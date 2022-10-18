SpaceX відкликала запит до Пентагону про фінансування Starlink в Україні, - Маск

Компанія SpaceX офіційно відкликала запит із проханням до Пентагону щодо фінансування послуг супутникового інтернету для терміналів Starlink, переданих як допомога Україні.

Про це засновник компанії Ілон Маск повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"SpaceX уже відкликала свій запит щодо фінансування", - наголосив Маск.

Раніше після повідомлення про те, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням профінансувати Starlink в Україні, розгорнулася палка дискусія. Спочатку Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів протягом наступних 12 місяців. Потім повідомив, що безкоштовно продовжить фінансувати Starlink для України. А цього понеділка Маск заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також, що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США.

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