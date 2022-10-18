SpaceX відкликала запит до Пентагону про фінансування Starlink в Україні, - Маск
Компанія SpaceX офіційно відкликала запит із проханням до Пентагону щодо фінансування послуг супутникового інтернету для терміналів Starlink, переданих як допомога Україні.
Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"SpaceX уже відкликала свій запит щодо фінансування", - наголосив Маск.
Раніше після повідомлення про те, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням профінансувати Starlink в Україні, розгорнулася палка дискусія. Спочатку Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Потім повідомив, що безкоштовно продовжить фінансувати Starlink для України. А цього понеділка Маск заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також, що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.
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А шо такое случилось, шо такой нежданчик?
ФБР или ЦРУ немножко накопали за первые крупные инвестиции в дело Илюши Максимова и след через Трампа ведёт в Парашу?
Ты лучше, чем наши крысы из батальона Монако.
Трамп це клоун, актор. Його ******* за те як він балакає. Він республіканець, але це не означає що всни, республіканці такі.
У республіканців немає більше такого відомого і з підвищеним язиком людини.
Нам головне щоб конгрес був республіканським. А що там буде казати трапм при такому конгресові, то вже не проблема. Конгрес просто його вето пройде і все.
Сім п'ятниць на неділю.
В ответ на опрос Маска Зеленский запустил свой собственный, где спросил «какой Илон Маск вам нравится больше?» - «тот, который поддерживает Украину» и «тот, который поддерживает Россию». За первый вариант на проголосовали 85%, за второй - 15%.