповісти
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18.10.2022 09:36 Відповісти
А шо такое?
А шо такое случилось, шо такой нежданчик?
ФБР или ЦРУ немножко накопали за первые крупные инвестиции в дело Илюши Максимова и след через Трампа ведёт в Парашу?
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18.10.2022 09:11 Відповісти
Шта случілось, Ілон?
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Маск дяка.
Ты лучше, чем наши крысы из батальона Монако.
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Точно, вони не просто криси, а крисячі підараси
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18.10.2022 09:21 Відповісти
Маск ты уже определись или ты волк или овца.
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18.10.2022 09:13 Відповісти
Йому, дуже переконливо все пояснили. Пояснили про державні інтереси і щоб не ліз в геополітику, бо з бізнесом будуть проблеми.
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18.10.2022 09:14 Відповісти
то що сказав маск це наратив ТРАМПА, як що в США президентом стане Трамп-товарищ путіна то Україну здадуть рашкє, то що казав маск це реально багато кто так думає в США особливо трампіти
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18.10.2022 09:15 Відповісти
Не здадауть. Головне щоб конгрес був республіканським.
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18.10.2022 10:14 Відповісти
трамп кандидат від РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ партіі
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18.10.2022 10:19 Відповісти
Ну, і що? От що?
Трамп це клоун, актор. Його ******* за те як він балакає. Він республіканець, але це не означає що всни, республіканці такі.
У республіканців немає більше такого відомого і з підвищеним язиком людини.
Нам головне щоб конгрес був республіканським. А що там буде казати трапм при такому конгресові, то вже не проблема. Конгрес просто його вето пройде і все.
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18.10.2022 10:25 Відповісти
Ха -ха , как же я был прав когда писал, что в Пентагоне ему обьяснят что такое кооперация и куда ветер дует
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18.10.2022 09:17 Відповісти
Ну, можливо, геніальні талановиті люди й є такими?
Сім п'ятниць на неділю.
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18.10.2022 09:20 Відповісти
Маск швидко зрозумів що з пожертв він швидше забезпечить фінансування ніж буде оббивати пороги Пентагону вибиваючи фінансування з бюджету.
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18.10.2022 09:30 Відповісти
Я ж писала,залиште хлопця в спокою, він просто не те покурив,як бачите,відпустило
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18.10.2022 09:32 Відповісти
Репутаційні ризики важко оцінити, дивно що Маск цього не знав. Так нагадити собі особисто і компаніі в репутацію треба ще вміти. Геніальна людина - геніальна у всьом
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18.10.2022 09:35 Відповісти
Ничего личного просто бизнес. Нужно нравиться своим покупателям. Маск опубликовал в «Твиттере» пост, в котором предположил, что конфликт в Украине может завершиться тем, что Крым останется частью России, а в занятых ею регионах повторно пройдут референдумы под контролем ООН. 37% пользователей согласились с его доводами, а 63% не поддержали их.

В ответ на опрос Маска Зеленский запустил свой собственный, где спросил «какой Илон Маск вам нравится больше?» - «тот, который поддерживает Украину» и «тот, который поддерживает Россию». За первый вариант на проголосовали 85%, за второй - 15%.
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18.10.2022 09:49 Відповісти
А що сталося? Ілону показали папочку на нього з ЦРУ?
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18.10.2022 10:24 Відповісти
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18.10.2022 11:56 Відповісти
I'm from the government and I'm here to help - після цих слів Маск попросив для себе створити такий же чемоданчик, як у путіна і відкликав свою пропозицію
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18.10.2022 12:32 Відповісти
Маск просто зібрав інформацію про передачу Криму на шию бюджету УРСР - що це був за "подарунок" з відрізанням земель, площа яких дорівнює Криму. Малєнков був ще той "українофіл".
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18.10.2022 14:30 Відповісти
 
 